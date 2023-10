MMI breidt mondiale aanwezigheid uit met haar introductie op de markt van Azië-Stille Oceaan

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), een roboticabedrijf dat zich toelegt op het vergroten van behandelingsopties en het verbeteren van klinische resultaten voor patiënten met complexe condities, maakte vandaag bekend dat het haar wereldwijde momentum verderzet met twee distributieovereenkomsten die bijna een twaalftal landen in de APAC-regio (Azië-Stille Oceaan) dekt. Het eerste partnerschap, met Device Technologies, zal helpen om het Symani Surgical System te introduceren in Hongkong, Singapore, Viëtnam, Maleisië, Indonesië, Thailand, de Filipijnen, Macau en Nieuw-Zeeland, mits de van toepassing zijnde wettelijke goedkeuringen, en in Australië, waar het onlangs de goedkeuring kreeg van de TGA (Therapeutic Goods Administration). Het andere partnerschap, met TRM Korea, zal de marktintroductie van het systeem in Zuid-Korea vergemakkelijken na de wettelijke goedkeuring en zal microchirurgische roboticatechnologie introduceren bij geïnteresseerde chirurgen en ziekenhuizen.

Het Symani Surgical System is een nooit eerder geziene roboticatechnologie die op unieke wijze de schaal en complexiteiten van microchirurgie en supermicrochirurgie aanpakt. Door chrirurgen in staat te stellen om de natuurlijke bewegingen van de menselijke hand op microschaal te repliceren, kan het behandelingsopties uitbreiden voor patiënten die open chirurgische procedures voor zacht weefsel nodig hebben, zoals vrije flapreconstructies, lymfatische chirurgie en traumareconstructies. Het is ontworpen om te helpen de levenskwaliteit voor meer patiënten te herstellen, meer chirurgen in staat te stellen om de grenzen van complexe procedures voor delicate anatomie te verleggen, en ziekenhuizen in staat te stellen om hun open chirurgische programma's uit te breiden.

“ Via onze nieuwe partnerschappen in Azië-Stille Oceaan, hebben we de grondslag gelegd die ons verder zal helpen om toegang van patiënten tot microchirurgische en supermicrochirurgische capaciteiten via robotica uit te breiden in een regio van de wereld met een duidelijke vraag naar de technologie,” aldus Matt Lemay, VP voor Azië-Stille Oceaan bij MMI. “ Chrirurgen van de APAC-regio staan sinds lange tijd op de voorgrond van innovatie in microchirurgie, en we kijken ernaar uit om te helpen deze capaciteiten verder te ontwikkelen met het Symani Surgical System. Nu we onze missie voor het uitbreiden van behandelingsopties voor patiënten met complexe condities verder ontwikkelen, zijn we opgetogen over onze globale vooruitgang en kijken we ernaar uit om ons momentum in APAC en daarbuiten verder te zetten.”

Device Technologies biedt professionals uit de gezondheidszorg al meer dan 30 jaar toegang tot innovatieve medische apparatuur van hoogwaardige kwaliteit, waaronder toonaangevende roboticaoplossingen. Zij zullen een nieuw onderzoeks- en onderwijscentrum voor microchirurgie aan de hand van robotica openen, met een vooraanstaande medische instelling als onderdeel van hun partnerschap met MMI. Het centrum zal de eerste site in Centraal-Azië vormen waar geïnteresseerde chirurgen meer over het systeem kunnen leren.

“ MMI en het Symani Surgical System zijn goed afgestemd op onze belangrijkste missie om artsen en gezondheidszorgfaciliteiten te voorzien van oplossingen die tot betere resultaten voor patiënten kunnen leiden,” verklaart Heath Priestly, algemeen directeur van Device Technologies. “ Afkomstig uit Australië, hebben we onze aanwezigheid verruimd in de hele regio van Azië-Stille Oceaan, waardoor we expertise en sterke connecties hebben opgebouwd. We kijken er alvast naar uit om onze voetafdruk te gebruiken om MMI’s partnerschappen in het gezondheidssysteem in de regio te ondersteunen en toegang van patiënten tot gesofisticeerde chirurgische technieken voor complexe condities verder uit te breiden.”

TRM is het grootste microchirurgiebedrijf in Zuid-Korea en een pionier in de medische technologie en de wereld van innovatie. Ze werken samen met een medische instelling die in de hele wereld bekendheid geniet om hun eigen onderwijscentrum te openen, waar chrirurgen de kans zullen hebben om informatiesessies bij te wonen en praktijklessen kunnen volgen om meer over het Symani Surgical System te leren.

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) heeft zich tot missie gesteld om roboticatechnologie te brengen die de grenzen van open chirurgie voor zacht weefsel verlegt en nieuwe mogelijkheden opent voor chirurgen om de levenskwaliteit voor meer patiënten met complexe condities te herstellen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht nabij Pisa, in Italië, en haar zelf ontwikkelde Symani® Surgical System combineert ’s werelds kleinste polsmicro-instrumenten met bevingsbeperkende en bewegingsschalende technologieën om over de hele wereld belangrijke, niet-voldane behoeften van patiënten in te vullen. Dit allereerste chirurgische roboticaplatform voor open chirurgie van zacht weefsel op microniveau kan helpen om microvasculaire reparatie, lymfatische reparatie en perifere zenuwreparatie uit te voeren. Het Symani System draagt het CE-keurmerk voor commercieel gebruik in Europa. In de Verenigde Staten is het systeem niet goedgekeurd of vrijgegeven voor commerceeal gebruik. MMI wordt gesteund door internationale medtech-investeerders waaronder Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech, en Wellington Partners.

