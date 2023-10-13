阿聯呼籲就人工智慧治理達成全球共識

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿聯人工智慧部長週三敦促各國盡快就人工智慧治理達成共識，而不要像《巴黎協定》那樣，花費數年時間才成形並生效。

阿聯人工智慧、數位經濟和遠距工作應用國務部長Omar Al Olama閣下在杜拜生成式人工智慧大會上表示，各國需要採用新的方法來管理人工智慧。

他表示：「我認為當前關於人工智慧治理的全球討論是不切實際的。與其試圖管理技術，不如管理用例。」

大會吸引了來自微軟、德勤、普華永道、IBM等大型科技公司和顧問公司的2000多名與會者。會上，杜拜未來基金會發起了杜拜生成式人工智慧聯盟，這是一個全新的科技企業聯盟，旨在幫助杜拜加速採用新興技術，並建立起世界上最先進、最有效的技術支援政府之一。

DFF執行長Khalfan Belhoul呼籲企業和創新者加入這一專注於利用人工智慧、元宇宙和Web3開發創新技術試點的聯盟。

杜拜政府還推出了「杜拜人工智慧」——由人工智慧驅動的數位城市禮賓服務。該全市性數位平台將為居民和遊客提供涵蓋健康、商業和教育的全面資訊和服務。大會獲悉，此舉將改變政府服務。

大會上，全球銀行業也分享了如何從生成型人工智慧的蓬勃發展中獲益高達4000億美元的經驗。

該全球平台聽取了國際科技公司和顧問公司專家的意見。普華永道表示，工作場所的自動化迫在眉睫，生成式人工智慧將有可能在未來18-20個月內大規模執行日常任務，如預訂航班和自主生成報告等。

德勤首席數位專家表示，核融合、氣候行動和藥物發現將是生成式人工智慧的主要受益者，而工業和製藥業則是最快適應新興技術的行業。

阿聯酋航空營運長Adel Al Redha表示，到11月，該航空公司將「為機組人員提供複雜模型培訓，從而讓他們能夠利用『生成式人工智慧』。」

來源：AETOSWire

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