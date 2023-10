ENet seleciona Aria Systems para sua estratégia de BSS em nuvem, expandindo ainda mais a lista de clientes globais de telecomunicações da Aria

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Aria Systems, líder em capacitar empresas para acelerar o crescimento da receita de assinaturas e baseada no uso, anunciou hoje que a ENet, principal provedora de televisão a cabo digital, internet, tecnologia da informação e serviços de mídia de Guiana, escolheu a Aria Billing Cloud para gerenciar assinantes em suas linhas de negócios fixas e pós-pagas. A Aria substituirá a solução de faturamento atual da ENet, enquanto o provedor de serviços de comunicação se envolve em uma ampla transformação digital, que inclui a implementação do Salesforce Communications Cloud.

A ENet é a mais recente adição à crescente lista de provedores de telecomunicações da Aria no mundo inteiro, que também inclui EXA, Liberty Latin America, M1 e REV. A decisão da ENet de adotar um sistema de faturamento baseado na nuvem reflete a sua estratégia de aproveitar as tecnologias mais recentes, incluindo IA, para melhorar as interações com os clientes. Essa mudança acelera a sua capacidade de apresentar novos serviços aos clientes, ao mesmo tempo que visa proporcionar uma experiência superior de serviço ao cliente para expandir a participação de mercado.

“Em nossa avaliação, identificamos o Aria Billing Cloud como uma verdadeira solução de faturamento SaaS de nível de telecomunicações projetada para as demandas em evolução de nossos negócios”, comentou Vishok Persaud, CEO da ENet. “Além da experiência e do profundo conhecimento da equipe da Aria sobre o setor de telecomunicações, a parceria da empresa com a Salesforce, sua capacidade de implementar rapidamente sua plataforma e seu uso de IA influenciaram significativamente nossa decisão. Essa parceria promete simplificar e agilizar o processo de implementação, alinhando-se aos nossos cronogramas radicais de implementação e requisitos comerciais específicos.”

Fundada em 2003, a ENet sempre se comprometeu a oferecer aos seus clientes escolha, inovação e valor. Em 2020, a operadora de telecomunicações se tornou um marco ao passar a ser a primeira a introduzir o 5G no mercado de Guiana. Após a integração, a ENet planeja utilizar as robustas capacidades da Aria Billing Cloud para lidar com faturamento e cobrança de todos os seus serviços de assinantes, com o objetivo de aprimorar ainda mais a experiência do cliente por meio de ofertas inovadoras. Supervisionando essa transição, a equipe de Serviços Profissionais da Aria prevê que o processo de integração seja concluído em menos de 3 meses.

“As empresas de telecomunicações de todos os tamanhos continuam a selecionar a Aria Billing Cloud à medida que avançam em direção a soluções de BSS centradas em nuvem componíveis”, diz Tom Dibble, CEO da Aria Systems. “A flexibilidade, escalabilidade e arquitetura digital aberta da Aria tornam a plataforma ideal para qualquer CSP que procura uma solução fácil de implementar para otimizar os processos de faturamento, introduzir novos serviços digitais e acelerar o crescimento da receita. Estamos empolgados em expandir nossa presença na América Latina por meio da parceria com a ENet.”

Sobre a Aria Systems

A Aria permite que as empresas automatizem o uso complexo e o faturamento de assinaturas em um ambiente de mercado ágil. O Aria Billing Cloud é bem avaliado pelas principais empresas de pesquisa, e empresas inovadoras, como Adobe, Comcast, Experian, Subaru e Telstra, dependem do Aria para acelerar a criação de ideias, centrar-se no cliente e aumentar as receitas recorrentes. Para obter mais informações, acesse: www.ariasystems.com.

