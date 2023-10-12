NetApp和Ducati Corse续约合作伙伴关系，推出联合设计的数据管理和见解解决方案

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的全球软件公司。该公司今天宣布与Ducati Corse续签2023至2025赛季的合作协议，并任命NetApp为该团队的官方数据基础架构合作伙伴。这一合作伙伴关系所带来的最新创新成果是一种用于分析和研发比赛的虚拟数据管理和见解解决方案。该解决方案结合使用了NetApp ONTAP®和NetApp SnapMirror™ 以及NetApp FlexCache™。

对于大奖赛来说，其很大程度上均依赖于速度。当Ducati Corse发现其在赛道和多个地点（包括Borgo Panigale总部）的工程师之间的同步时间由于太慢而无法实时有效时，他们希望NetApp能够帮助设计一款新的数据洞察和管理解决方案。NetApp提供了近乎实时的数据共享和分析，可帮助技术团队从周末的测试和比赛中获得最大价值，而这些信息可能意味着杆位和发车位置之间的差异。

NetApp首席营销官Gabie Boko表示：“通过与Ducati的联合创新，我们在彻底改变其数据基础设施、增强软件开发、设计和工程的各个方面发挥了关键作用。我们的合作实现了近乎实时的数据共享和分析，加速了精英摩托车比赛数据分析的各个方面。Ducati是意大利“汽车谷”的耀眼明星之一，而我们则致力于与Ducati携手共进，帮助他们取得更大成功。”

协同设计解决方案的优势包括：

Ducati数据基础设施集群之间的无缝连接，使工程师可以从任何地方访问相同且始终在线的数据。

在精英赛车环境中获取的数据见解可用于Ducati的所有业务部门。

这是一种由软件定义的方法，可在NetApp ONTAP®的基础上创建一个强大而高效的数据存储基础——提供NetApp数十年来在企业数据管理创新和产品领先地位方面的强大优势。

由NetApp ONTAP和SnapMirror提供的优化数据传输功能可实现统一、高速且安全的数据复制功能。

FlexCache远程缓存仅用于主动读取数据。FlexCache提高了跨多个位置进行协作的速度和效率，提高了数据吞吐量并降低了WAN带宽成本。

Ducati Corse总经理Gigi Dall'Igna表示：“有了这个数据管理平台，我们可以在混合云环境中无缝管理、共享、保护和移动我们的数据，从工厂到车库，再到比赛中的赛道上均是如此，并能够以快速、安全和无缝的方式与我们的工程师共享数据。作为三冠王得主和15年来的首个摩托车车手大奖赛世界冠军，我们需要最佳的技术、数据和数据管理技术来确保我们卫冕这些冠军，我们相信与NetApp合作能够帮助我们实现这一目标。”

自2018年以来，NetApp和Ducati合作帮助Ducati在一个灾难恢复中心成功管理了200个应用程序并支持了90个虚拟机。NetApp提供了帮助Ducati管理分支机构运营和执行现场数据分析的速度和能力，同时可将数据移动到混合云，从而减少了开发原型以及将新款摩托车推向市场所需的时间。

关于Ducati

Ducati成立于1926年，自1946年以来一直致力于制造以运动为灵感的摩托车，其特点是具备高性能发动机、创新的设计和尖端的技术。Ducati工厂位于博洛尼亚的Borgo Panigale区。该车型系列涵盖了几个细分市场，其中包括以下系列：DesertX、Diavel、XDiavel、Hypermotard、Monster、Multistrada、Panigale、Streetfighter和SuperSport。2015年，Ducati推出了Ducati Scrambler：包括自行车、配件和服饰的新品牌，该品牌以其创造力和独特风格而闻名。2020年，Ducati推出了Multistrada V4，这是世界上第一款配备前后雷达的摩托车，其使用的技术标志着两轮世界的一个全新的里程碑。Ducati的标志性摩托车，以及丰富的自行车配件、技术和生活服饰，畅销于全球90个国家。2022年，Ducati向其充满热情的客户交付了61562辆自行车。Ducati与其官方车队一起参加摩托车大奖赛世界锦标赛和超级自行车世界锦标赛。在该公司自2003年以来一直在参加比赛的摩托车大奖赛中，Ducati在2007年、2020年、2021年和2022年赢得了建造师冠军，在2007年和2021年赢得了车队冠军，并在2007年及2022年获得了骑手冠军，并两次获得世界冠军。在超级自行车比赛方面，Ducati赢得了18个构造师冠军和15个骑手冠军，巩固了其作为该类别中最成功制造商的地位。2022年对杜卡迪来说是前所未有的一年：该公司历史上首次在摩托车大奖赛和超级自行车世锦赛中夺得三冠王。从2023年到2026年，该摩托车制造商是FIM Enel MotoE™世界杯的唯一官方摩托车供应商，该世界杯是摩托车大奖赛世界锦标赛中的电动级别比赛。

关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司。该公司帮助相关组织在数字化转型加速的时代实现以数据为主导的发展方向。该公司提供系统、软件和云服务，使他们能够从数据中心到云以最佳方式运行应用程序，无论他们是在云中开发、迁移到云，还是在本地创建自己的云体验均是如此。凭借能够跨不同环境执行的解决方案，NetApp可以帮助组织构建自己的数据结构，并随时随地将正确的数据、服务和应用程序以安全的方式提供给恰当的人员。请访问www.netapp.com了解更多信息，或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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