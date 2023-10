 Teva nutzt die marktführende FourKites-Lösungen für Temperaturverfolgung und Diebstahlschutz, um die ganze Welt mit kritischen Medikamenten zu beliefern

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites gibt heute bekannt, dass Teva, ein weltweit führender Hersteller von generischen und innovativen Medikamenten, durch den Einsatz von FourKites' globaler Carrier Visibility-Plattform NIC-Place eine Vorfallquote von 0,005 Prozent erreicht hat. Mit NIC-Place hat Teva sofortigen Zugriff auf hochwertige Temperaturdaten und Diebstahlstatistik, was sofortige Reaktionen ermöglicht, Zeit spart und Warenverluste vermeidet.

Teva verfügt über ein Portfolio von mehr als 3.500 Produkten in nahezu allen therapeutischen Bereichen. Täglich nehmen rund 200 Millionen Menschen weltweit Medikamente von Teva ein. ratiopharm ist eine Tochtergesellschaft von Teva und Deutschlands bekannteste Pharmamarke. Jedes Jahr befördert das Unternehmen eine halbe Million Paletten seiner Produkte in ganz Europa. Deutschland ist einer der größten Märkte, wo der Konzern seine Waren bei 1.000 Großhändlern, Apotheken, Krankenhäusern und Lieferanten abliefert.

Eine Schlüsselkomponente für die Logistikprozesse bei Teva ist die von NIC-Place angebotene Echtzeit-Transparenz .

"NIC-Place ermöglicht eine völlig sichere Kontrolle der Warentemperatur, unabhängig davon, wo sich unsere Flotte von 80 Lastwagen und Anhängern befindet", sagt Bernd Schlumpberger, Head of Fleet & Transport Management bei Teva. "Dies ist von entscheidender Bedeutung, weil die Temperatur im Lkw zu jedem Zeitpunkt den Anforderungen unserer Medikamente entsprechen muss. Auf diese Weise vermeiden wir kostspielige und zeitraubende Zwischenfälle.

Die erfolgreiche NIC-Place-Implementierung bei Teva umfasste eine fortschrittliche Lösung für Diebstahl-Tracking, die in Zusammenarbeit mit tcs*, einem auf die Überwachung von Transportdienstleistungen spezialisierten Unternehmen, bereitgestellt wurde. Dies ist ein entscheidendes Element für den Schutz der Waren von Teva im Transport.

"In unseren LKWs werden hochsensible Güter befördert", erklärt Bernd. "Dank NIC-Place und tcs* verfügen wir über eine Alarm- und Überwachungsanlage, die unsere Fahrzeuge rund um die Uhr überwacht. So können wir jederzeit in Echtzeit und mit mehrstufigem Eskalationsprozess reagieren, wenn es zu verdächtigen Aktivitäten kommt, z. B. wenn sich nachts auf einem Parkplatz unerwartet eine Tür öffnet. NIC-Place hat es uns ermöglicht, die Zahl der Zwischenfälle in unserer gesamten Lieferkette auf nahezu Null zu reduzieren, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, die Medikamente in höchster Qualität und zum richtigen Zeitpunkt zu liefern."

"Die weltweit führenden Marken wie Teva wissen aus eigener Erfahrung, wie die KI-gestützte, von FourKites angebotene Supply-Chain-Visibility-Plattform Führungskräften dabei hilft, geschäftskritische Entscheidungen zu treffen, Kosten zu verringern, die Planung zu verbessern und Kunden - wie auch Partner - zufriedener zu machen", so Kevin Kruekis, Managing Director von NIC-Place. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Teva vertiefen zu können und das Unternehmen dabei zu unterstützen, eine agile und reaktionsschnelle Lieferkette aufrechtzuerhalten, die den Anforderungen der Kunden entspricht und die durchgehende Effizienz steigert."

Über FourKites

FourKites® ist die führende globale Supply-Chain-Visibility-Plattform, die die Transparenz über den Transport hinaus bis in Betriebshöfe, Lagerhäuser und Geschäfte erweitert. Täglich verfolgt FourKites mehr als 3 Millionen Paket- und Kuriersendungen auf der Straße, auf der Schiene, im Seeverkehr und in der Luft in über 200 Ländern. Die Plattform kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.000 der weltweit bekanntesten Marken - darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller - vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen.

Das in Deutschland ansässige Unternehmen NIC-Place wurde im Januar 2022 von FourKites übernommen. Mit seinem eigenentwickelten Data Control Center (DCC) bietet NIC-place Transporteuren eine flexible und sichere Möglichkeit, Supply-Chain-Daten mit Kunden zu teilen und ihnen gleichzeitig die vollständige Kontrolle über ihr Geschäft, ihr Netzwerk und ihre Daten zu geben. Zusammen bilden die beiden Plattformen das größte multimodale Netz von Transportunternehmen in Europa.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.fourkites.com/.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Medikamente, die das Leben der Menschen verbessern. Teva ist ein weltweit führender Anbieter von generischen und innovativen Arzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten in nahezu allen therapeutischen Bereichen. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva ein und werden von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie versorgt. Neben dieser etablierten Präsenz im Bereich der Generika verfügt Teva über bedeutende innovative Forschungs- und Geschäftsbereiche, die das wachsende Portfolio an innovativen und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr Informationen finden Sie unter www.tevapharm.com