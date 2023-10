$1B Company by 2nd Generation Technologies (Graphic: Seoul Semiconductor Co., Ltd.)

$1B Company by 2nd Generation Technologies (Graphic: Seoul Semiconductor Co., Ltd.)

SEOUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--GE Licensing (“GEL”), Current Lighting Solutions, LLC (“Current”), Savant Systems Inc. e Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“SSC”) oggi hanno annunciato di avere siglato un accordo per la concessione in licenza di brevetti ai sensi del quale SSC ha acquisito la licenza all’uso di un portafoglio di brevetti basati sulla tecnologia PFS (nota anche con la denominazione KSF) per tutti i campi di applicazione concessi in licenza nel settore dei LED.

Grazie a questo accordo collaborativo, Seoul Semiconductor è emersa come concessionaria unica del portafoglio di brevetti basati sulla tecnologia PFS di GEL, come display, impianti di illuminazione e applicazioni nel settore automotive, e altri ancora. Si prevede che l’impatto di questo accordo nel settore emergente dei veicoli elettrici sarà particolarmente cruciale – le parti prevedono già i vantaggi di display e impianti di illuminazione basati sulla tecnologia PFS nei veicoli per ridurre in misura notevole il consumo di potenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.