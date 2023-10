NetApp und Ducati Corse erneuern Partnerschaft und präsentieren gemeinsam entwickelte Datenmanagement- und Insights-Lösung

SAN JOSE, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--NetApp, ein globales Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die Verlängerung der Partnerschaft mit Ducati Corse für die Saison 2023 bis 2025 bekannt gegeben und ernennt NetApp zum offiziellen Dateninfrastruktur-Partner des Teams. Die jüngste Innovation, die aus dieser Partnerschaft hervorgeht, ist eine virtuelle Datenmanagement- und Insights-Lösung für Race Analytics und FuE, die NetApp ONTAP® mit NetApp SnapMirror™ und NetApp FlexCache™ nutzt.

In der Welt des Grand-Prix-Rennsports zählt vor allem die Geschwindigkeit. Als Ducati Corse erkannte, dass die Synchronisierungszeiten zwischen der Rennstrecke und den Ingenieuren an verschiedenen Standorten, einschließlich des Hauptsitzes in Borgo Panigale, zu lang und daher nicht effektiv waren, wandte sich das Unternehmen an NetApp, um eine neue Data-Insights- und Managementlösung zu entwickeln. Durch den Austausch und die Analyse von Daten nahezu in Echtzeit hilft NetApp den Technik-Teams, den maximalen Nutzen aus den Test- und Rennwochenenden zu ziehen, die den Unterschied zwischen der Pole-Position und einem Startplatz in der zweiten Reihe ausmachen können.

„Während unserer gemeinsamen Innovationsanstrengungen mit Ducati haben wir eine zentrale Rolle bei der Transformation der Dateninfrastruktur übernommen und jede Facette der Softwareentwicklung, des Designs und des Engineerings verbessert“, berichtet Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. „Unsere Zusammenarbeit hat den Austausch und die Analyse von Daten in Fast-Echtzeit ermöglicht und so die gesamte Datenanalyse im Elite-Motorradsport beschleunigt. Ducati ist einer der leuchtenden Sterne im italienischen ‚Motor Valley‘, und wir werden auch künftig mit Ducati zusammenarbeiten, um ihren Erfolg weiter auszubauen.“

Zu den Vorteilen der gemeinsam entwickelten Lösung gehören:

Nahtlose Verbindung zwischen den Dateninfrastruktur-Clustern von Ducati, sodass die Ingenieure von überall aus auf dieselben Daten zugreifen können

Die in einer Elite-Rennsportumgebung erfassten Daten stehen allen Geschäftsbereichen von Ducati zur Verfügung

Ein softwaredefinierter Ansatz zum Aufbau eines leistungsstarken und zugleich effizienten Fundaments für die Datenspeicherung auf der Basis von NetApp ONTAP®, der von der jahrzehntelangen Innovation und Produktführerschaft von NetApp bei Enterprise-Lösungen für das Datenmanagement profitiert

Optimierter Datentransfer, unterstützt durch NetApp ONTAP mit SnapMirror für eine einheitliche, schnelle und sichere Datenreplikation

FlexCache Remote-Caching nur für aktiv gelesene Daten. FlexCache erhöht die Geschwindigkeit und Produktivität der Zusammenarbeit zwischen mehreren Standorten, optimiert den Datendurchsatz und reduziert die WAN-Bandbreitenkosten.

„Mit dieser Datenmanagement-Plattform können wir unsere Daten in unserer Hybrid-Cloud-Umgebung nahtlos verwalten, teilen, schützen und während eines Rennens vom Werk zur Garage und zur Rennstrecke übertragen und Daten mit unseren Ingenieuren auf schnelle, sichere und nahtlose Weise teilen“, so Gigi Dall'Igna, General Manager bei Ducati Corse. „Als Inhaber der Triple Crown und mit unserem ersten MotoGP-Fahrer-Welttitel seit 15 Jahren benötigen wir die beste Technologie, die besten Daten und das beste Datenmanagement, um diese Titel zu verteidigen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit NetApp uns dabei helfen wird.“

Seit 2018 kooperieren NetApp und Ducati, um Ducati beim erfolgreichen Management von 200 Applikationen und dem Support von 90 virtuellen Rechnern in einem Disaster Recovery Center zu unterstützen. NetApp stellt die erforderliche Geschwindigkeit und Kapazität bereit, um Ducati beim Management von Niederlassungen und bei der Datenanalyse vor Ort zu unterstützen und gleichzeitig seine Daten in eine Hybrid Cloud zu verlagern.

Über Ducati

Ducati wurde 1926 gegründet und stellt seit 1946 sportlich inspirierte Motorräder her, die sich durch Hochleistungsmotoren, innovatives Design und modernste Technologie auszeichnen Die Ducati-Fabrik befindet sich im Stadtteil Borgo Panigale in Bologna. Die Modellpalette deckt mehrere Marktsegmente mit folgenden Modellreihen ab: DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter und SuperSport. 2015 stellte Ducati den Ducati Scrambler vor: eine neue Marke, die Motorräder, Accessoires und Bekleidung umfasst und sich durch Kreativität und Ausdruckskraft auszeichnet. Im Jahr 2020 stellt Ducati die Multistrada V4 vor, das weltweit erste Motorrad mit Front- und Heckradar, das mit seiner Technologie einen neuen Meilenstein für den Motorradsport setzt. Die legendären Motorräder von Ducati werden zusammen mit einem umfangreichen Sortiment an Motorradzubehör sowie technischer und Lifestyle-Bekleidung in 90 Ländern weltweit vertrieben. Im Jahr 2022 lieferte Ducati 61.562 Motorräder an seine treuen Kunden aus. Ducati nimmt mit offiziellen Teams an der MotoGP-Weltmeisterschaft und der Superbike-Weltmeisterschaft teil. In der MotoGP-Kategorie, in der das Unternehmen seit 2003 antritt, gewann Ducati 2007, 2020, 2021 und 2022 den Konstrukteurstitel, 2007, 2021 und 2022 den Mannschaftstitel und 2007 und 2022 den Fahrertitel und wurde zweimal Weltmeister. In der Superbike-Kategorie sicherte sich Ducati 18 Konstrukteurstitel und 15 Fahrertitel und hat damit seine Position als erfolgreichster Hersteller in dieser Kategorie bestätigt. Das Jahr 2022 war für Ducati einzigartig: Zum ersten Mal in seiner Geschichte gewann das Unternehmen die Triple Crown sowohl in der MotoGP- als auch in der Superbike-Weltmeisterschaft. Von 2023 bis 2026 ist der Motorradhersteller der einzige offizielle Hersteller von Motorrädern für den FIM Enel MotoE™ World Cup, die Elektroklasse der MotoGP-Weltmeisterschaft.

Über NetApp

NetApp ist ein globales, cloudbasiertes und datenzentriertes Softwareunternehmen, das Organisationen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation dazu befähigt, durch Daten die Führung zu übernehmen. Das Unternehmen stellt Systeme, Software und Cloud-Services bereit, die Kunden dabei helfen, ihre Anwendungen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal zu betreiben – ganz gleich, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud migrieren oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erlebnisse am Standort erstellen. Mit Lösungen für unterschiedliche Umgebungen unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Personen – jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer sein.

