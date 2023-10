FuturMaster renforce la sécurité et la résilience de sa plateforme Bloom de Supply Chain Planning avec la certification AWS FTR

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--(BUSINESS WIRE)--FuturMaster est ravi d'annoncer que sa plateforme Bloom a obtenu la certification AWS Foundational Technical Review (FTR). Cette réalisation notable souligne l'engagement de FuturMaster à maintenir l'excellence technique et des normes robustes pour sa plateforme de planification de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout (Supply Chain Planning) et gestion et optimisation des promotions commerciales (Trade Promotion Management & Optimization TPx).

À l'ère des solutions cloud, la certification FTR, une branche d'AWS Well-Architected Review, souligne l'importance de la sécurité et de la résilience. Conçue pour les services SaaS et cloud, elle identifie non seulement les vulnérabilités potentielles mais vérifie également la conformité de FuturMaster aux meilleures pratiques d'AWS, garantissant ainsi une expérience SaaS plus sûre pour les utilisateurs de la plateforme Bloom.

De plus, cette certification renforce la visibilité de FuturMaster sur la plateforme "Partner Search" d'AWS, consolidant ainsi sa position de partenaire de confiance.

Julien Chidiack, Chief Cloud Officer chez FuturMaster, commente : "Cette étape importante témoigne du dévouement et de l'expertise de l’équipe FuturMaster. Alors que nous poursuivons notre collaboration avec AWS, notre partenaire Cloud privilégié, nous restons déterminés à mettre au point des solutions innovantes, sécurisées et résilientes en matière de Supply Chain Planning."

Pour plus d'informations sur les offres de FuturMaster et la récente certification FTR, veuillez visiter www.futurmaster.com.

À propos de FuturMaster :

FuturMaster est un fournisseur de logiciels français spécialisé dans les solutions avancées de planification de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout (Supply Chain Planning) et Trade Promotion Management & Optimization TPx (gestion et optimisation des promotions commerciales). Au service de plus de 600 clients dans tous les secteurs, FuturMaster aide les entreprises à « exploiter la complexité » inhérente à leur supply chain pour la transformer en avantages concurrentiels. La plateforme Bloom de FuturMaster fusionne technologie, données et expertise métier pour offrir des solutions optimales boostant croissance, agilité, résilience et performance des entreprises.

À propos d'AWS

Amazon Web Services (AWS) est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Elle propose plus de 200 services complets issus de centres de données du monde entier. Des millions de clients (dont certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales de premier plan) utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement.