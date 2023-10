Teva s'appuie sur le système de suivi de la température et du vol de FourKites, leader sur le marché, pour distribuer des médicaments essentiels dans le monde entier

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites annonce aujourd'hui que Teva, un leader mondial des médicaments génériques et innovants, a atteint un taux d'incident de 0,005% grâce à la solution de visibilité globale des transporteurs de FourKites, NIC-Place. Avec NIC-Place, Teva a un accès instantané et peut réagir à des données de haute qualité sur la température et le vol, ce qui lui permet de gagner du temps et d'éviter les pertes de marchandises.

Teva possède un portefeuille de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent des médicaments Teva chaque jour. ratiopharm est une filiale de Teva et la marque pharmaceutique la plus connue d'Allemagne. Chaque année, l'entreprise déplace un demi-million de palettes de ses produits à travers l'Europe et, sur l'un de ses plus grands marchés, l'Allemagne, Teva livre et collecte des marchandises auprès de 1 000 grossistes, pharmacies, hôpitaux et fournisseurs.

La visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de NIC-Place est un élément clé des opérations logistiques de Teva.

« Avec NIC-Place, nous disposons de données de température précises à 100 % pour toutes nos marchandises, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que se trouve notre flotte de 80 camions et remorques », déclare Bernd Schlumpberger, responsable de la gestion de la flotte et du transport chez Teva. « C'est crucial, car la température dans le camion doit correspondre aux besoins de nos médicaments à tout moment. Nous évitons ainsi des incidents coûteux en temps et en argent ».

La mise en œuvre réussie de NIC-Place par Teva comprend une solution complète de surveillance des vols, fournie en partenariat avec tcs*, une société spécialisée dans la surveillance des services de transport. Il s'agit d'un élément essentiel pour protéger les marchandises de Teva en transit.

« Nos camions transportent des marchandises très sensibles », explique Bernd. « Grâce à NIC-Place et à tcs*, nous disposons d'alarmes et d'une surveillance qui contrôlent nos véhicules 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela nous permet de réagir en temps réel et à tout moment avec une procédure d’escalade à plusieurs niveaux en cas d'activité suspecte, comme l'ouverture inopinée d'une porte dans un parking la nuit. NIC-Place nous a permis d'atteindre un taux d'incidents proche de zéro dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, afin de garantir que nous sommes en mesure de fournir des médicaments de la meilleure qualité au bon moment ».

« Les plus grandes marques mondiales comme Teva constatent directement comment la plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA de FourKites permet aux dirigeants de prendre des décisions cruciales pour l'entreprise qui permettent d'économiser de l'argent, d'améliorer la planification et de rendre les clients - ainsi que les partenaires - plus heureux », a déclaré Kevin Kruekis, directeur général de NIC-Place. « Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat avec Teva et de l'aider à maintenir une chaîne d'approvisionnement agile et réactive qui répond aux besoins de ses clients et permet de réaliser des gains d'efficacité de bout en bout ».

À propos de FourKites

La plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale FourKites® étend la visibilité au-delà du transport, dans les cours, les entrepôts, les magasins et au-delà. Suivant quotidiennement plus de 3 millions d'expéditions par route, rail, océan, air, colis et dernier kilomètre, et atteignant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 marques parmi les plus reconnues au monde - dont 9 des 10 plus grandes entreprises de produits de consommation et 18 des 20 plus grandes entreprises de produits alimentaires et de boissons - font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables.

La société allemande NIC-Place a été rachetée par FourKites en janvier 2022. Grâce à son centre de contrôle des données (DCC), NIC-Place offre aux transporteurs un moyen flexible et sécurisé de partager les données de la chaîne d'approvisionnement avec leurs clients, tout en leur donnant le contrôle total de leur activité, de leur réseau et de leurs données. Ensemble, les deux plateformes ont formé le plus grand réseau de transporteurs multimodaux en Europe.

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) développe et produit des médicaments pour améliorer la vie des gens depuis plus d'un siècle. Teva est un leader mondial dans le domaine des médicaments génériques et innovants, avec un portefeuille de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent chaque jour un médicament de Teva et bénéficient de l'une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes et les plus complexes de l'industrie pharmaceutique. Outre cette présence bien établie dans le secteur des génériques, Teva mène d'importantes activités de recherche et d'exploitation innovantes pour soutenir le portefeuille croissant de produits innovants et biopharmaceutiques. En savoir plus sur www.tevapharm.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.