NetApp與杜卡迪賽車部續簽合作協議，並推出聯手設計的資料管理與洞察解決方案

加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體企業。該公司今日宣布與杜卡迪賽車部 (Ducati Corse) 續簽2023至2025年賽季的合作協議，並指定NetApp為其團隊的官方資料基礎設施合作伙伴。這一合作關係帶來的最新創新成果是一款採用了NetApp ONTAP®、NetApp SnapMirror™及NetApp FlexCache™的虛擬資料管理及洞察解決方案，用於比賽分析和研發。

大獎賽的成敗很大程度上取決於速度。杜卡迪賽車部發現賽道和不同地點（包括位於義大利帕尼加列鎮的總部）的工程師之間的同步時間過於冗長而低效。因此，他們尋求NetApp協助，設計新的資料洞察和管理解決方案。NetApp提供近於即時的數據共享和分析，幫助技術團隊從測試和週末比賽場次中整理出最有用的經驗，像是不同桿位和發車位置的影響。

NetApp行銷長Gabie Boko表示：「在與杜卡迪的聯合創新中，我們發揮了關鍵作用，徹底改變他們的數據基礎設施，從各個層面強化了他們的軟體開發、設計和工程。我們的合作打造了近乎即時的資料共享和分析能力，整體加速頂級摩托車比賽的資料分析。在義大利汽車之谷中，杜卡迪是一顆閃耀的明星。我們與杜卡迪同行，竭誠幫助他們取得更大的成功。」

這份聯手設計的解決方案具有以下優點：

無縫連接杜卡迪資料基礎設施集群，令工程師可以從任何地點存取相同的數據。

從頂級賽車環境中擷取資料見解，供杜卡迪的各個業務部門使用。

運用軟體定義的方法根據NetApp ONTAP®創建強大而高效的資料儲存基礎，並提供NetApp數十年積累的企業資料管理創新和產品領導力。

以NetApp ONTAP和SnapMirror支援資料傳輸的最佳化，實現統一、高速和安全的資料複製。

僅對主動讀取資料進行FlexCache遠距快取。FlexCache提高了跨多個位置之間協作的速度和生產力，增加資料吞吐量，並降低WAN頻寬成本。

杜卡迪賽車部總經理Gigi Dall 'Igna表示：「運用這款資料管理平台，我們可以無縫管理、共享、保護和移動混合雲環境中的資料，從工廠到車庫，再到比賽期間的賽道，並以快速、安全、無縫的方式與我們的工程師共享資料。身為三冠王，又獲得15年來第一個世界摩托車錦標賽世界車手冠軍，我們需要最好的技術、資料和資料管理來守護這些榮銜。我們深信與NetApp的合作會幫助我們達成這一點。」

自2018年以來，NetApp和杜卡迪合作，幫助杜卡迪成功管理200個應用程式，並在災難恢復中心支援90個虛擬機。NetApp提供幫助杜卡迪管理分支機構營運所需的速度和容量，並執行現場資料分析，同時將資料轉移到混合雲端，縮短開發原型車和將新款摩托車引入市場所需的時間。

關於杜卡迪

杜卡迪 (Ducati) 創立於1926年。自1946年起，杜卡迪就以生產配備高性能引擎、設計獨特且搭載一流科技的運動型摩托車享譽世界。杜卡迪工廠座落於義大利博洛尼亞的帕尼加列區。所生產車型包括：DesertX、Diavel、XDiavel、Hypermotard、Monster、Multistrada、Panigale、Streetfighter及SuperSport等系列，橫跨多種市場類別。該公司在2015年推出標榜創意、彰顯自我的全新品牌：Scrambler，主要銷售摩托車、配件及服飾。在2020年問世的Multistrada V4既是世界首台搭載前後雷達的機車，也是兩輪摩托車世界的最新里程碑。杜卡迪摩托車、齊全配件和融合科技感與生活感的服飾暢銷全球90多個國家。杜卡迪在2022年共交付了61,562台摩托車到熱情客戶的手中。杜卡迪長期角逐世界摩托車錦標賽 (MotoGP) 和超級摩托車 (Superbike) 賽事。該公司自2003年就一直參與世界摩托車錦標賽賽事，並於2007、2020、2021和2022年榮獲世界製造商頭銜，於2007、2021和2022年榮獲世界團隊頭銜，又在2007年和2022年兩次獲得世界車手榮銜，二度奪下世界冠軍。在超級摩托車賽事中，杜卡迪贏得了18個製造商冠軍和15個車手冠軍，穩居該類別賽事中最成功製造商的寶座。對杜卡迪來說，2022年是前所未見的一年：該公司史上第一次在世界摩托車錦標賽和超級摩托車世界錦標賽中獲得三冠王。從2023年到2026年，這家摩托車製造商一直是FIM Enel MotoE™世界盃（世界摩托車錦標賽世界錦標賽的電動類別）唯一的官方摩托車供應商。

關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體企業，在數位轉型日益加速的時代，傾力協助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發、遷移到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業以最佳方式從資料中心到雲端執行應用程式。此外，NetApp還提供可在不同環境中運作的解決方案，幫助企業建構自己的資料網路結構，隨時隨地將正確資料、服務和應用程式安全遞交到正確的人員手中。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.netapp.com，或是在Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上所列的商標是NetApp, Inc的商標。其他公司和產品名稱為其各自所有者的商標。

參考資料

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