Rio Tinto devient le partenaire d’aluminium officiel des Canadiens de Montréal

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Grâce à un nouveau partenariat entre Rio Tinto et les Canadiens de Montréal, le Centre Bell, domicile des Canadiens de Montréal, s’apprête à lancer des verres recyclables à l’infini faits d’aluminium produit dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, qui seront utilisés lors d’événements sportifs et de spectacles.

Ce partenariat de cinq ans s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Vert le but » des Canadiens de Montréal, présentée par la Banque Nationale, qui vise à réduire l’empreinte écologique de l’organisation, à soutenir les ressources vertes et renouvelables et à encourager les partisans à agir en ce sens.

Le vice-président exécutif et chef des opérations et des infrastructures du Groupe CH, Daniel Trottier, a déclaré : « Lorsque les partisans des Canadiens de Montréal se rendent au Centre Bell pour encourager leur équipe préférée, ils passent d’abord par La Cour Rio Tinto, qui rend hommage aux grands joueurs de notre franchise légendaire. Il est tout à fait pertinent que notre voisin immédiat consolide son partenariat avec notre organisation en nous fournissant l’aluminium dont nous avons besoin pour réduire notre empreinte environnementale et permettre à nos partisans d’en faire autant. »

Les nouveaux verres en aluminium devraient remplacer 1,5 million de verres en plastique à usage unique par an, ce qui représente environ 24 tonnes – ou l’équivalent d’un gros camion entièrement chargé – de plastique retiré de l’environnement. La Ville de Montréal a interdit l’utilisation de plastiques à usage unique au début de l’année.

Le directeur exécutif, Opérations – Atlantique de Rio Tinto Aluminium, Sébastien Ross, a déclaré : « L’aluminium faible en carbone que nous sommes fiers de produire ici même au Québec est réutilisable, traçable et recyclable à l’infini. Notre entreprise est profondément enracinée à Montréal et dans la province de Québec, et grâce à des partenariats comme celui-ci, nous trouvons de meilleures façons de fournir les matériaux nécessaires pour améliorer la durabilité des événements et des sites de nos communautés d’accueil. »

Les installations alimentées à l’hydroélectricité de Rio Tinto au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui emploient plus de 4 000 personnes, produisent de l’aluminium dont la teneur en carbone est parmi les plus faibles au monde. Le partenariat entre en vigueur immédiatement et les verres fabriqués à 100 % en aluminium local de Rio Tinto seront offerts aux partisans d’ici la fin de 2023, arborant un nouveau design original.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement du solide héritage que les Canadiens de Montréal et Rio Tinto ont bâti au fil des ans. Rio Tinto a déjà soutenu le programme BLEU BLANC BOUGE de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Rappelons que Rio Tinto a commandité la construction d’une patinoire extérieure, réfrigérée et multisports à Saguenay, offrant ainsi aux familles de la région un meilleur accès aux activités sportives tout en faisant la promotion d’un mode de vie sain. Les deux organisations partagent également La Cour Rio Tinto, située devant le Centre Bell et le Centre de Montréal de Rio Tinto, qui abrite le siège mondial du groupe Aluminium, de Rio Tinto Fer et Titane, et de la Compagnie minière IOC.

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement des deux organisations à évoluer vers un avenir plus vert, marqué par un approvisionnement local et faible en carbone, qui contribuera à la durabilité du Centre Bell.