SAN DIEGO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--MANSCAPED™: Lifestyle-Consumer-Brand und marktführendes Unternehmen für Männerpflege gibt heute seine Partnerschaft mit dem deutschen Fußballverein Rot-Weiss Essen bekannt. Der beliebte Klub sagt über sich, dass er eine der mitgliederstärksten Fan-Gemeinschaften in der 3. Liga hat. Und seit Neuestem haben die alteingesessenen Rot-Weissen im Kampf um einen Platz in der 2. Bundesliga die klingenscharfe Rückendeckung von Schwarz-Gold.

„Wenn wir uns nach neuen Partner umsehen, suchen wir nach Organisationen, die eine starke Bindung zu ihrer Kommune und großes Wachstumspotenzial auf dem Spielfeld und auch abseits dessen haben“, sagt Lucas Coyle, Senior Partnerships Manager bei MANSCAPED™. “Rot-Weiss Essen war in den letzten paar Saisons eher unauffällig, aber jetzt ist der Verein mit voller Power dabei und wir freuen uns sehr, ihn als neuen Partner auf dem Weg in eine aufregende Zukunft zu begleiten.“

„Ich bin stolz darauf, dass Rot-Weiss Essen mit MANSCAPED™ zusammenarbeitet und bin gespannt zu sehen, wie sich diese Partnerschaft im Laufe der Saison und darüber hinaus entwickelt“, sagt Timo Brauer, Vereinslegende, ehemaliger Kapitän und jetzt Mitarbeiter des Rot-Weiss Essen. „Unser Verein ist in Deutschland für seine leidenschaftlichen Fans, sein Kult-Stadion und seine ersten großen Erfolge, wie den Pokalsieg und den Gewinn der deutschen Meisterschaft, bekannt. Ich freue mich sehr, den American Football-Fans Rot-Weiss Essen näher zu bringen, da sowohl der Verein als auch der Sport an sich wieder in einer großen Wachstumsphase sind. Mein ganz besonderer Dank gilt Moritz Ernst, dem Geschäftsführer von ERNST+CO Sportmarketing, der den Kontakt mit MANSCAPED™ hergestellt hat. So hatten wir die Möglichkeit, diese für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft einzugehen.“

Die Partnerschaft hatte am Samstag, den 16. September ihren Auftakt im Stadion an der Hafenstraße von Rot-Weiss Essen, das im belebten Stadtteil Bergeborbeck liegt. Mit einem Unentschieden gegen Jahn Regensburg baute Rot-Weiss Essen seine Serie ohne Niederlage weiter aus. Da die Saison gerade erst begonnen hat, kann sich MANSCAPED™ reichlich engagieren, um der Mannschaft unter der Führung von Kapitän Felix Bastians mit einer Vielzahl an Aktivitäten seine volle Unterstützung zu zeigen. Zu den Elementen der Partnerschaft gehören unter anderem die Präsenz auf den LED-Anzeigen im Stadion, ein permanentes Banner auf der Homepage des Teams sowie weitere digitale Aktivitäten und Werbekooperationen auf Social-Media-Kanälen, in Newslettern und im Merchandising.

Das weltweit agierende Powerhouse MANSCAPED™, das durch seine einprägsame Werbung und populäre Brand-Partner bekannt geworden ist, baut sein strategisches Marketing-Portfolio mit aussagekräftigen Partnerschaften weiter aus. Alle Beteiligten, von großen Sportmannschaften bis hin zu jungen Fußballfans, die sich die Spiele im Fernsehen ansehen, sollen von dieser Verbindung profitieren. Genau wie die erste deutsche Partnerschaft im Fußball-Sektor mit dem 2. Liga Verein SV Wehen Wiesbaden, ist auch diese Zusammenarbeit ein Beispiel für die bewährte und ganzheitliche Unternehmens-Philosophie. Erlebe jetzt im deutschen Fernsehen, wie diese Partnerschaft zum Leben erweckt wird.

About MANSCAPED®

Das von Paul Tran in 2016 gegründete Unternehmen MANSCAPED™ hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und ist der weltweite Spitzenreiter, wenn es darum geht, Männerpflege zum Lifestyle zu machen. Auf MANSCAPED™ vertrauen und setzen über 9 Millionen Männer weltweit. Die Produktvielfalt umfasst nur die besten Geräte, Pflegeprodukte und Accessoires für eine einfache, effektive und gehobene Männerpflege-Routine. Auf MANSCAPED.com kann das Sortiment in 39 Ländern geshoppt werden und über Amazon können Kunden in über 100 Ländern ihre Pflege-Essentials bekommen. Im Einzelhandel sind die Produkte bei Target®, Best Buy, Macy’s, Walgreens, Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, und im Military Exchanges in den USA, bei Moores in Kanada, bei Hairhouse und Woolworths in Australien, bei Boots im United Kingdom sowie bei Tesco und Harvey Norman in Irland zu kaufen. Für weitere Informationen besuche unsere Website oder folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Tumblr und YouTube.