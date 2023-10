SRS Distribution inicia parceria com Rayados de Monterrey

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--SRS Distribution Inc ("SRS"), líder nacional em distribuição de materiais para telhados e produtos de construção, anunciou hoje seu primeiro evento como parte de sua parceria corporativa oficial com Rayados de Monterrey, da 1a Divisão da Liga de Futebol Mexicano (Liga MX).

SRS é uma das maiores redes de marcas independentes de distribuição nos EUA. Cada marca independente opera filiais regionais que estão unidas por uma cultura que visa o relacionamento e o serviço ao cliente; eficiência através da inovação; bem como a paixão por valorizar cada cliente e seus negócios.

"Estamos gratos pela oportunidade de fazer parceria com o CF Monterrey”, afirma Missy Morgan, Vice-Presidente de Marketing na SRS. "Uma organização que compartilha nosso compromisso de oferecer o melhor serviço a nossos clientes, ao criar uma grande cultura para os membros de nossa equipe e retribuir às comunidades que servimos, também acredita 'en la Vida y en la Cancha'. Com nosso cliente e paixão dos funcionários pelo futebol e nosso compromisso inabalável com nosso programa de clientes Para Latino, ser parceiro do CF Rayados é uma oportunidade especial e estamos honrados em trabalhar com um dos times de futebol mais ilustres do México. Estamos na expectativa de fazer nossa parte para garantir que a parceria com o Rayados proporcione ótimas experiências aos fieis torcedores do clube nos EUA, ao mesmo tempo que forma uma nova base de torcedores para o clube neste país."

A SRS fará parceria com a CertainTeed para iniciar oficialmente seu patrocínio como parte das festividades planejadas antecedendo a partida, conhecida como "El Clásico Regio" entre o CF Monterrey e o rival da cidade Tigres, no sábado, 14 de outubro, em Houston, Texas. Isto irá incluir um encontro para conhecer e cumprimentar os jogadores do Rayados na loja SRS Building Products em Spring, TX, na tarde de 13 de outubro. No dia seguinte, 14 de outubro, as atividades irão incluir uma interação no local antes da partida, fora do Shell Energy Stadium, onde os torcedores poderão interagir com o SRS para ter a oportunidade de ganhar prêmios da SRS e do Rayados. A partida está programada para começar às 17h CST.

Sobre a SRS Distribution

Fundada em 2008 e com sede em McKinney, Texas, a SRS Distribution cresceu e se tornou uma das maiores distribuidoras de produtos de construção e de mais rápido crescimento nos EUA. Desde sua criação, a Empresa estabeleceu uma estratégia diferenciada de crescimento e uma cultura empreendedora com foco no atendimento aos clientes, em parceria com fornecedores, e na atração dos melhores talentos do setor. A SRS opera atualmente sob uma família de marcas locais distintas, que abrange mais de 700 localidades em 44 estados. A SRS Distribution é uma empresa do portfólio da Leonard Green & Partners, L.P. e Berkshire Partners LLC. Para mais informação, acesse www.srsdistribution.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.