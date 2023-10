NetApp et Ducati Corse renouvellent leur partenariat et lancent une solution de gestion et d’analyse des données en commun

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp, une entreprise mondiale de logiciels axés sur le cloud et centrés sur les données, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son accord de partenariat avec Ducati Corse pour les saisons 2023 à 2025 et désigne NetApp comme le partenaire officiel de l'infrastructure de données de l'équipe. La dernière innovation issue de ce partenariat est une solution virtuelle de gestion des données et d'analyse pour l'analyse des courses et la recherche et développement, qui utilise NetApp ONTAP® avec NetApp SnapMirror™ et NetApp FlexCache™.

La vitesse est un facteur clé dans le monde des grands prix. Lorsque Ducati Corse a constaté que les temps de synchronisation entre la piste de course et les ingénieurs répartis sur plusieurs sites, y compris le siège de Borgo Panigale, étaient trop lents pour être efficaces, ils se sont tournés vers NetApp pour concevoir une nouvelle solution de gestion et d'analyse des données. En offrant le partage et l'analyse de données presqu’en temps réel, NetApp aide les équipes techniques à tirer le maximum de valeur des sessions d'essais et de courses, ce qui peut faire la différence entre la pole position et une position de départ en queue de peloton.

« Grâce à notre innovation conjointe avec Ducati, nous avons joué un rôle essentiel dans la révolution de leur infrastructure de données, améliorant tous les aspects de leur développement logiciel, de leur conception et de leur ingénierie », a déclaré Gabie Boko, directeur marketing de NetApp. « Notre collaboration a permis un partage de données et une analyse quasi en temps réel, stimulant l'ensemble du paysage de l'analyse des données de la course à moto d'élite. Ducati est l'une des étoiles brillantes de la 'Motor Valley' italienne, et nous sommes déterminés à collaborer avec Ducati pour leur permettre d’atteindre un plus grand succès. »

Les avantages de la solution co-conçue sont :

Une connexion transparente entre les sous-groupes de l'infrastructure de données de Ducati, permettant aux ingénieurs d'accéder aux mêmes données toujours disponibles de n'importe où.

Des informations sur les données recueillies dans un environnement de course d'élite à utiliser dans toutes les unités commerciales de Ducati.

Une approche logicielle définie pour créer une base de stockage de données puissante et efficace basée sur NetApp ONTAP®, offrant la force de l'innovation en gestion de données d'entreprise et du leadership du produit provenant des décennies d’existence de NetApp.

Un transfert de données optimisé alimenté par NetApp ONTAP avec SnapMirror pour la réplication unifiée, à haute vitesse et sécurisée des données.

Le cache distant FlexCache pour les données en lecture active uniquement. FlexCache améliore la vitesse et la productivité de la collaboration entre plusieurs sites, augmente le débit de données et réduit les coûts de bande passante WAN.

« Avec cette plateforme de gestion des données, nous pouvons gérer, partager, protéger et faire migrer nos données de manière transparente dans notre environnement de cloud hybride, de l'usine à notre garage, et sur la piste lors d'une course ; nous pouvons aussi partager des données avec nos ingénieurs de manière rapide, sécurisée et fluide », a déclaré Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. « En tant que détenteurs de la triple couronne et avec notre premier titre de champion du monde des pilotes de Moto GP en 15 ans, nous avons besoin de la meilleure technologie, des meilleures données et de la meilleure gestion des données pour défendre ces titres, et nous sommes certains que notre partenariat avec NetApp nous aidera à le faire. »

Depuis 2018, NetApp et Ducati collaborent pour aider Ducati à gérer avec succès 200 applications et prendre en charge 90 machines virtuelles dans un centre de reprise après sinistre. NetApp fournit la vitesse et la capacité nécessaires pour permettre à Ducati de gérer les opérations de ses succursales, à effectuer des analyses de données sur site tout en transférant des données vers un cloud hybride, réduisant ainsi le temps nécessaire pour développer des prototypes et mettre de nouvelles motos sur le marché.

À propos de Ducati

Fondée en 1926, depuis 1946, Ducati fabrique des motos d'inspiration sportive caractérisées par des moteurs performants, un design original et une technologie de pointe. L'usine de Ducati est située dans le quartier de Borgo Panigale à Bologne. La gamme de modèles couvre plusieurs segments du marché avec les familles suivantes : DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter et SuperSport. En 2015, Ducati a présenté la Ducati Scrambler : une nouvelle marque de motos, d'accessoires et de vêtements qui se distingue par sa créativité et son expression personnelle. En 2020, Ducati a dévoilé la Multistrada V4, la première moto au monde équipée de radars avant et arrière, marquant ainsi une nouvelle étape dans le monde des deux-roues. Les motos emblématiques de Ducati, associées à une large gamme d'accessoires pour motos et de vêtements techniques et lifestyle, sont distribuées dans 90 pays à travers le monde. En 2022, Ducati a livré 61 562 motos à des clients passionnés. Ducati participe avec des équipes officielles au Championnat du monde de MotoGP et au Championnat du monde Superbike. En MotoGP, où l'entreprise participe depuis 2003, Ducati a remporté le titre des constructeurs en 2007, 2020, 2021 et 2022, le titre des équipes en 2007, 2021 et 2022, et le titre des pilotes en 2007 et 2022, devenant ainsi double champion du monde. En Superbike, Ducati a remporté 18 titres de constructeurs et 15 titres de pilotes, confirmant sa position de fabricant le plus performant de la catégorie. L'année 2022 a été une année sans précédent pour Ducati : pour la première fois de son histoire, l'entreprise a remporté la triple couronne à la fois en MotoGP et en Superbike. À partir de 2023 jusqu'en 2026, le fabricant de motos est le seul fournisseur officiel de motos pour la Coupe du Monde FIM Enel MotoE™, la catégorie électrique du Championnat du monde de MotoGP.

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise mondiale de logiciels axés sur le cloud et centrés sur les données. Elle permet aux organisations de prendre les devants en matière de données dans un contexte de transformation numérique accélérée. L'entreprise propose des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale, du centre de données au cloud, que ce soit pour le développement dans le cloud, la migration vers le cloud ou la création de leurs propres expériences cloud sur site. Avec des solutions performantes dans des environnements variés, NetApp aide les organisations à construire leur propre infrastructure de données et à fournir de manière sécurisée les bonnes données, les bonnes applications et les bons services aux bonnes personnes, où qu'elles se trouvent et à tout moment. Apprenez-en plus sur www.netapp.com ou suivez nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques listées sur www.netapp.com/TM sont des marques déposées de NetApp, Inc. D’autres sociétés et noms de produits peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

