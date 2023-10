Xsolla a annoncé l’acquisition de Lightstream, Rainmaker et API.stream

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, est ravie d’annoncer l’acquisition stratégique de Lightstream, Rainmaker et API.stream auprès de Videndum, la société mère. Ces outils innovants sont conçus pour révolutionner le paysage de la création et de la distribution de contenu.

Cette acquisition témoigne de la reconnaissance par Xsolla de la valeur considérable que les créateurs apportent à l’écosystème du jeu et de sa volonté de construire et de renforcer les relations avec les agences de talents, les créateurs et leur public.

Le réseau de partenaires de Xsolla sert déjà de solution unique pour engager les développeurs et les éditeurs et explorer de nouvelles opportunités de revenus et de récompenses. Avec l’acquisition de Lightstream, Rainmaker et API.stream, Xsolla permettra aux créateurs d’être en ligne en quelques secondes via des services de streaming en nuage, de demander des clés gratuites aux développeurs de jeux, de participer à des programmes de parrainage, de créer leurs propres boutiques en ligne et de vendre des produits numériques pour les jeux du portefeuille de Xsolla.

Lightstream de son côté est un studio de streaming basé sur le cloud qui permet aux créateurs de produire et de partager du contenu en direct sans effort. Grâce à l’intégration de la technologie de Lightstream, Xsolla permettra aux créateurs de lancer facilement des flux en direct avec des exigences techniques minimales, ce qui facilitera une expérience de diffusion en continu efficace et conviviale.

La plateforme Rainmaker donne aux créateurs les moyens de gérer et de développer leur audience tout en maximisant les opportunités de revenus. L’intégration dans le réseau de partenaires Xsolla des outils de Rainmaker fournira aux créateurs un ensemble exhaustif de fonctionnalités conçues pour optimiser l’engagement de l’audience, la monétisation et la distribution de clés gratuites.

API.stream se présente comme une équipe remarquable d’ingénieurs talentueux qui se sont consacrés à faire progresser l’avenir de la production de streaming en direct. Avec des années d’expérience à relever les défis et à exploiter les possibilités de la production en nuage en direct, API.stream a ouvert de nouvelles voies pour l’expression créative dans le domaine du streaming en direct.

« Xsolla est déterminée à soutenir les créateurs et à leur fournir les outils dont ils ont besoin pour réussir », a indiqué Chris Hewish, président-directeur général de Xsolla. « L’acquisition de Lightstream, Rainmaker et API.stream met en évidence notre volonté d’apporter une valeur ajoutée à la communauté des joueurs et de faire du réseau de partenaires Xsolla une solution globale pour les développeurs, les éditeurs, les créateurs et leur public. »

Xsolla garantit aux consommateurs actuels de Lightstream que la plateforme continuera à fonctionner sans problème grâce aux partenariats en cours avec Microsoft, Xbox, Twitch et Steelseries. L’acquisition vise à améliorer l’expérience des consommateurs et à fournir des ressources et des fonctionnalités supplémentaires.

Pour plus d’informations sur l’acquisition de Lightstream, Rainmaker et API.stream, veuillez consulter :xsolla.pro/lightstream-acquisition

