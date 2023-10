Xsolla kondigt de overname aan van Lightstream, Rainmaker en API.stream

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, is verheugd de strategische overname van Lightstream, Rainmaker en API.stream van Videndum, het moederbedrijf, te kunnen aankondigen. Deze innovatieve tools zijn ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in het creëren en distribueren van content.

Met deze overname erkent Xsolla de enorme waarde die makers toevoegen aan het gaming-ecosysteem. Xsolla streeft ernaar relaties op te bouwen en te versterken met talentbureaus, makers en hun publiek.

Het Xsolla Partner Network fungeert nu al als one-stop-oplossing voor het betrekken van ontwikkelaars en uitgevers en het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor inkomsten en beloningen. Met de overname van Lightstream, Rainmaker en API.stream stelt Xsolla makers in staat om binnen enkele seconden live te gaan via cloudstreamingdiensten, gratis keys aan te vragen bij gameontwikkelaars, deel te nemen aan doorverwijzingsprogramma's, eigen webwinkels te maken en digitale goederen te verkopen voor games in het portfolio van Xsolla.

Lightstream is een cloudgebaseerde streamingstudio waarmee makers moeiteloos live-content kunnen produceren en delen. Door de technologie van Lightstream te integreren, stelt Xsolla makers in staat om met minimale technische vereisten eenvoudig livestreams te starten, waardoor een efficiënte en gebruiksvriendelijke streamingervaring mogelijk wordt.

Het Rainmaker-platform stelt makers in staat hun publiek te beheren en uit te breiden en tegelijkertijd hun inkomsten te maximaliseren. Door de tools van Rainmaker te integreren in het Xsolla Partner Network krijgen makers de beschikking over een uitgebreide reeks functies voor het optimaliseren van publieksbetrokkenheid, het te gelde maken en de distributie van gratis keys.

API.stream staat voor een opmerkelijk team van getalenteerde technici die zich hebben toegelegd op het bevorderen van de toekomst van live-streaming productie. Met jarenlange ervaring in het aanpakken van de uitdagingen en mogelijkheden van live cloud-native output, heeft API.stream nieuwe wegen geopend voor creatieve expressie in live streaming.

"Xsolla wil makers ondersteunen en hen de tools bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn", aldus Chris Hewish, CEO van Xsolla. "De overname van Lightstream, Rainmaker en API.stream versterkt onze toewijding aan het leveren van extra waarde aan de gaming-gemeenschap en maakt van het Xsolla Partner Network een allesomvattende oplossing voor ontwikkelaars, uitgevers, makers en hun publiek."

Xsolla verzekert de huidige gebruikers van Lightstream dat het platform soepel zal blijven werken dankzij de lopende samenwerkingsverbanden met Microsoft, Xbox, Twitch en Steelseries. De overname is bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en extra middelen en functies te bieden.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in videogames en beschikt over een robuuste en krachtige reeks tools en diensten die speciaal zijn ontworpen voor de videogame-industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en -uitgevers van allerlei omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatief leider op het gebied van game-commerce is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en te gelde maken op te lossen, zodat onze partners meer regio's kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties kunnen opbouwen met gamers over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Los Angeles, Californië, met kantoren in Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Tokio en andere steden over de hele wereld. Xsolla ondersteunt grote gametitels zoals Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en nog veel meer.

Ga voor meer informatie naar: xsolla.com

Over Videndum

Videndum is een toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige merkhardwareproducten en softwareoplossingen voor de groeiende markt van contentcreatie. Tot onze klanten behoren omroepen, filmstudio's, productie- en verhuurbedrijven, fotografen, onafhankelijke content creators ("ICC's"), vloggers, influencers, gamers, professionele geluidsteams en ondernemingen. We ontwerpen, produceren en distribueren hoogwaardige producten en oplossingen, waaronder camerasteunen en -stabilisatoren, videotransmissiesystemen en -monitoren, livestreamingoplossingen, smartphoneaccessoires, robotcamerasystemen, prompters, LED-verlichting, mobiele stroomvoorziening, draagoplossingen, achtergronden, audio-opname- en ruisonderdrukkingsapparatuur. We hebben ongeveer 1.800 mensen in dienst in 11 verschillende landen en zijn georganiseerd in drie divisies: Media Solutions, Production Solutions en Creative Solutions.

Ga voor meer informatie naar: videndum.com

