SATO s’associe à CipherLab pour lancer une solution intégrée de gestion des appareils

TOKYO & TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--11 octobre 2023, SATO Holdings Corporation (TOKYO: 6287), un pionnier mondial en matière de solutions d’identification automatique et d’étiquetage, et CipherLab (TWO: 6160), un important fournisseur international de solutions d’identification automatique et de capture de données, ont dévoilé aujourd’hui une solution logicielle intégrée de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM), ReMoCloud × SOS1. Cette solution logicielle offre aux utilisateurs un accès continu à l’assistance de maintenance à distance et à la maintenance des appareils pour les imprimantes d’étiquettes et RFID de SATO, ainsi que les ordinateurs mobiles de CipherLab.

ReMoCloud est une plate-forme permettant le déploiement, la gestion et la surveillance en temps réel efficaces de grands parcs d’ordinateurs mobiles CipherLab, qui identifient et suivent notamment les articles entrants et sortants dans les entrepôts. SATO Online Services fournit un service de maintenance d’imprimante à distance pour les imprimantes d’étiquettes et les moteurs d’impression SATO, afin de réduire les temps d’arrêt par l’affiche d’utilisation, ce qui permet une maintenance proactive avant la survenue de problèmes. Les deux sont utilisés dans les centres de distribution, le transport et la logistique, la logistique de détail, les scénarios d’entreposage et de distribution de fabrication.

Le nouveau ReMoCloud × SOS intégré sera proposé par SATO, CipherLab et leurs distributeurs. Le tableau de bord intégré aidera à simplifier les flux de travail des informaticiens lorsqu’ils gèrent les produits SATO et CipherLab, à l’aide d’une visibilité et un dépannage uniques.

Les solutions EMM complètes fournissent un contrôle au niveau des applications et du contenu pour les administrateurs informatiques sur une plate-forme unifiée unique pour gestion centralisée. Ils sont utilisés pour mettre à disposition2, suivre, mettre à jour, sécuriser et déprovisionner (effacer) les appareils à partir d’une console centrale. La gestion à distance offre une visibilité en temps réel sur l’état des appareils aux administrateurs informatiques, et les assiste en réduisant les besoins en maintenance sur site.

Les entreprises cherchent des moyens de créer un cadre de travail prospère et performant, qui donnent la priorité à la santé globale des employés, y compris ceux chargés du maintien et de l’entretien des infrastructures opérationnelles essentielles, qui sont utilisées sur le site. Poussé par la hausse des coûts de maintenance, les besoins en outils EMM augmentent à mesure que les entreprises cherchent à rationaliser les déploiements à grande échelle d’infrastructures AIDC, telles que les ordinateurs mobiles et les imprimantes d’étiquettes utilisées dans les usines, les entrepôts, etc.

« L’entretien et la maintenance constituent un élément clé de notre vision, d’être le partenaire le plus fiable du client pour la croissance mutuelle », a déclaré Kazuki Ikeda, directeur des ventes mondiales de hardware chez SATO Holdings Corporation. « Nous voulons minimiser les temps d’arrêt et maintenir l’infrastructure essentielle et opérationnelle d’étiquetage de nos clients et leur offrir une visibilité complète de leurs opérations. »

Lim Yee, directeur exécutif de la division commerciale mondiale chez CipherLab, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler ReMoCloud × SOS, notre plate-forme intégrée pour gérer à la fois les imprimantes SATO et les appareils mobiles résistants de CipherLab, dans le cadre de ce partenariat mondial avec SATO. Ensemble, on offre un déploiement en une seule étape, une visibilité et une maintenance à distance efficace, en assurant une croissance mutuelle pour nos précieux clients dans le monde entier. »

Dans le monde entier, plus de 120 000 imprimantes SATO3 ont été connectées à SATO Online Services pour la surveillance et le dépannage à distance. Près d’un millier de comptes partenaires3 utilisent ReMoCloud pour gérer de grands parcs d’appareils Android CipherLab.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant local de SATO.

Découvrez ReMoCloud × SOS à partir de cette vidéo.

Pour obtenir une démonstration, veuillez contacter CipherLab.

* Tous les noms de sociétés et noms de produits sont des propriétés et des marques commerciales, ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

« SOS » est l’acronyme de SATO Online Services, un service de maintenance préventive IoT basé dans le cloud, qui visualise l’état de l’imprimante par une vue de tableau de bord pour le dépannage des imprimantes SATO. Le provisionnement est le processus de configuration d’un périphérique à gérer via les politiques informatiques d’entreprise. En juillet 2023.

À propos de CipherLab

CipherLab est un leader mondial en matière de conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de systèmes d’identification automatique et de capture/collecte de données. Les ordinateurs mobiles et les scanners de l’entreprise sont intégrés aux réseaux de certaines des entreprises de logistique, de vente au détail, de distribution et de soins de santé les plus connues au monde, ce qui les aide à mieux fonctionner sur place et en voyage. Opérant dans le monde entier, CipherLab a son siège social à Taipei, à Taiwan, avec des bureaux en Chine, aux Pays-Bas et aux États-Unis, et est cotée à la Bourse de Taiwan (Taiwan OTC : 6160). Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.cipherlab.com.

À propos de SATO

SATO (TOKYO : 6287) est un fournisseur mondial de solutions d’identification automatique et de collecte de données pour les principales entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. SATO aide à étiqueter chaque « chose » pour la transformer en Big Data, ce qui les rend accessibles en temps réel. Pionnière de l’industrie axé sur les besoins locaux des clients, SATO conçoit du matériel, des logiciels et des consommables, et les intègre à des offres tierces pour simplifier les flux de travail et capturer et visualiser les données pour offrir un monde connecté en matière de productivité, de sécurité, de réassurance et de développement durable. Fondée en 1940, SATO est présente dans 26 pays et emploie plus de 5 600 personnes. Pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2023, elle a déclaré un revenu de 142 824 millions de yens (1,05 milliard de dollars *).

Pour en savoir plus sur SATO, rendez-vous sur www.sato-global.com

*Selon un taux de change moyen de 1 dollar américain = 135,49 yens japonais