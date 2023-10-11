Tecnotree为MTN South Sudan提供非凡的数字化转型服务

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是5G和云原生技术领域的全球数字平台和服务领导者，该公司最近与MTN South Sudan成功完成了业务支持系统(BSS)全栈的系统升级，包括数字客户生命周期管理器(DCLM)、数字订单管理器(DOM)、数字加速器平台(DAP)、数字目录管理器(DCM)、数字资源管理器(DRM)和数字融合计费系统(DCBS)。该项目是MTN数字化转型计划的一部分，旨在加速其“宏愿2025”的实施。

Tecnotree通过其全套数字BSS套件（包括客户关系管理、订单管理、产品目录、库存管理、微服务平台、计费、收款以及 BSS功能与其他3PP系统和渠道的集成）增强了MTN South Sudan的BSS基础设施。

这种数字化转型将使MTN South Sudan能够顺利开展业务运营，并利用新提供的功能获得业务收益。此外，这还将确保业务流程与日常运营保持一致。

MTN South Sudan首席信息官Mazen FARAH表示：“与Tecnotree合作的转型项目取得了巨大成功！Tecnotree在推动创新方面的成熟经验和无与伦比的能力组合将极大地帮助MTN South Sudan加速实现其‘宏愿2025’计划。我很高兴向MTN South Sudan和Tecnotree的团队表示感谢、赞赏和感激，感谢他们成功完成了迁移和升级。用一个词来形容，那就是‘了不起’！”

Tecnotree副总裁兼全球交付与运营主管Ramaseshan Subramanian表示：“我们自豪地宣布，这是我们与MTN South Sudan合作转型历程中的又一个重要里程碑。这将使MTN South Sudan能够向其客户积极推出数字服务，助力其业务成功计划。MTN South Sudan和Tecnotree秉承真正的合作精神完成了项目交付。在企业BSS套件上线仅9个月后MTN South Sudan就创建了数字化消费者BSS平台，从而在市场上获得了卓越的优势。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree是获得TM Forum Open API标准钻石认证的公司，我们敏捷和开源的数字化BSS堆栈涵盖电信和其他数字服务行业的完整业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造超越连接的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree已在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市(TEM1V)。

如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

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