Carnegie Learning dévoile sa solution ClearMath Elementary

Carnegie Learning's new ClearMath Elementary program is the most fun way to engage kids in learning math according to teachers and administrators across Springfield ISD.

Carnegie Learning's new ClearMath Elementary program is the most fun way to engage kids in learning math according to teachers and administrators across Springfield ISD.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une initiative pionnière visant à révolutionner l’enseignement élémentaire des mathématiques à l’ère postpandémique, Carnegie Learning lance ClearMath Elementary, sa première solution en mathématiques pour l'enseignement élémentaire. Au cours de quatre années de recherche dans les salles de classe à travers les États-Unis, ClearMath Elementary a produit des résultats exceptionnels et, comme il devient largement disponible, est sur le point de devenir la solution mathématique élémentaire la plus efficace sur le marché aujourd’hui.

L’apprentissage basé sur le jeu développe la confiance dans les mathématiques

Au cœur de cette approche innovante d’apprentissage mixte se trouve une idée simple mais révolutionnaire : le jeu est au cœur de l’apprentissage. Grâce à des ressources numériques et imprimées avec des leçons pratiques très intéressantes, des logiciels basés sur des jeux tels que le 2023 SIIA CODiE primé MATHia® Adventure, et des hubs collaboratifs prêts à l'emploi, ClearMath Elementary permet aux élèves de développer des mentalités positives vers les mathématiques, d’apprendre les uns des autres et de se concentrer sur le parcours des mathématiques plutôt que sur les solutions.

Aide les élèves à se maintenir, plutôt qu'à rattraper leur retard

En s’écartant de l’approche traditionnelle de « rattrapage », ClearMath Elementary utilise une méthode révolutionnaire de type « enseigner-enseigner-faire une pause », donnant dès le début aux élèves l’occasion de se maintenir à niveau et aux enseignants le temps de se placer au niveau exact de chaque élève. Les élèves sont au centre du processus d’apprentissage avec des discussions en classe, des invitations à la réflexion et des contrôles d’évaluation, afin que les enseignants puissent suivre leurs progrès en temps réel. Avec des routines créatives de résolution de problèmes et de mathématiques mentales, et les jeux numériques imaginatifs MATHia Adventure, la pensée mathématique est intentionnellement imbriquée tout au long de la journée pour faire en sorte que l’apprentissage pertinent se produise à tout moment — et pas seulement au moment où il est planifié.

Des outils adaptés aux enseignants simplifient la planification

ClearMath Elementary offre aux enseignants une gamme intégrée exhaustive de matériel pédagogique, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’enseignement et la réussite des élèves, et non sur la planification. Ce « guichet unique » a été conçu en tenant compte des besoins des enseignants, y compris des notes de mise en œuvre, des activités interactives, des soutiens intégrés, du matériel d’apprentissage pratique, des guides de cadence, des évaluations, et plus encore, tous conçus pour autonomiser les enseignants et renforcer leur confiance dans un enseignement de haute qualité, en toute simplicité.

« ClearMath Elementary s'inscrit dans la foulée de nos solutions mathématiques primées et une étape cruciale dans notre engagement continu à redéfinir l’éducation en mathématiques », déclare Barry Malkin, chef de la direction de Carnegie Learning. « En s’appuyant sur nos 25 ans de développement de solutions pédagogiques basées sur la recherche, ClearMath Elementary est la solution de mathématiques la plus efficace pour les étudiants de K-5 sur le marché aujourd’hui. Nous exploitons le pouvoir du jeu pour encourager la pensée mathématique inventive et aider les élèves à développer une fluidité conceptuelle et procédurale, afin qu’ils ne sachent pas seulement quelle est la réponse, mais qu'ils comprennent aussi pourquoi c’est la réponse. »

Pour de plus amples renseignements sur la solution ClearMath Elementary de Carnegie Learning, veuillez visiter carnegielearning.com/solutions/math/elementary-math-solution.

À propos de Carnegie Learning, Inc.

Carnegie Learning fête ses 25 ans en tant que chef de file des technologies optimisées par l'IA, des programmes éducatifs et des solutions d'apprentissage professionnel pour l'enseignement K-12. Nos produits primés en mathématiques, alphabétisation, langues, apprentissage professionnel, soutien scolaire intensif et MATHstream fournissent des résultats probants et durables. Nés de la recherche en science cognitive à l'Université Carnegie Mellon, nous sommes reconnus pour tirer parti de la puissance des données afin d'améliorer les résultats des élèves. Notre gamme de produits nous permet de soutenir plus de deux millions d'élèves et d'enseignants dans les 50 États et au Canada. Désigné parmi les meilleurs lieux de travail durant sept années consécutives, nos employés ont à cœur de collaborer avec les éducateurs dans la salle de classe. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter carnegielearning.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.