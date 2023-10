Claure Group acquisisce una notevole quota di eB Capital, una delle principali società di investimenti alternativi in Brasile

NEW YORK & SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--eB Capital, una delle principali società brasiliane di investimento fondata da Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro e Pedro Parente, annuncia l’acquisizione da parte di Claure Group di una notevole quota della società. Sulla scorta di tale annuncio, Marcelo Claure assumerà il ruolo di Vicepresidente e Managing Partner, nonché quello di membro del comitato di investimento.

Claure è un eminente investitore, operatore e imprenditore, fondatore e CEO di Claure Group, una società globale di investimento che gestisce capitali per circa 4 miliardi di dollari in diversi settori. Claure sfrutterà la propria esperienza imprenditoriale e nella gestione di aziende leader a livello globale come parte dell'investimento in eB Capital, con l'obiettivo di svilupparne la strategia di crescita. Claure collaborerà inoltre all'espansione degli investimenti e dell'accesso ai capitali di eB Capital e al miglioramento della gestione del portafoglio della società che, oltre il quartier generale di San Paolo, ha aperto una nuova sede a New York.

" L'arrivo di Marcelo Claure rappresenta un nuovo, interessante capitolo della storia di eB Capital e conferma il lavoro da noi svolto per la crescita dell'azienda. La profonda fiducia che Marcelo ripone nel mercato brasiliano e la sua invidiabile carriera di investitore, imprenditore e dirigente di grandi aziende su scala globale rappresenteranno un enorme vantaggio per la nostra strategia e nella gestione del nostro portfolio presente e futuro, consentendoci inoltre di scoprire nuove opportunità di investimento. È un onore avere Marcelo al nostro fianco, ripongo grande fiducia nei suoi contributi alla strategia e alle operazioni di eB Capital" afferma Eduardo Sirotsky Melzer, Cofondatore, Presidente esecutivo e CEO di eB Capital, che celebra l'arrivo di Claure con gli altri partner.

“ Questo investimento consolida ulteriormente la fiducia di Claure Group nel Brasile, un paese con incredibili opportunità davanti a sé. Il Brasile godrà dei vantaggi di essere uno dei maggiori produttori di cibo e materie prime al mondo, con la rete energetica più pulita e una potenza verde emergente. Tutto ciò si unisce alle riforme fiscali in corso, al suo settimo posto nella classifica dei paesi più popolati al mondo e alla sua posizione geopolitica strategicamente vantaggiosa sullo scacchiere mondiale. Non vedo l'ora di unirmi a eB Capital come Vicepresidente e di collaborare con Duda, Luciana e Pedro, che stimo enormemente. Mi impegnerò a guidare la concretizzazione della nostra vision", afferma Claure.

eB Capital gestisce circa 5 miliardi di BRL (1 miliardo di dollari) e investe in società leader dei segmenti nei quali opera, come Alloha Fibra, uno dei maggiori provider indipendenti di fibra ottica nel paese, Proz, una piattaforma di istruzione professionale, Loja do Mecânico, il più grande e-commerce di macchinari e utensili in America latina, e Hilab e Blue Health, aziende specializzate nella medicina diagnostica. La società ha inoltre creato una piattaforma per il riciclo della plastica grazie agli investimenti in Green PCR e Global PET. eB Capital è in prima linea nel dibattito sul clima in Brasile ed è recentemente entrata nel settore immobiliare lanciando un fondo in partnership con JHSF Capital, la società di gestione degli investimenti di JHSF.

" Nel corso della mia lunga carriera, molto di rado ho incontrato un professionista con le vaste competenze di Marcelo. La sua comprovata esperienza, la sua audacia e la sua capacità di esecuzione sono impareggiabili, sono sicuro che darà inizio a una nuova era per la nostra azienda" afferma Pedro Parente, Cofondatore e Senior Managing Partner di eB Capital.

Luciana Antonini Ribeiro, Cofondatrice, Managing Partner e CIO di eB Capital, in procinto di lanciare il secondo fondo di investimento focalizzato sul clima in Brasile, festeggia l'arrivo di Claure: “ Sono felicissima di collaborare con Marcelo. Condividiamo la stessa visione, scommettiamo entrambi sulle opportunità di trasformazione per il Brasile in una vasta gamma di settori, compresa l’agenda climatica, nella quale la nostra società può essere protagonista. Questa mossa apre il cammino verso nuove opportunità per eB Capital. Marcelo si unisce a noi dopo un processo accurato, che ci ha consentito di conoscerci e che ci rende certi di fare la cosa giusta con la persona giusta."

Informazioni su Marcelo Claure

Marcelo Claure è un imprenditore boliviano-americano del settore tecnologico, Fondatore e CEO di Claure Group, una società di investimento multimiliardaria operante in numerosi settori a forte crescita come le telecomunicazioni, la tecnologia, i mezzi di comunicazione, il settore immobiliare, le infrastrutture, la transizione energetica, la moda e lo sport.

Attraverso la sua società di investimento globale, Claure Group, Claure fornisce capitale strategico ed esperienza a diversi team di gestione delle società presenti nel suo portafoglio, anche grazie al ruolo di Vicepresidente del gruppo SHEIN, il mercato online globale e integrato di moda, prodotti di bellezza e lifestyle, e in qualità di Presidente esecutivo di Bicycle Capital, una società di private equity incentrata sulla crescita dell’America latina lanciata a giugno 2023.

Claure è diventato un noto imprenditore e operatore nel 1997 dopo la creazione di Brightstar, portandola a diventare la maggiore società di distribuzione wireless e servizi a livello globale nel settore delle telecomunicazioni. Nel 2014 Claure ha venduto Brightstar a SoftBank ed è diventato il Presidente e CEO di Sprint, che ha rivoluzionato registrando i più elevati risultati economici mai ottenuti dall’azienda nei suoi 120 anni di attività. In seguito, ha guidato la fusione da 195 miliardi di dollari tra Sprint e T-Mobile, dalla quale è nata quella che oggi viene considerata una delle società di telecomunicazione di maggior valore al mondo.

Dopo la fusione tra Sprint e T-Mobile, Claure è stato promosso a CEO di SoftBank Group International, dove si occupa direttamente delle oltre 40 società nel portafoglio di SoftBank, tra cui ARM, Fortress, SoftBank Energy e Boston Dynamics. Ha inoltre lanciato il fondo da 8 miliardi di dollari SoftBank Latin America Fund, il maggiore fondo VC della regione, e il SoftBank Opportunity Fund, un fondo da 100 milioni di dollari dedicato agli imprenditori di colore.

Claure è laureato in Economia e Finanza, è stato insignito di un dottorato honoris causa in Scienze commerciali dalla Bentley University e di un dottorato honoris causa in Legge dal Babson College. Ricopre il ruolo di Executive Fellow presso la Harvard Business School e di Copresidente del Digital Data Design (D^3) Institute della Harvard University, un’organizzazione che si occupa di iniziative digitali e incentrate sull'IA.

Informazioni su eB Capital

eB Capital è una società di investimento leader in Brasile, riconosciuta per la sua capacità di trasformazione delle sfide strutturali in proficue opportunità commerciali. Il DNA di eB Capital unisce consolidate esperienze di investimento e capacità operative, un enorme vantaggio competitivo per la creazione di valore ed elevati rendimenti. La società vanta una comprovata esperienza nella creazione di leader sul mercato nazionale mediante una strategia di acquisizioni successive (buy and build) e sfruttando la sua profonda conoscenza del Brasile.

Con rendimenti sempre costanti nel quartile superiore fin dalla sua fondazione, gli investimenti di eB Capital includono: Alloha Fibra, il principale provider indipendente di fibra ottica nel paese, Proz, la piattaforma leader nell'istruzione professionale, Loja do Mecânico, il più grande e-commerce di macchinari e utensili in America latina, Green PCR e Global PET, le principali aziende del paese che si occupano di riciclo della plastica da bottiglia a bottiglia, nonché Hilab e Blue Health, specialiste in medicina diagnostica. eB Capital è anche in prima linea negli investimenti legati all’agenda climatica del paese.

https://www.ebcapital.com.br/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.