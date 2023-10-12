Lineage與JBS USA合作建造的新一代自動化冷藏儲存設施盛大揭幕啟用

科羅拉多州，溫莎鎮--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 領先全球的溫控工業房地產投資信託 (REIT) 及綜合性解決方案供應商Lineage今天為該公司的科羅拉多州溫莎鎮最新設施隆重揭幕。這座設施是Lineage為其長期客戶、全球食品公司先驅JBS USA所建，將支援JBS USA配送產品到客戶手中。

Lineage的自動化設施在全球戰略性布點，這座位於溫莎鎮的新一代完全自動化設施將進一步擴展其設施網。Lineage的自動化倉儲解決方案結合先進技術、應用科技和創新理念，以擢升效率、提高倉儲食品的品質，並減少能源耗用及食物浪費。這些努力有望為JBS帶來長程成本效益。

「過去一年來，我們與JBS和溫莎鎮密切合作，建造了這座尖端設備。它將強化JBS的供應鏈，將食物送到客戶的餐桌，我們為此感到無比驕傲。」Lineage總裁暨執行長說Greg Lehmkuhl說。

新倉庫的設計將產品存放在更密集、更節能的方倉中，可執行自動化決策以優化裝載、卸載和儲存任務，進而節省耗能、減少食物的浪費。其自動化冷藏儲存設施配備了專利倉庫管理系統、電腦視覺系統、演算法、視覺化平台和機器學習功能，這些功能將在JBS進一步優化其供應鏈時提供支援。

「我們熱烈歡慶JBS USA、Lineage和溫莎鎮的合作邁入這一里程碑式的時刻，」JBS USA執行長Wesley Batista Filho說，「這座設施讓我們得以用更高效、更先進的技術向客戶供應高品質的食品。」

Lineage和JBS與溫莎鎮及科羅拉多上州經濟發展局合作，在2022年4月破土興建這座設施。完成的設施占地約20萬平方英呎，可存放2萬多個棧板。該計劃投入的資金超過1億美元，並創造了約70個新的就業機會。

關於Lineage

Lineage是一家領先全球的溫控工業房地產投資信託 (REIT) 及綜合性解決方案供應商。該公司戰略性規劃場地佈局，在北美、歐洲和亞太地區擁有400多所設施，總容量超過25億立方英尺。Lineage結合領先同業的端到端物流解決方案和創新技術，與全球最大食品飲料公司合作，以提高配送效率，促進永續性，將供應鏈中的浪費減至最低。最重要的是，為全球供應食品，不虞匱乏。Lineage首屈一指的創新成就和永續發展計劃獲得多方肯定，連續三年被CNBC評選為「50大顛覆者公司」，二度獲得「美國最佳管理公司」榮銜，又得到「第一大資料科學公司」評等，在《快公司》(Fast company) 的「全球最具創新力公司」名單中排名第23位，並榮登《財星》雜誌 (Fortune) 的「改變世界」(www.lineagelogistics.com) 名單。

關於JBS USA

享譽全球的食品公司JBS USA為全球六大洲約100個國家的客戶提供多樣化、高品質的食品。其中包括肉類、家禽，以及一系列著名品牌和創新優質食品。JBS USA也是全球最大家禽供應商Pilgrim的主要股東。歡迎造訪：jbsfoodsgroup.com 瞭解進一步詳情。

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