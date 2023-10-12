阿布達比發展基金透過促進教育為哥倫比亞的未來賦能，承諾助力哥倫比亞兒童早期發展

阿布達比發展基金投資1050萬美元贊助哥倫比亞兒童早期發展中心專案，以推動教育和社區發展。此舉符合阿拉伯聯合大公國對聯合國永續發展目標的承諾。（影片來源：AETOSWire）

阿布達比發展基金投資1050萬美元贊助哥倫比亞兒童早期發展中心專案，以推動教育和社區發展。此舉符合阿拉伯聯合大公國對聯合國永續發展目標的承諾。（影片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比發展基金 (ADFD) 撥款1050萬美元贊助哥倫比亞的兒童早期發展中心 (ECDC) 專案，以示阿拉伯聯合大公國實踐聯合國永續發展目標 (SDG) 的決心。此舉使哥國的基礎教育和衛生設施獲得顯著進步，在諸多社區發揮變革性影響。

該專案藉由提高生活品質（特別是在鄉村社區），為哥倫比亞的國家發展計劃灌注動力。該計劃設定在2030年之前，使哥國所有女童和兒童都能享有幼兒保育發展服務以及優質學前教育。

兒童早期發展中心專案提出了一種全面性的兒童發展方法，包括一連串突破傳統教育方式的服務。該專案與國際組織合作，建立37所幼兒發展中心，使數百名6歲以下兒童得以接受教育。

這些中心不僅僅是教育機構，還發揮社區中心的功能。它們提供醫療援助和基本營養，將觸角延伸到許多家庭。由訓練有素的專業人員提供專業級護理，照護從孕期到幼兒的整個階段，確保兒童有最佳的成長歷程及福祉。

阿布達比發展基金參與兒童早期發展中心專案，體現其對聯合國永續發展目標4：「優質教育」的承諾。經由投資哥倫比亞的幼兒教育，阿聯做出貢獻，達成包容和公平的全民教育這一更大的全球使命。

資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。