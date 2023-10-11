Xsolla宣布收购Lightstream、Rainmaker和API.stream

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla欣然宣布从Videndum战略性收购Lightstream、Rainmaker和API.stream。Videndum是这三家公司的母公司。这些创新工具套件旨在彻底改变内容创建和分发的格局。

这次收购显示了Xsolla非常认可游戏创作者为游戏生态系统带来的巨大价值，并致力于建立和加强与艺人经纪公司、创作者及其受众的关系。

Xsolla Partner Network已经成为吸引开发者和发行商、探索新的收入和奖励机会的一站式解决方案。收购Lightstream、Rainmaker和API.stream后，Xsolla将允许创作者通过云流媒体服务在数秒内上线，向游戏开发商申请免费密钥，参与推荐计划，创建自己的品牌网络商店并销售Xsolla产品组合中的游戏数字商品。

Lightstream是一个基于云的流媒体工作室，让创作者能够轻松制作和分享直播内容。通过整合Lightstream的技术，Xsolla将使创作者能够以最低的技术要求轻松启动直播流，促进高效且用户友好的流媒体体验。

Rainmaker平台能够赋能创作者管理和增加受众，同时最大限度地增加收入机会。将Rainmaker的工具整合到Xsolla Partner Network中，将为创作者提供一套全面的功能，旨在优化受众参与、变现和免费密钥的分发。

API.stream是一支由才华横溢的工程师组成的杰出团队，他们致力于推动流媒体直播制作的未来发展。凭借多年来应对云原生直播输出的挑战和可能性的经验，API.stream为流媒体直播的创意表达开辟了新的途径。

Xsolla首席执行官Chris Hewish表示：“Xsolla致力于支持创作者，为他们提供成功所需的工具。收购Lightstream、Rainmaker和API.stream加强了我们为游戏社区提供额外价值的决心，并使Xsolla Partner Network成为开发者、发行商、创作者及其受众的全方位解决方案。”

Xsolla向目前的Lightstream用户保证，该平台将通过与Microsoft、Xbox、Twitch和Steelseries的持续合作继续平稳运行。此次收购旨在提升用户体验，提供更多资源和功能。

如需了解有关收购Lightstream、Rainmaker和API.stream的更多信息，请访问：xsolla.pro/lightstream-acquisition

关于Xsolla

Xsolla是一家全球视频游戏商务公司，拥有一套专为视频游戏行业设计的强大工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数以千计各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上提供其游戏的融资、营销、发布和变现服务。作为游戏商务领域的创新领导者，Xsolla的使命是解决全球发行、营销和变现所固有的复杂问题，帮助我们的合作伙伴覆盖更多地区，创造更多收入，并与全球游戏玩家建立联系。Xsolla总部位于加州洛杉矶，在柏林、首尔、北京、吉隆坡、东京和世界各地设有办事处，为Valve、Twitch、Roblox、Ubisoft、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型游戏提供支持。

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关于Videndum

Videndum是为不断增长的内容创作市场提供优质品牌硬件产品和软件解决方案的全球领先供应商。我们的客户包括广播公司、电影制片厂、制作和租赁公司、摄影师、独立内容创作者(ICC)、视频博主、影响力人士、游戏玩家、专业音响团队以及企业。我们设计、制造和分销高性能产品和解决方案，包括摄像机支架和稳定器、视频传输系统和监视器、流媒体直播解决方案、智能手机配件、机器人摄像系统、提示器、LED照明、移动电源、携带工具、背景材料、音频采集和降噪设备。我们在11个国家拥有约1800名员工，下设三个事业部：媒体解决方案部、制作解决方案部和创意解决方案部。

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