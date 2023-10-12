Lineage与JBS USA合作庆祝下一代自动化冷藏设施盛大开业

科罗拉多州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lineage是世界领先的温控工业REIT和集成解决方案提供商之一。今天，该公司庆祝其位于科罗拉多州温莎的最新设施盛大开业。Lineage为长期客户JBS USA（一家领先的全球食品公司）开发设立的该处设施，为向JBS客户分销产品提供支持。

这座温莎内的下一代全自动化设施扩大了Lineage在全球范围内的自动化设施网络。Lineage的自动化仓储解决方案结合了尖端技术、应用科学和创新思维，以提升效率，提高食品在储存过程中的质量，减少能源消耗和食品浪费，这些努力也将随着时间的推移提高JBS的成本效率。

Lineage总裁兼首席执行官Greg Lehmkuhl表示：“在过去的一年里，我们与JBS和温莎镇密切合作，建造了这座最先进的设施，以加强JBS的供应链，为消费者提供优质食品，我们对这一结果感到无比自豪。”

新的仓库旨在通过将产品存储在密度更大、能效更高的立方体中，并使用自动化决策功能来优化装载、卸载和存储任务，从而帮助降低能耗和减少食物浪费。自动化冷藏库配备了专有的仓库管理系统、计算机视觉系统、算法、可见性平台和机器学习功能，这些功能可支持JBS进一步优化其供应链。

JBS USA首席执行官Wesley Batista Filho表示：“我们很高兴能与Lineage和温莎镇合作庆祝这一里程碑。这一设施使我们能够利用最新技术，以越来越高效的方式为客户提供高质量的食品。”

Lineage和JBS于2022年4月与温莎镇和Upstate Colorado Economic Development合作，为该设施破土动工。完工的设施占地约200000平方英尺，其中包括20000多个托盘位置。该项目投资超过1亿美元，创造了大约70个全新的就业机会。

关于Lineage

Lineage是世界领先的温控工业REIT和综合解决方案提供商之一，其全球网络拥有400多个战略性设施，在北美、欧洲和亚太地区国家的总存储容量超过25亿立方英尺。Lineage在端到端物流解决方案和创新技术方面拥有业界领先的专业知识，与世界上最大的食品和饮料公司合作，帮助提高配送效率，提升可持续性，最大限度地减少供应链浪费，而其最重要的任务是，帮助养活世界人口。为了表彰该公司领先的创新和可持续发展举措，Lineage连续三年被评为CNBC颠覆者50强公司，两次被评为美国最佳管理公司，曾被评为数据科学第一公司，在Fast Company的世界最具创新性公司名单上排名第23，并被列入《财富》的“改变世界”的公司名单。（www.lineagelogistics.com）

关于JBS USA

JBS USA是一家领先的全球食品公司，为六大洲约100个国家的客户提供多样化、高质量的产品。其中包括肉类和家禽产品、知名品牌组合和创新优质食品。JBS USA也是世界上最大的家禽生产商Pilgrim’s的大股东。请访问jbsfoodsgroup.com了解更多信息。

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