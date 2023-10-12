ADFD通过教育为哥伦比亚的未来赋能，并承诺助力哥伦比亚儿童早期发展

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 哥伦比亚的儿童早期发展中心（ECDC）项目得到了阿布扎比发展基金（ADFD）1050万美元拨款的支持，这是阿联酋对可持续发展目标（SDG）承诺的证明。此举在基础教育和卫生基础设施方面取得了显著进展，对诸多社区产生了变革性影响。

该项目通过提高生活质量，特别是农村社区的生活质量，为哥伦比亚的国家发展计划增添了动力。该计划旨在确保到2030年所有女童和儿童都能享受到幼儿保育和发展服务以及优质的学前教育。

ECDC倡议提出了一种全面的儿童发展方法，包括一系列超越传统教育的服务。该项目与国际组织合作，推动了37个幼儿发展中心的建立，保证了数百名6岁以下儿童接受教育。

这些中心不仅仅是教育机构，而且还发挥着社区中心的作用，并通过提供医疗援助和基本营养向很多家庭提供支持。训练有素的专业人员可提供专家护理，涵盖孕期到幼儿阶段，旨在确保最佳的成长和福祉。

参与ECDC项目体现了其对可持续发展目标4：优质教育的承诺。通过投资哥伦比亚的幼儿教育，阿联酋正在为确保包容和公平的全民教育这一更大的全球使命做出贡献。

来源：AETOSWire

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