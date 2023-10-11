Xsolla宣布收購Lightstream、Rainmaker和API.stream

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電子遊戲商務公司Xsolla欣然宣布從Videndum戰略性收購Lightstream、Rainmaker和API.stream。Videndum是這三家公司的母公司。這些創新工具套裝旨在徹底改變內容創建和分發的格局。

這次收購顯示了Xsolla高度肯定遊戲創作者為遊戲生態系統帶來的巨大價值，並致力於建立和強化與藝人經紀公司、創作者及其受眾的關係。

Xsolla Partner Network已經成為吸引開發者和發行商、探索新的收入和獎勵機會的一站式解決方案。收購Lightstream、Rainmaker和API.stream後，Xsolla將允許創作者透過雲端串流媒體服務在數秒內上線，向遊戲開發商申請免費金鑰，參與推薦計畫，創建自己的品牌網店並銷售Xsolla產品組合中的遊戲數位商品。

Lightstream是一個雲端串流媒體工作室，讓創作者能夠輕鬆製作和共享直播內容。透過整合Lightstream的技術，Xsolla將使創作者能夠以最低的技術要求輕鬆啟動直播串流，促進高效且易於使用的串流媒體體驗。

Rainmaker平台能夠賦能創作者管理和增加受眾，同時儘量增加收入機會。將Rainmaker的工具整合到Xsolla Partner Network中，將為創作者提供一套全面的功能，旨在最佳化受眾參與、變現和免費金鑰的分發。

API.stream是一支由才華洋溢的工程師組成的傑出團隊，他們致力於推動串流媒體直播製作的未來發展。憑藉多年來因應雲端原生直播輸出的挑戰和可能性的經驗，API.stream為串流媒體直播的創意表達開闢了新的途徑。

Xsolla執行長Chris Hewish表示：「Xsolla致力於支持創作者，為他們提供成功所需的工具。收購Lightstream、Rainmaker和API.stream強化了我們為遊戲社群提供額外價值的決心，並使Xsolla Partner Network成為開發者、發行商、創作者及其受眾的全方位解決方案。」

Xsolla向目前的Lightstream使用者保證，該平台將透過與Microsoft、Xbox、Twitch和Steelseries的持續合作繼續平穩運作。此次收購旨在提升使用者體驗，提供更多資源和功能。

如欲瞭解有關收購Lightstream、Rainmaker和API.stream的更多資訊，請造訪：xsolla.pro/lightstream-acquisition

關於Xsolla

Xsolla是一家全球電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已幫助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發佈和變現服務。Xsolla是遊戲商務領域的創新領導者，其使命是解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題，幫助我們的合作夥伴觸達更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於加州洛杉磯，在柏林、首爾、北京、吉隆坡、東京和世界各地設有辦事處，為Valve、Twitch、Roblox、Ubisoft、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型遊戲提供鼎力支援。

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關於Videndum

Videndum是為不斷成長的內容創作市場提供優質品牌硬體產品和軟體解決方案的全球領先供應商。我們的客戶包括廣播公司、電影製片廠、製作和租賃公司、攝影師、獨立內容創作者(ICC)、Vlogger、影響力人士、遊戲玩家、專業音響團隊以及企業。我們設計、製造和分銷高效能產品和解決方案，包括攝影機支架和穩定器、視訊傳輸系統和監視器、串流媒體直播解決方案、智慧手機配件、機器人攝像系統、提示器、LED照明、移動電源、攜帶工具、背景材料、音訊採集和降噪裝置。我們在11個國家擁有約1800名員工，下設三個事業部：媒體解決方案部、製作解決方案部和創意解決方案部。

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