Tecnotree為MTN South Sudan提供非凡的數位化轉型服務

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree是5G和雲端原生技術領域的全球數位平台和服務領導者，該公司最近與MTN South Sudan成功完成了業務支援系統(BSS)滿堆疊的系統升級，包括數位客戶生命週期管理器(DCLM)、數位訂單管理器(DOM)、數位加速器平台(DAP)、數位目錄管理器(DCM)、數位資料總管(DRM)和數位融合計費系統(DCBS)。該專案是MTN數位化轉型計畫的一部分，旨在加速其「宏願2025」的實施。

Tecnotree透過其全套數位BSS套裝（包括客戶關係管理、訂單管理、產品目錄、庫存管理、微服務平台、計費、收款以及 BSS功能與其他3PP系統和通路的整合）強化了MTN South Sudan的BSS基礎架構。

這種數位化轉型將使MTN South Sudan能夠順利開展業務營運，並利用新提供的功能獲得業務收益。此外，這還將確保業務流程與日常營運保持一致。

MTN South Sudan資訊長Mazen FARAH表示：「與Tecnotree合作的轉型專案取得了巨大成功！Tecnotree在推動創新方面的成熟經驗和無與倫比的能力組合將極大地幫助MTN South Sudan加速完成其『宏願2025』計畫。我很高興向MTN South Sudan和Tecnotree的團隊表示感謝、讚賞和感激，感謝他們成功完成了移轉和升級。用一個詞來形容，那就是『了不起』！」

Tecnotree副總裁兼全球交付與營運主管Ramaseshan Subramanian表示：「我們驕傲地宣布，這是我們與MTN South Sudan合作轉型歷程中的又一個重要里程碑。這將使MTN South Sudan能夠向其客戶積極推出數位服務，協助其業務成功計畫。MTN South Sudan和Tecnotree秉承真正的合作精神完成了專案交付。在企業BSS套裝上線僅9個月後MTN South Sudan就創建了數位化消費者BSS平台，從而在市場上獲得了卓越的優勢。」

關於Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree是獲得TM Forum Open API標準鑽石認證的公司，我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融技术和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree已在那斯達克赫爾辛基證券交易所上市(TEM1V)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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