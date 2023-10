Box et CrowdStrike s’unissent pour lutter contre les cybermenaces et sécuriser les contenus dans le cloud

REDWOOD CITY, Calif. et AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Box, Inc. (NYSE:BOX) et CrowdStrike (NASDAQ : CRWD) annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique dont l’objectif est d’aider les entreprises de toutes tailles à sécuriser les données dans le cloud et à mettre fin aux violations de données. Ce partenariat comprend une nouvelle intégration entre les capacités de gestion de contenu et de collaboration sécurisées de Box et la plateforme de sécurité moderne CrowdStrike Falcon, alimentée par l'IA, qui permet le contrôle d'accès en temps réel et la prévention des menaces. Ainsi, les équipes de sécurité et d'informatique peuvent détecter les fichiers malveillants, les ransomwares et les activités suspectes, et configurer les politiques de sécurité directement dans le centre d'administration de Box.

Avec cette nouvelle intégration, Box s'appuiera sur la technologie Zero Trust Assessment (ZTA) de la plateforme CrowdStrike Falcon pour étendre la protection à l'ensemble du parc d'applications, du cloud au point de terminaison. Cela permet aux clients communs de rassembler de puissantes informations contextuelles sur les appareils et l'accès aux données afin d'évaluer les risques en temps réel, d'élaborer des politiques à un niveau granulaires et de prendre des mesures correctives.

"Avec l'augmentation du volume et du coût des violations de données, il est essentiel pour les entreprises d'identifier rapidement les menaces et de contenir efficacement les attaques avant qu'elles ne perturbent leur activité", déclare Aaron Levie, cofondateur et PDG de Box. "Notre mission chez Box est de créer une plateforme de confiance qui aide les entreprises de toutes tailles à partager, gérer et collaborer sur leur contenu, en toute sécurité, à partir de n'importe quel appareil et de n'importe quelle application. En nous associant à CrowdStrike, le leader du marché de la cybersécurité native AI conçue pour l'ère du cloud, nous établissons une nouvelle norme pour la sécurisation des fichiers dans le cloud en fournissant des solutions de sécurité natives qui protègent les données à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre de l'entreprise sans entraver le travail."

En outre, Box et CrowdStrike uniront leurs forces pour aider à sécuriser les données des petites entreprises qui ont besoin d'une cybersécurité moderne en proposant les solutions pour PME de Box et de CrowdStrike, CrowdStrike Falcon Go et Falcon Pro.

"Les menaces représentent aujourd’hui une situation complexe, et impactent toutes les entreprises évoluant sur tous les secteurs d’activités. Les entreprises de toutes tailles, en particulier celles qui opèrent dans des secteurs très réglementés, font depuis longtemps confiance à Box en tant que solution de gestion de contenu sécurisée de choix ", déclare Daniel Bernard, Chief Business Officer chez CrowdStrike. "En nous associant à Box, nous avons l'opportunité d'apporter une solution de cybersécurité professionnelle, alimentée par l'IA, à tous les acteurs, des PME au Fortune 500."

Prix et disponibilité

La nouvelle intégration devrait être disponible pour les clients de Box et de Crowdstrike à la fin de l'année Les détails concernant les tarifs et les offres spécifiques seront annoncés lors de la mise à disposition générale. Pour en savoir plus, consultez le blog de Box.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant l'introduction, l'intégration et les caractéristiques des produits prévus par Box et CrowdStrike, ainsi que l'adoption par le marché et les avantages de l'introduction, de l'intégration et des caractéristiques de ces produits. Il existe un grand nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des déclarations faites dans le présent communiqué de presse. Tous les services ou fonctionnalités non encore commercialisés mentionnés dans le présent communiqué ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques ne sont pas encore disponibles et peuvent ne pas être livrés à temps ou ne pas être livrés du tout. Les clients qui achètent des produits Box ou CrowdStrike séparément doivent prendre leurs décisions d'achat sur la base des fonctionnalités actuellement disponibles. Ni Box ni CrowdStrike ne sont tenus de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements survenus ou de circonstances existant après la date à laquelle elles ont été formulées.

A propos de Box

Box (NYSE:BOX) est le leader du Content Cloud, une plateforme unique qui permet aux entreprises de gérer la totalité du cycle de vie du contenu, de travailler en toute sécurité de n'importe où et d'intégrer les meilleures applications. Fondée en 2005, Box simplifie le travail d'organisations internationales majeures, dont AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley et Nationwide. Box a son siège à Redwood City, en Californie, et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur Box, visitez box.com. Pour plus d’informations sur comment Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission, visitez le site box.org.

À propos de CrowdStrike

CrowdStrike (Nasdaq : CRWD), un leader mondial de la cybersécurité, a redéfini la sécurité moderne avec l'une des plateformes cloud natives les plus avancées au monde pour protéger les domaines critiques des risques d'entreprise - les points de terminaison et les charges de travail cloud, l'identité et les données.

Alimentée par le CrowdStrike Security Cloud et l'IA de classe mondiale, la plateforme CrowdStrike Falcon® exploite des indicateurs d'attaque en temps réel, des renseignements sur les menaces, l'évolution des méthodes des adversaires et une télémétrie enrichie provenant de l'ensemble de l'entreprise pour offrir des détections hyper-précises, une protection automatisée et une remédiation, une chasse aux menaces d'élite et une observabilité priorisée des vulnérabilités.

Conçue spécifiquement pour le cloud avec une architecture à agent léger unique, la plateforme Falcon permet un déploiement rapide et évolutif, une protection et des performances supérieures, une réduction de la complexité et une valeur immédiate.

CrowdStrike : Nous stoppons les violations.

https://www.crowdstrike.com/

