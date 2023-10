Lineage feiert großartige Eröffnung eines automatisierten Kühllagers der nächsten Generation in Zusammenarbeit mit JBS USA

WINDSOR, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Lineage, einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen, feierte heute die großartige Eröffnung der neuesten Anlage in Windsor im US-Bundesstaat Colorado. Die für den langjährigen Kunden JBS USA, ein führendes, weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, erstellte Anlage wurde von Lineage für die Unterstützung des Produktvertriebs an JBS-Kunden entwickelt.

Die voll automatisierte Anlage der nächsten Generation in Windsor erweitert das Netz der strategisch platzierten automatisierten Anlagen von Lineage in der ganzen Welt. Die automatisierten Lagerhaltungslösungen von Lineage kombinieren modernste Technologie, angewandte Naturwissenschaften und innovatives Denken, um die Effizienz zu verbessern, die Qualität der Lebensmittelprodukte während der Lagerung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren - was im Laufe der Zeit auch zur Kosteneffizienz für JBS beitragen wird.

„Im vergangenen Jahr haben wir eng mit JBS und der großartigen Stadt Windsor zusammengearbeitet, um eine hochmoderne Anlage zu erstellen, die die Lieferkette von JBS stärkt, um Lebensmittel auf den Tisch der Verbraucher zu bringen, und wir sind enorm stolz auf das Ergebnis“, erklärte Greg Lehmkuhl, President und Chief Executive Officer von Lineage.

Das neue Warenlager soll zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung beitragen, indem die Produkte in einem dichteren, energieeffizienteren Würfel gelagert werden, und indem die Entscheidungsfindung im Hinblick auf Optimierung des Be- und Entladens und der Lagerung automatisiert wird. Das automatisierte Kühllager ist mit unternehmenseigenen Lagerverwaltungssystemen, Computervisionssystemen, Algorithmen, Sichtbarkeitsplattformen und maschinellen Lernfähigkeiten ausgestattet, die JBS bei der weiteren Optimierung seiner Lieferkette unterstützen sollen.

„Wir freuen uns sehr darüber, diesen Meilenstein zusammen mit Lineage und der Stadt Windsor feiern zu können“, erklärte Wesley Batista Filho, CEO von JBS USA. „Diese Anlage ermöglicht uns die Bereitstellung hochwertiger Lebensmittelprodukte auf eine zunehmend effiziente Weise unter Einsatz der neuesten Technologie.“

Lineage und JBS tätigten den ersten Spatenstich für die Anlage im April 2022 in Partnerschaft mit der Stadt Windsor und Upstate Colorado Economic Development. Die fertige Anlage umspannt ca. 200.000 Quadratfuß und beinhaltet mehr als 20.000 Palettenplätze. Das Projekt resultierte in Investitionen von mehr als 100 Millionen USD und in der Schaffung von etwa 70 neuen Arbeitsplätzen.

Über Lineage

Lineage ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netz von mehr als 400 strategisch platzierten Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Milliarden Kubikfuß, das sich über Länder in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum erstreckt. Lineage verbindet branchenführendes Know-how bei lückenlosen Logistiklösungen mit innovativer Technologie und arbeitet mit den weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in den Lieferketten zu minimieren und – was am wichtigsten ist – einen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung zu leisten. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge in der Disruptor 50-Liste von CNBC aufgeführt, zweimal als US Best Managed Company ausgezeichnet, als das Unternehmen Nr. 1 im Bereich Data Science und als 23. insgesamt in der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt eingestuft sowie in die Liste Change the World von Fortune aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über JBS USA

JBS USA ist ein führendes weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, das seinen Kunden in rund 100 Ländern auf sechs Kontinenten vielfältige, hochwertige Lebensmittel bereitstellt. Dazu gehören Fleisch- und Geflügelprodukte, ein Portfolio bekannter Marken und innovative Premium-Lebensmittel. JBS USA ist zudem auch ein Mehrheitsaktionär von Pilgrim's, dem größten Geflügelproduzent der Welt. Besuchen Sie jbsfoodsgroup.com für weitere Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.