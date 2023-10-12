Immetas Therapeutics和GC Biopharma合作开发治疗炎症性疾病的mRNA药物

美国新泽西州东汉诺威和韩国龙仁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Immetas Therapeutics和GC Biopharma今天宣布，他们已经进入研究合作，双方正在将Immetas调节先天免疫的专有平台与GC Biopharma的mRNA与脂质纳米颗粒（LNP）递送平台相结合，开发用于广泛治疗炎症介导疾病的新型mRNA疗法。

“Immetas团队正在整合炎症研究的最新突破和新兴技术，使干预慢性病理过程中最具挑战的关键步骤变为可行，开启自身免疫性疾病的全新方式”GC Biopharma执行副总裁兼研发主管Jae Uk Jeong博士这样评价。“凭借我们在mRNA和纳米颗粒递送方面的多年积累，该协议使我们能够合力开发多个项目，在为自身免疫性疾病患者提供治疗方面填补空白。

Immetas Therapeutics联合创始人兼首席执行官J. Gene Wang博士评论说：“作为在血液病和罕见病治疗领域的一家全球领先制药公司，GC Biopharma近年内建立了一个强大的mRNA / LNP平台，非常适合干预先天免疫途径以治疗慢性炎症介导的疾病。基于在各类疾病中存在不同调节原理和所需不同技术手段，Immetas设计研制了多种干预工具来调节炎症小体通路中的关键步骤。我们的共同努力将为慢性炎症疾病提供一类具有高度特异性的精准治疗方案。“

根据合作协议，Immetas将负责选择靶点，筛选和测试药物分子，确定疾病适应症以及制定转化医学和临床开发策略。GC Biopharma将负责设计和制造mRNA用于药物分子的表达，筛选具备特异组织亲和力的LNP和递送配方，以及测试分析组合候选产品。双方将共同开展后续开发活动。附加条款未披露。

Immetas的研发平台是基于针对炎症小体的选择性调节。炎症小体则是先天免疫通路中的关键传感器和介质。炎性小体的生物学功能研究在多种慢性疾病领域获得了广泛关注，然而，目前的炎症小体抑制剂普遍存在选择性差和安全隐患。针对信号传导途径中多个关键因素， Immetas建立了一个新型治疗分子筛选平台。与传统抑制剂相比，Immetas的药物分子具备针对结构保守的炎症小体家族成员的高度选择性。药物分子的表达，递送及干预方式的选择因疾病而异，取决于满足有效阻止病理进程的空间和时间要求。GC Biopharma的mRNA / LNP方法是Immetas采用的两个平台之一。

GC Biopharma选择mRNA作为新的药物开发平台，并自2017年以来一直在进行相关研究。

关于GC生物制药

GC Biopharma（前身为Green Cross Corporation）是一家国际生物制药公司，提供拯救生命和维持生命的蛋白质疗法和疫苗。GC Biopharma总部位于韩国龙仁，是全球领先的血浆蛋白和疫苗产品制造商之一，半个多世纪以来一直致力于提供优质的医疗保健解决方案。在 www.globalgreencross.com 可以了解更多信息。

关于Immetas Therapeutics

Immetas聚焦开发调节先天免疫系统的新型疗法以治疗慢性炎症介导的疾病。公司的药物发展策略以临床或遗传证据为基础来降低开发风险，力求靶点生物学、疾病适应症和技术平台在药物开发中的精妙整合。Immetas由曾在多个跨国制药企业负责全球免疫学/炎症领域药物开发和临床发展的J. Gene Wang博士，与哈佛医学院遗传学教授David Sinclair博士共同创立。 在 www.immetas.com 可以了解更多信息。