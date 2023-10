Claure Group a acquis une participation significative dans eB Capital, l’une des principales sociétés d’investissement alternatif au Brésil

NEW YORK et SAO PAULO--(BUSINESS WIRE)--eB Capital, l’une des principales sociétés d’investissement brésiliennes fondée par Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro et Pedro Parente, annonce que Claure Group a acquis une participation significative dans la société. À la suite de cet investissement, Marcelo Claure rejoindra la société en tant que vice-président et associé gérant, et membre du comité d’investissement.

M. Claure est un éminent investisseur, opérateur et entrepreneur, ainsi que le fondateur et le président-directeur général de Claure Group, une société d’investissement mondiale qui gère environ 4 milliards de dollars dans divers secteurs. M. Claure s’appuiera sur son expertise entrepreneuriale et son expérience de dirigeant d’entreprises mondiales dans le cadre de l’investissement dans eB Capital, avec l’objectif de faire progresser la stratégie de croissance d’Eb Capital. M. Claure jouera un rôle essentiel en aidant eB Capital à élargir sa thèse d’investissement et son accès aux capitaux mondiaux, tout en améliorant la gestion du portefeuille de l’entreprise, eB Capital opérant depuis son nouveau bureau de New York, ainsi que depuis son siège de Sao Paulo.

« L’arrivée de Marcelo Claure marque un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire d’eB Capital et valide le travail que nous avons accompli pour développer l’entreprise. La confiance de Marcelo dans le marché brésilien et son impressionnante carrière d’investisseur, d’entrepreneur et de dirigeant de grandes entreprises internationales seront très utiles à notre stratégie d’avenir et à la gestion de notre portefeuille actuel et futur, en plus de nous aider à découvrir de nouvelles opportunités d’investissement. Nous sommes honorés d’avoir Marcelo à bord et je me réjouis des contributions qu’il apportera à la stratégie et aux opérations d’eB Capital », indique Eduardo Sirotsky Melzer, cofondateur, président-directeur général d’eB Capital, qui célèbre l’arrivée de Marcelo Claure avec les autres partenaires.

« Cet investissement consolide encore davantage la foi de Claure Group dans le Brésil, un pays qui offre de formidables opportunités à l’avenir. Le Brésil est prêt à tirer parti du fait qu’il est l’un des plus grands producteurs de denrées alimentaires et de matières premières au monde, qu’il dispose du réseau énergétique le plus propre et qu’il est en train de se doter d’une énergie verte. À cela s’ajoutent les réformes fiscales en cours, le fait que le Brésil est la septième nation la plus peuplée au monde et qu’il jouit d’une position géopolitique stratégiquement avantageuse sur la scène internationale. Je me réjouis de rejoindre eB Capital en qualité de vice-président et de travailler en partenariat avec Duda, Luciana et Pedro, pour qui j’ai la plus grande estime. Je m’engage à mener à bien la réalisation de notre vision commune », affirme M. Claure.

eB Capital a sous gestion environ 5 milliards BRL (1 milliard USD) et investit dans des entreprises leaders dans le segment où elles opèrent, comme Alloha Fibra, l’un des principaux fournisseurs indépendants de fibre optique du pays ; Proz, une plateforme de formation professionnelle ; Loja do Mecânico, la plus grande entreprise de commerce électronique d’outils et de machines d’Amérique latine ; ainsi que Hilab et Blue Health, des entreprises spécialisées dans la médecine diagnostique. La société a par ailleurs construit une plateforme de recyclage des animaux de compagnie grâce à des investissements dans Green PCR et Global PET. eB Capital est à l’avant-garde des discussions sur le climat des entreprises au Brésil et s’est récemment développée dans l’immobilier en lançant un fonds en partenariat avec JHSF Capital, la société de gestion d’investissements de JHSF.

« Au cours de ma longue carrière professionnelle, j’ai très rarement rencontré un professionnel de la trempe de Marcelo. Ses antécédents en matière d’audace et de capacité d’exécution sont inégalés, et je suis convaincu qu’il établira une nouvelle ère pour notre entreprise », indique Pedro Parente, cofondateur et associé directeur principal d’eB Capital.

Luciana Antonini Ribeiro, cofondatrice, associée directrice et directrice informatique d’eB Capital, qui est sur le point de lancer le deuxième fonds d’investissement axé sur le climat au Brésil, se réjouit de l’arrivée de M. Claure : « Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer à Marcelo. Nous nous entendons pour parier sur les possibilités de transformation qui s’offrent au Brésil dans un large éventail de secteurs, notamment celui du climat, dans lequel notre pays peut jouer un rôle de premier plan. Cette décision offre de nouvelles opportunités à eB Capital. L’arrivée de Marcelo dans le partenariat s’est faite à l’issue d’un processus approfondi qui nous a permis d’apprendre à nous connaître et qui nous donne la certitude que nous faisons le bon choix avec la bonne personne ».

À propos de Marcelo Claure

Marcelo Claure fait partie des entrepreneurs technologiques boliviens-américains et est le président-directeur général de Claure Group, une société d’investissement mondiale de plusieurs milliards de dollars couvrant de multiples secteurs à forte croissance, notamment les télécommunications, la technologie, les médias, l’immobilier, les infrastructures, la transition énergétique, la mode et le sport.

À travers sa société d’investissement mondiale, Claure Group, M. Claure fournit du capital stratégique et de l’expertise aux équipes de direction de nombreuses sociétés de son portefeuille, notamment à travers son rôle de vice-président du groupe de SHEIN, la marketplace en ligne mondiale et intégrée de produits de mode, de beauté et de style de vie, et en tant que président exécutif de Bicycle Capital, une société d’investissement en croissance de premier plan axée sur l’Amérique latine, qu’il a lancée en juin 2023.

M. Claure est un entrepreneur et un opérateur bien connu après avoir créé Brightstar en 1997 et l’avoir développée pour en faire la plus grande entreprise mondiale de distribution et de services sans fil dans le secteur des télécommunications. En 2014, M. Claure a vendu Brightstar à SoftBank et est devenu le président-directeur général de Sprint, où il a mené son redressement et délivré les résultats financiers les plus solides des 120 ans d’histoire de l’entreprise. Plus tard, il a dirigé la fusion de 195 milliards de dollars entre Sprint et T-Mobile, qui a créé ce qui est maintenant l’une des entreprises de télécommunications les plus précieuses au monde.

Après la fusion de Sprint et T-Mobile, Claure a été promu président-directeur général de SoftBank Group International, où il a supervisé directement plus de 40 entreprises du portefeuille de SoftBank, dont ARM, Fortress, SoftBank Energy et Boston Dynamics, entre autres. Il a également lancé le fonds SoftBank Latin America de 8 milliards de dollars, le plus grand fonds de capital-risque de la région, et le SoftBank Opportunity Fund, un fonds de 100 millions de dollars dédié aux entrepreneurs de couleur.

M. Claure est titulaire d’une licence en économie et en finance et d’un doctorat honorifique en sciences commerciales de l’université de Bentley, ainsi que d’un doctorat honorifique en droit du Babson College. Il est Executive Fellow à la Harvard Business School et coprésident de l’Institut Digital Data Design (D^ 3) de l’Université de Harvard, une organisation qui se concentre sur les initiatives commerciales axées sur le numérique et l’IA.

À propos d’eB Capital

eB Capital est une société d’investissement brésilienne de premier plan, reconnue pour transformer les défis structurels du Brésil en opportunités commerciales rentables. L’ADN d’eB Capital combine à la fois des antécédents en matière d’investissement et d’exploitation, un avantage concurrentiel clé pour une création de valeur et des rendements élevés. La société a fait ses preuves en créant des leaders sur le marché national grâce à une stratégie d’achat et de construction, et en tirant parti de sa connaissance approfondie du Brésil.

Avec des rendements dans le quartile supérieur depuis sa création, les investissements d’eB Capital incluent : Alloha Fibra, le plus grand fournisseur indépendant de fibre optique du pays ; Proz, la principale plateforme de formation professionnelle ; Loja do Mecânico, le plus grand commerce électronique d’outils et de machines en Amérique latine ; Green PCR et Global PET, formant la plus grande entreprise de recyclage de plastique de bouteille à bouteille du pays ; et Hilab et Blue Health, tous deux dans la médecine diagnostique, entre autres. eB Capital est également un précurseur dans le programme d’investissement climatique du pays.

https://www.ebcapital.com.br/

