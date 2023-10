Claure Group neemt aanzienlijk belang in eB Capital, een toonaangevende alternatieve beleggingsmaatschappij in Brazilië

NEW YORK & SAO PAULO--(BUSINESS WIRE)--eB Capital, een toonaangevende Braziliaanse investeringsmaatschappij opgericht door Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro en Pedro Parente, kondigt aan dat Claure Group een aanzienlijk belang in de onderneming heeft verworven. Na de investering zal Marcelo Claure toetreden tot het bedrijf als vicevoorzitter en managing partner, en als lid van het investeringscomité.

De heer Claure is een vooraanstaand investeerder, operator en ondernemer, en de oprichter en CEO van Claure Group, een wereldwijde investeringsmaatschappij met ongeveer USD 4 miljard onder beheer in verschillende sectoren. De heer Claure zal zijn ervaring als ondernemer en leider van internationale bedrijven inzetten bij de investering in eB Capital, met als doel eB Capital's groeistrategie te bevorderen. De heer Claure zal eB Capital helpen bij het uitbreiden van zijn investeringsthese en toegang tot wereldwijd kapitaal, naast het verbeteren van het portefeuillebeheer van de onderneming nu eB Capital opereert vanuit zijn nieuwe kantoor in New York, samen met het hoofdkantoor in Sao Paulo.

" De komst van Marcelo Claure betekent een nieuw, spannend hoofdstuk in het verhaal van eB Capital en bevestigt het werk dat we hebben verricht voor de groei van het bedrijf. Marcelo's geloof in de Braziliaanse markt en zijn indrukwekkende carrière als investeerder, ondernemer en leidinggevende bij grote internationale bedrijven zijn zeer gunstig voor onze toekomststrategie en het beheer van onze huidige en toekomstige portefeuille. Hij zal ons ook helpen bij het ontdekken van nieuwe investeringsmogelijkheden. Het is een eer om Marcelo aan boord te hebben en ik kijk uit naar de bijdragen die hij zal leveren aan eB Capital's strategie en activiteiten," zegt Eduardo Sirotsky Melzer, medeoprichter, Executive Chairman en CEO van eB Capital, die Claure's komst viert met de andere Partners.

" Deze investering bevestigt het geloof van de Claure Group in Brazilië, een land met enorme mogelijkheden in het verschiet. Brazilië is klaar om te profiteren van zijn positie als een van de grootste voedsel- en grondstoffenproducenten ter wereld, met het schoonste energienetwerk en een opkomende groene stroomvoorziening. Dit gaat gepaard met de voortdurende belastinghervormingen, de zevende plaats op de wereldranglijst van dichtstbevolkte landen en een strategisch gunstige geopolitieke status op het wereldtoneel. Ik kijk ernaar uit om bij eB Capital aan de slag te gaan als vicevoorzitter en samen te werken met Duda, Luciana en Pedro, die ik zeer waardeer. Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze gedeelde visie zal slagen, " bevestigt de heer Claure.

eB Capital heeft ongeveer BRL 5 miljard (USD 1 miljard) onder beheer en investeert in bedrijven die een leidende positie hebben in hun respectievelijke marktsegmenten. Voorbeelden zijn Alloha Fibra, een van de toonaangevende onafhankelijke glasvezelproviders in het land; Proz, een professioneel onderwijsplatform; Loja do Mecânico, het grootste e-commercebedrijf voor gereedschap en machines in Latijns-Amerika; en Hilab en Blue Health, bedrijven die gespecialiseerd zijn in diagnostische geneeskunde. Het bedrijf heeft ook een platform voor plasticrecycling opgebouwd via investeringen in Green PCR en Global PET. eB Capital loopt voorop in discussies over het bedrijfsklimaat in Brazilië en heeft onlangs zijn activiteiten uitgebreid naar onroerend goed door een fonds te lanceren in samenwerking met JHSF Capital, de beleggingsbeheerder van JHSF.

" In mijn lange zakelijke carrière heb ik zelden een professional ontmoet met het talent van Marcelo. Zijn staat van dienst op het gebied van durf en uitvoeringsvermogen is ongeëvenaard en ik heb er alle vertrouwen in dat hij een nieuw tijdperk voor ons bedrijf zal inluiden," zegt Pedro Parente, medeoprichter en Senior Managing Partner van eB Capital.

Luciana Antonini Ribeiro, medeoprichter, Managing Partner en CIO van eB Capital, die op dit moment het tweede klimaatinvesteringsfonds in Brazilië lanceert, is blij met de komst van Claure: " Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met Marcelo. We delen de visie om in te zetten op kansen waarbij Brazilië zich kan transformeren in een groot aantal sectoren. Hieronder valt ook de klimaatagenda, waarin ons land een hoofdrolspeler kan zijn. Deze stap opent de weg naar nieuwe mogelijkheden voor eB Capital. Marcelo is bij ons komen werken na een diepgaand proces, waarin we elkaar hebben leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat we de juiste stap zetten met de juiste persoon."

Over Marcelo Claure

Marcelo Claure is een Boliviaans-Amerikaanse ondernemer in de technologiesector en de oprichter en CEO van de Claure Group, een wereldwijde investeringsfirma van meerdere miljarden dollars in verschillende snelgroeiende sectoren, waaronder telecom, technologie, media, vastgoed, infrastructuur, energietransitie, mode en sport.

Via zijn wereldwijde investeringsfirma, Claure Group, biedt de heer Claure strategisch kapitaal en expertise aan veel van de managementteams van zijn portfoliobedrijven, onder andere via zijn rol als Group Vice Chairman van SHEIN, de wereldwijde, geïntegreerde online marktplaats voor mode-, beauty- en lifestyleproducten, en als Executive Chairman van Bicycle Capital, een toonaangevende, op Latijns-Amerika gerichte participatiemaatschappij die hij in juni 2023 lanceerde.

De heer Claure is een bekende ondernemer en operator nadat hij in 1997 Brightstar oprichtte en liet uitgroeien tot het grootste wereldwijde draadloze distributie- en dienstenbedrijf in de telecommunicatie-industrie. In 2014 verkocht Claure Brightstar aan SoftBank en werd hij voorzitter en CEO van Sprint, waar hij leiding gaf aan de ommekeer en de beste financiële resultaten behaalde in de 120-jarige geschiedenis van het bedrijf. Later leidde hij de fusie van 195 miljard dollar tussen Sprint en T-Mobile, waardoor een van de meest waardevolle telecommunicatiebedrijven ter wereld ontstond.

Na de fusie van Sprint en T-Mobile werd Claure gepromoveerd tot CEO van SoftBank Group International, waar hij direct toezicht hield op meer dan 40 bedrijven in SoftBank's portfolio, waaronder ARM, Fortress, SoftBank Energy en Boston Dynamics. Hij lanceerde ook het $ 8 miljard SoftBank Latin America fonds, het grootste VC fonds in de regio, en het SoftBank Opportunity Fund, een fonds van $ 100 miljoen gewijd aan gekleurde ondernemers.

Claure behaalde een B.S. in Economie en Financiën en een eredoctoraat in Handelswetenschappen aan Bentley University, en een eredoctoraat in Rechten aan Babson College. Hij is Executive Fellow aan de Harvard Business School en medevoorzitter van het Digital Data Design (D^3) Institute aan Harvard University, een organisatie die zich richt op digitale en AI-gedreven bedrijfsinitiatieven.

Over eB Capital

eB Capital is een toonaangevende Braziliaanse investeringsmaatschappij, erkend voor het omzetten van de structurele uitdagingen van Brazilië in winstgevende zakelijke kansen. eB Capital's DNA combineert zowel investerings- als operationele achtergronden, een belangrijk concurrentievoordeel voor hoge waardecreatie en hoge rendementen. Het bedrijf heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van nationale marktleiders door middel van een buy-and-build strategie en door gebruik te maken van zijn diepgaande kennis van Brazilië.

Met consistente topkwartiel rendementen sinds de oprichting, omvatten de investeringen van eB Capital onder andere: Alloha Fibra, de grootste onafhankelijke aanbieder van glasvezel in het land; Proz, het toonaangevende professionele onderwijsplatform; Loja do Mecânico, de grootste e-commerce voor gereedschappen en machines in Latijns-Amerika; Green PCR en Global PET, die samen het grootste plastic recyclingbedrijf van fles tot fles in het land vormen; en Hilab en Blue Health, beide in de diagnostische geneeskunde. eB Capital is ook een voorloper in de klimaatinvesteringsagenda van het land.

https://www.ebcapital.com.br/

