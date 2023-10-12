AI Medical Service Inc.与越南领先医疗机构签署联合研究协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专门从事诊断性内窥镜人工智能开发的医疗初创企业AI MEDICAL SERVICE INC.（以下简称“AIM”）与越南胃肠病学和肝病学研究所（以下简称“IGH”）签署了联合研究协议，将于2023年10月27日开始研究活动。AIM是第一家与IGH签署内窥镜人工智能领域联合研究协议的日本公司，而IGH则是迄今为止AIM与之合作的第一家越南研究所1。

联合研究的内容和目标

AIM目前正在努力使其用于识别早期胃癌的内窥镜人工智能产品获得日本监管部门的批准。其与IGH的合作将促进联合研究，旨在测试日本内窥镜人工智能在越南的应用。

IGH成立于2018年3月，是一家专门从事胃肠病学和肝病学问题研究与培训的科学技术研究所。IGH也是越南第一家配备现代先进内镜和超声系统的研究所2。

胃癌是越南第三大常见的癌症死因3，胃癌的早期检测是一个重大的公共卫生问题。通过与IGH合作，AIM将探索将日本消化内镜人工智能技术用于越南临床实践的潜力。

AIM首席执行官、医学博士Tomohiro Tada博士的评论

“我很高兴与越南首屈一指的研究机构IGH签署联合研究协议。在亚洲地区，胃癌患者的人数和死亡率居高不下，癌症的早期发现是亟待解决的严重问题。AIM致力于推进双方之间的合作，以便及时将日本在内窥镜医学领域臻于完善的领先专长和成就（体现在内窥镜人工智能技术上）带到越南的临床环境中。”

副教授、医学博士Dao Viet Hang博士的评论

“我们很高兴能评估人工智能在胃癌临床治疗中的可行性，特别是在资源有限的情况下应用AIM人工智能技术的可行性。我们希望通过这项研究，评估内镜医生对人工智能诊断胃癌的接受度和满意度，尤其是胃癌发病率高、超负荷工作情况普遍的亚洲地区的医生。”

关于AI Medical Service Inc.

AI Medical Service (AIM)是一家总部位于东京的医疗技术公司，以“拯救全世界民众的生命”为使命而成立。日本在内窥镜诊断和治疗方面处于世界领先地位，为公司和研究人员提供了获取大量高质量数据的途径。AIM是内窥镜人工智能领域的领军企业，与100多家医疗机构开展联合研究。通过尽快将内窥镜人工智能技术应用到实际临床环境中，AIM的目标是在全球范围内减少癌症漏诊并挽救生命。

关于AIM首席执行官Tomohiro Tada博士

Tomohiro TADA博士是AI Medical Service Inc.的首席执行官、Tada Tomohiro胃肠病学和直肠病学研究所的主席以及东京大学医院医学研究生院肿瘤外科系的客座讲师。

TADA医生于1996年获得东京大学医学院医学博士学位，2005年获得东京大学外科博士学位。他曾在东京大学医院接受结直肠外科培训。

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2023年8月24日“AI Medical Service Inc.与美国领先癌症机构签署联合研究协议 - AIM是首家在消化道内窥镜人工智能领域签署联合研究协议的日本公司 -”

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2023年7月23日“AI Medical Service Inc.与斯坦福大学医学院签署联合研究协议 - AIM是首家在内窥镜人工智能领域签署联合研究协议的日本公司 -”

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2023年5月10日“AI Medical Service Inc.和Hospices Civils de Lyon (HCL)开始公司首个欧洲胃内窥镜人工智能合作研究”

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2023年2月9日“AI Medical Service Inc.与香港中文大学签署联合研究协议 -AIM是首家在内窥镜人工智能领域建立研究合作关系的日本公司 -”

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2023年1月17日“AI Medical Service Inc.将其新加坡办事处迁至国立卫生科学大学(NUHS)医疗创新中心(CIH)，加强与新加坡国立大学医院的联系”

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2023年1月1日“AI Medical Service Inc.建立美国第二基地 - 强化在美国的业务拓展框架”

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2022年7月11日“AIM在新加坡设立当地子公司 - 通过设立第二家海外分支机构，加速内窥镜人工智能技术的海外扩张”

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2022年1月19日“AIM在硅谷成立美国子公司，成为该公司第一家海外分支机构”

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2021年4月27日“AIM与新加坡国立大学医院签署内窥镜人工智能联合研究协议”

https://en.ai-ms.com/news/global/20210427

公司：AI Medical Service Inc.

地址：Hareza Tower 11F, 1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

首席执行官：Tomohiro Tada

成立时间：2017年9月1日

业务：开发内窥镜人工智能技术

1根据我们截至2023年9月的研究。

2参考资料：http://igh.ac.vn/en/ [2023年9月11日访问]

3参考资料：CANCER TODAY [2023年9月11日访问]

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