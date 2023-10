Lineage célèbre l'ouverture d'un entrepôt frigorifique automatisé de nouvelle génération en collaboration avec JBS USA

WINDSOR, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Lineage, l'un des principaux entrepôts à température contrôlée et fournisseurs de solutions intégrées au monde, a inauguré aujourd'hui son nouveau site à Windsor, dans le Colorado. Construite pour son client de longue date JBS USA, l'un des leaders mondiaux de l'industrie alimentaire, Lineage a développé le site pour faciliter la distribution des produits aux clients de JBS.

Le nouveau site entièrement automatisé et de nouvelle génération à Windsor étend le réseau mondial d'installations automatisées et stratégiquement situées de Lineage. Les solutions de stockage automatisé de Lineage combinent une technologie de pointe, des sciences appliquées et une réflexion innovante pour permettre une plus grande efficacité, améliorer la qualité des produits alimentaires en stockage, réduire la consommation d'énergie et le gaspillage alimentaire. Ces efforts contribueront également à réduire les coûts afférents à JBS au fil du temps.

« Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec JBS et la grande ville de Windsor pour construire un site à la fine pointe de la technologie qui renforce la chaîne d’approvisionnement de JBS dans l’optique que les aliments se retrouvent sur la table des consommateurs, et nous ne pourrions pas être plus fiers du résultat. », déclare Greg Lehmkuhl, Président et PDG de Lineage.

Le nouvel entrepôt a pour objectifs de réduire la consommation d'énergie et le gaspillage alimentaire en stockant les produits dans un cube plus dense et plus économe en énergie et en automatisant la prise de décision pour optimiser les tâches de chargement, de déchargement et de stockage. L’entrepôt frigorifique automatisé est muni de systèmes de gestion d'entrepôt exclusifs, de systèmes de vision par ordinateur, d'algorithmes, de plateformes de visibilité et de capacités d'apprentissage automatique qui soutiendront JBS au fur et à mesure que l'entreprise optimisera davantage sa chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante en partenariat avec Lineage et la ville de Windsor », a déclaré Wesley Batista Filho, PDG de JBS USA. « Cette installation nous permet de fournir des produits alimentaires de haute qualité à nos clients avec une efficacité constante en utilisant les dernières technologies. »

Lineage et JBS ont entamé la construction du site en avril 2022 en partenariat avec la ville de Windsor et l’Upstate Colorado Economic Development. L'installation achevée couvre environ 200 000 mètres carrés et comprend plus de 20 000 positions de palettes. Le projet a nécessité un investissement de plus de 100 millions de dollars et a permis la création d'environ 70 nouveaux emplois.

À propos de Lineage

Lineage Logistics est l'un des fournisseurs de SIIC industrielle à température contrôlée et de solutions intégrées au monde. La Société dispose d’un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant environ 2,5 milliards de pieds cubes à travers les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique. En combinant son expertise sectorielle inégalée dans les solutions logistiques de bout en bout et sa technologie novatrice, Lineage s'associe avec les plus larges sociétés de boisson et de l'alimentation afin d'augmenter l’efficacité de la distribution, d'améliorer la durabilité et de réduire les pertes le long de la chaîne d’approvisionnement et, plus important encore, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a été nommé CNBC Disruptor 50 pendant trois années consécutives ; elle été désignée deux fois US Best Managed Company ; première société en science des données ; elle a été 23e au classement général des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste « Change The World » du magazine Fortune. (www.lineagelogistics.com)

À propos de JBS USA

JBS USA est l’une des meilleures entreprises alimentaires mondiales ; elle fournit notamment des produits diversifiés de haute qualité à des clients résidant dans environ 100 pays répartis sur six continents. Ainsi, l’on a des produits de viande et de volaille, un portefeuille de marques reconnues et de produits alimentaires à la fois premium et révolutionnaires. JBS USA est également l'actionnaire majoritaire de Pilgrim's, le plus grand producteur de volaille au monde. Visitez le site jbsfoodsgroup.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.