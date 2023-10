MTN South Sudan connaît une transformation numérique phénoménale grâce à Tecnotree

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader des services pour la 5G et la technologie cloud native, a récemment terminé une mise en service réussie en collaboration avec MTN South Sudan, en achevant les mises à niveau système de sa pile complète BSS, qui inclut les fonctions Digital Customer Lifecycle Manager (DCLM, gestion numérique du cycle de vie client), Digital Order Manager (DOM, gestion numérique des commandes), Digital Accelerator Platform (DAP, plateforme d’accélération numérique), Digital Catalog Manager (DCM, gestion numérique du catalogue), Digital Resource Management (DRM, gestion numérique des ressources), et Digital Convergent Billing System (DCBS, système numérique et convergent de facturation). Ce projet fait partie de l’initiative de transformation numérique de MTN visant à accélérer l’exécution de sa mission Ambition 2025.

Tecnotree a amélioré l’infrastructure BSS de MTN South Sudan grâce à sa gamme complète de suites BSS numériques comprenant la gestion de la relation client (CRM), la gestion des commandes, le catalogue produits, la gestion des stocks, une plateforme de microservices, la facturation, le recouvrement et l’intégration des fonctionnalités BSS avec d’autres systèmes et canaux 3PP.

Cette transformation numérique permettra à MTN South Sudan de mener des opérations commerciales en toute fluidité et d’utiliser les nouvelles fonctionnalités disponibles pour obtenir des avantages commerciaux. Elle garantira également l’alignement des processus d’entreprise sur les opérations quotidiennes.

Mazen Farah, DSI de MTN South Sudan, a déclaré : « Le projet de transformation mené en collaboration avec Tecnotree a été un grand succès ! L’expérience éprouvée de Tecnotree et son portefeuille inégalé en termes de capacités d’innovation vont être déterminants pour aider MTN South Sudan à accélérer sa mission Ambition 2025. Je suis ravi de faire part de mes remerciements, de mon appréciation et de ma gratitude aux équipes de MTN South Sudan et de Tecnotree pour cette migration et cette mise à niveau réussies. En un mot, le résultat est phénoménal ! »

Ramaseshan Subramanian, vice-président et responsable des livraisons et des opérations mondiales chez Tecnotree, a confié pour sa part : « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle étape clé dans notre parcours de transformation avec MTN South Sudan, qui permettra à MTN South Sudan de lancer agressivement ses services numériques à ses clients dans le cadre de son programme de réussite commerciale. Le projet a été mené dans un véritable esprit de collaboration entre MTN South Sudan et Tecnotree. La création d’une plateforme BSS numérique pour les consommateurs, neuf mois seulement après la mise en service de l’Enterprise BSS Suite, confère à MTN South Sudan un excellent avantage sur le marché. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (Business Support System, BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités IA/ML et d’une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est certifiée Diamant par les normes Open API du TM Forum et notre pile numérique de logiciels BSS agiles et à code source ouvert comprend la gamme complète (« order-to-cash ») des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres domaines de services numériques, créant des opportunités au-delà de la connectivité. Via sa plateforme Tecnotree Moments, Tecnotree propose également à sa base d’abonnés sa place de marché numérique multi-expérience axée sur la fintech et le B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l’éducation, des services par contournement (OTT) et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq d’Helsinki (TEM1V).

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter www.tecnotree.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.