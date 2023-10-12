AI Medical Service Inc.與越南一流醫療機構簽署聯合研究協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專門從事診斷性內視鏡人工智慧開發的醫療初創企業AI MEDICAL SERVICE INC.（以下簡稱「AIM」）與越南胃腸病學和肝病學研究所（以下簡稱「IGH」）簽署了聯合研究協議，將於2023年10月27日開始研究活動。AIM是第一家與IGH簽署內視鏡人工智慧領域聯合研究協議的日本公司，而IGH則是迄今為止AIM與之合作的第一家越南研究所1。

聯合研究的內容和目標

AIM目前正在努力使其用於識別早期胃癌的內視鏡人工智慧產品獲得日本主關機關的核准。其與IGH的合作將促進聯合研究，旨在測試日本內視鏡人工智慧在越南的應用。

IGH成立於2018年3月，是一家專門從事胃腸病學和肝病學問題研究與培訓的科學技術研究所。IGH也是越南第一家配備現代先進內視鏡和超音波系統的研究所2。

胃癌是越南第三大常見的癌症死因3，胃癌的早期偵測是一個重大的公共衛生問題。透過與IGH合作，AIM將探索將日本消化內視鏡人工智慧技術用於越南臨床實踐的潛力。

AIM執行長、醫學博士Tomohiro Tada博士的評論

「我很高興與越南首屈一指的研究機構IGH簽署聯合研究協議。在亞洲地區，胃癌病患的人數和死亡率居高不下，癌症的早期發現是亟待解決的嚴重問題。AIM致力於推進雙方之間的合作，以便及時將日本在內視鏡醫學領域臻于完善的領先專長和成就（體現在內視鏡人工智慧技術上）帶到越南的臨床環境中。」

副教授、醫學博士Dao Viet Hang博士的評論

「我們很高興能評估人工智慧在胃癌臨床治療中的可行性，特別是在資源有限的情況下應用AIM人工智慧技術的可行性。我們希望透過這項研究，評估內視鏡醫生對人工智慧診斷胃癌的接受度和滿意度，尤其是胃癌發病率高、超負荷工作情況普遍的亞洲地區的醫生。」

關於AI Medical Service Inc.

AI Medical Service (AIM)是一家總部位於東京的醫療技術公司，以「拯救全世界民眾的生命」為使命而成立。日本在內視鏡診斷和治療方面居於世界領先地位，為公司和研究人員提供了取得大量高品質資料的途徑。AIM是內視鏡人工智慧領域的領軍企業，與100多家醫療機構展開聯合研究。透過儘快將內視鏡人工智慧技術應用到實際臨床環境中，AIM的目標是在全球範圍內減少癌症漏診並挽救生命。

關於AIM執行長Tomohiro Tada博士

Tomohiro TADA博士是AI Medical Service Inc.的執行長、Tada Tomohiro胃腸病學和直腸病學研究所的主席以及東京大學醫院醫學研究生院腫瘤外科系的客座講師。

TADA醫生于1996年獲得東京大學醫學院醫學博士學位，2005年獲得東京大學外科博士學位。他曾在東京大學醫院接受結直腸外科培訓。

相關新聞稿

2023年8月24日「AI Medical Service Inc.與美國一流癌症機構簽署聯合研究協議 - AIM是首家在消化道內視鏡人工智慧領域簽署聯合研究協議的日本公司 -」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230824

2023年7月23日「AI Medical Service Inc.與史丹佛大學醫學院簽署聯合研究協議 - AIM是首家在內視鏡人工智慧領域簽署聯合研究協議的日本公司 -」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230727

2023年5月10日「AI Medical Service Inc.和Hospices Civils de Lyon (HCL)開始公司第一個歐洲胃內視鏡人工智慧合作研究」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230510

2023年2月9日「AI Medical Service Inc.與香港中文大學簽署聯合研究協議 -AIM是首家在內視鏡人工智慧領域建立研究合作關係的日本公司 -」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230109

2023年1月17日「AI Medical Service Inc.將其新加坡辦事處遷至國立衛生科學大學(NUHS)醫療創新中心(CIH)，強化與新加坡國立大學醫院的聯絡」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230117

2023年1月1日「AI Medical Service Inc.建立美國第二基地 - 強化在美國的業務擴張架構」

https://en.ai-ms.com/news/global/20230101

2022年7月11日「AIM在新加坡設立當地子公司 - 透過設立第二家海外分支機搆，加快內視鏡人工智慧技術的海外擴張」

https://en.ai-ms.com/news/global/20220711

2022年1月19日「AIM在矽谷成立美國子公司，成為該公司第一家海外分支機搆」

https://en.ai-ms.com/news/global/20220119

2021年4月27日「AIM與新加坡國立大學醫院簽署內視鏡人工智慧聯合研究協議」

https://en.ai-ms.com/news/global/20210427

公司：AI Medical Service Inc.

地址：Hareza Tower 11F, 1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

執行長：Tomohiro Tada

成立時間：2017年9月1日

業務：開發內視鏡人工智慧技術

1根據我們截至2023年9月的研究。

2參考資料：http://igh.ac.vn/en/ [2023年9月11日造訪]

3參考資料：CANCER TODAY [2023年9月11日造訪]

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。