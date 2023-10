Cellares annonce un accord élargi avec Bristol Myers Squibb pour inclure un deuxième programme CAR-T dans le programme de partenariat pour l’adoption de technologies de Cellares

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cellares, la première organisation de développement et de fabrication intégrés (IDMO) dédiée à la fabrication de thérapies cellulaires à l’échelle clinique et industrielle, a annoncé que l’entreprise biopharmaceutique mondiale et leader de la thérapie cellulaire Bristol Myers Squibb (NYSE : BMY) entrera dans un deuxième processus de transfert de technologie de preuve de concept pour la fabrication d’une thérapie cellulaire CAR-T, dans le cadre du programme de partenariat d’adoption de technologie de Cellares (TAP). Dans le cadre de cet accord élargi, Cellares optimisera, automatisera et transférera la technologie du processus supplémentaire de thérapie cellulaire CAR-T sur sa plateforme de fabrication automatisée, le Cell Shuttle.

Le programme TAP de Cellares donne aux développeurs de thérapies cellulaires une occasion rapide et peu risquée d’adopter la technologie de fabrication automatisée de l’entreprise pour les produits de leur pipeline. Bristol Myers Squibb se sert de ce programme pour évaluer le Cell Shuttle en tant que processus de fabrication automatisé et produire des données de comparabilité confirmant que le Cell Shuttle est une solution de fabrication viable, rentable et évolutive pour les thérapies cellulaires. Cellares enregistre une croissance rapide et une demande importante pour son programme TAP, avec des développeurs de thérapies cellulaires de premier plan qui cherchent à mettre en œuvre le Cell Shuttle en tant que solution de fabrication BPF aux stades clinique et commercial.

« Nous nous réjouissons que notre relation avec Bristol Myers Squibb s’étende encore au-delà de l’investissement de série C et du premier programme TAP pour les thérapies cellulaires », a indiqué Fabian Gerlinghaus, président-directeur général de Cellares. « L’optimisation et l’automatisation de ce processus supplémentaire de thérapie cellulaire CAR-T par le biais de notre programme TAP élargit notre premier partenariat avec BMS et contribue à notre mission d’accélérer l’accès des patients aux thérapies cellulaires qui leur sauvent la vie. »

La technologie de fabrication flexible de l’entreprise permet de prendre en charge les processus de thérapie cellulaire autologue et allogénique et environ 90 % des modalités de thérapie cellulaire. Dans le cadre du programme TAP, les processus manuels peuvent être automatisés et transférés techniquement sur la plateforme Cell Shuttle de Cellares en seulement six mois. Les développeurs de thérapies cellulaires participants ont la possibilité de transférer leurs processus de thérapie cellulaire sur une Cell Shuttle à n’importe quel stade — pendant le développement préclinique, en clinique ou après l’obtention de l’autorisation réglementaire. Grâce à l’automatisation, à la normalisation et à la fabrication définie par logiciel (SDM), chaque transfert de technologie est ensuite instantané vers n’importe quel Cell Shuttle dans n’importe quelle autre Smart Factory d’IDMO, partout dans le monde.

Veuillez consulter cellares.com/partnering/ pour en savoir plus sur le programme TAP et demander une réunion avec un représentant du développement commercial.

À propos de Cellares

Cellares est la première organisation de développement et de fabrication intégrés (IDMO) et adopte une approche de l’industrie 4.0 pour fabriquer en masse les médicaments vivants du 21e siècle. L’entreprise développe et exploite à la fois des technologies intégrées pour la fabrication de thérapies cellulaires afin d’accélérer l’accès à des thérapies cellulaires salvatrices. Le Cell Shuttle de l’entreprise intègre toutes les technologies nécessaires à l’ensemble du processus de fabrication dans une plateforme flexible et à haut débit qui offre une véritable automatisation de bout en bout et sans intervention. Les navettes cellulaires seront déployées dans les usines intelligentes de Cellares dans le monde entier afin de répondre à la demande totale des patients en matière de thérapies cellulaires à l’échelle mondiale. Le partenariat avec Cellares permet aux universités, aux biotechs et aux sociétés pharmaceutiques d’accélérer le développement de médicaments et la fabrication à grande échelle, de réduire les taux d’échec des processus, de diminuer les coûts de fabrication et de répondre à la demande des patients à l’échelle mondiale.

Le siège de la société se trouve à South San Francisco, en Californie, et son usine IDMO Smart Factory à échelle commerciale se trouve à Bridgewater, dans le New Jersey. La société est soutenue par des investisseurs de renommée mondiale et a levé plus de 355 millions de dollars de financement.

Pour plus d’informations sur Cellares, veuillez consulter le site cellares.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.