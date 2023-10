Quectel et MikroElektronika dévoilent les cartes RTK Click de la série LC29H afin d’obtenir un positionnement au cm près pour les appareils IdO du marché de masse

Quectel and MikroElektronika announce LC29H series RTK click boards to achieve cm-accurate positioning for mass-market IoT devices (Photo: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, et MikroElektronika (MIKROE) annoncent aujourd’hui la sortie des LC29H series RTK (real-time kinematic) Click Boards™.

La LC29H est une série de modules GNSS bi-bande et multi-constellations qui prennent en charge la réception simultanée des constellations GNSS mondiales, notamment GPS, BDS, GLONASS et Galileo, permettant une réduction substantielle des interférences par trajets multiples au sein des canyons urbains denses et une amélioration remarquable de la précision du positionnement.

La série de modules GNSS LC29H de Quectel a ainsi été conçue pour répondre aux exigences du marché de masse des consommateurs et permet de réaliser des appareils de haute précision, de faible encombrement et à faible coût. Les modules reposent sur le dernier récepteur L1/L5 et, par rapport aux récepteurs L1/L2 existants, présentent des performances de précision équivalentes, mais atteignent une consommation d’énergie réduite de 70 % et permettent aux solutions d’être 50 % plus petites.

La version GNSS RTK 3 Click™ intègre le module Quectel LC29HEAMD à double bande (L1+L5). Il peut fournir des corrections RTK MSM4 ou MSM7 et peut être associé à l’antenne géodésique YEGM011AA de Quectel comme station de base. Il peut également être utilisé comme rover et peut être combiné avec l’antenne mobile haute performance Quectel YB0017AA pour fournir une précision au niveau centimétrique. La combinaison de deux conseils d’administration et des antennes associées peut être utilisée afin de faciliter une paire de base et de rover RTK très rentable avec une précision de niveau centimétrique prête à l’emploi.

« Nous sommes très heureux que MIKROE ait choisi notre nouvelle série LC29H pour leurs nouveaux produits de conseils d’administration GNSS », a commenté Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « MIKROE se distingue par la fourniture de conseils d’administration, de documentation et d’outils de développement de premier ordre, aidant les ingénieurs et les équipementiers à évaluer leurs idées rapidement et sans effort, et à pouvoir mettre en production leurs nouveaux produits innovants dans les plus brefs délais. »

« MIKROE a coopéré avec Quectel en développant de nombreux conseils d’administration add-on périphériques Click boards™ portant des modules GNSS, LTE, GSM. Le résultat de notre coopération la plus récente est les deux cartes d’extension mikroBUS™ servant au développement d’applications RTK Rover et station de base », indique Aleksandar Mitrovic, chef de l’équipe de développement Click & responsable du marketing produit des conseils d’administration chez MIKROE. « Nous sommes fortement imprégnés de la qualité de la communication et du niveau de support pendant le développement de ces conceptions de référence. »

La série LC29H a été conçue pour exceller avec un support à double fréquence, culminant avec une précision exceptionnelle. En mode autonome, elle peut atteindre des valeurs de précision impressionnantes de 1 mètre, tandis que les variantes compatibles RTK atteignent une précision de l’ordre du centimètre. De plus, la fonction optionnelle Dead Reckoning (DR) garantit des performances de positionnement de premier ordre, même dans des scénarios difficiles caractérisés par des signaux faibles ou l’absence de signaux GNSS.

La série LC29H incorpore des capacités de gestion de l’énergie avancées, ouvrant l’ère de la détection et du positionnement GNSS à faible consommation d’énergie. Cette caractéristique fait de ce module un choix idéal pour les applications où l’efficacité énergétique est primordiale, en particulier dans les systèmes alimentés par batterie, y compris les tondeuses à gazon robotisées, les scooters électriques, les traqueurs sportifs, les drones ou les détecteurs portatifs tels que les détecteurs de métaux.

Le module Quectel de la série LC29H et le Mikroe GNSS RTK 3 Click seront présents sur le stand Quectel à Intergeo, Hall 1.2, stand A1.012.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation dans le domaine de l’IdO. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO soutenu par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton de l’innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d’antennes et de services.

Avec des bureaux régionaux et un support à travers le monde, notre leadership international se consacre à faire progresser l’IdO et à aider à construire un monde plus intelligent.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites suivants : www.quectel.com, LinkedIn, Facebooket X.

À propos de MIKROE

MIKROE a plus de 20 ans d’expérience dans la conception embarquée et la fabrication d’outils de développement de haute qualité et plus de 15 ans dans le développement de compilateurs et de chaînes d’outils IDE adaptés aux débutants et aux professionnels. Avec plus de 90 employés et une usine de fabrication interne, MIKROE offre tout ce qui est nécessaire au lancement et à la mise à l’échelle d’un nouveau produit sous un même toit.

Les Click boards™, avec 1 500 conseils différents, constituent le plus grand portefeuille de cartes additionnelles de périphériques standardisés au monde et sont compatibles avec plus de 500 cartes systèmes du marché grâce au socket mikroBUS™. Leur petit format et leur indépendance vis-à-vis des contrôleurs les rendent adaptés à l’évaluation d’une technologie spécifique ou au prototypage rapide de vos applications finales. Le fait de disposer de conceptions de référence vérifiées accélère le temps de validation du concept et raccourcit le délai de mise sur le marché de votre conception finale.

