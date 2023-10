The Logic Factory verkündet die erfolgreiche Inbetriebnahme in den Zink- und Bleiwerken von Glencore, um die Planungskomplexität des Rohstoffmixes in der Bergbauindustrie zu bewältigen und den Gewinn zu maximieren

The Logic Factory announces successful go-live at Glencore's Zinc and Lead operations to tackle planning complexities of feed mix in the mining industry to maximize profit. (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--The Logic Factory kündigt einen Go-Live mit Glencore an, einem Weltmarktführer im Bereich diversifizierter Rohstoffvorkommen.

Glencore ist für die Implementierung einer integrierten Planung eine Partnerschaft mit The Logic Factory eingegangen. Durch die Zusammenarbeit wird die Planung in allen Bereichen des Unternehmens, einschließlich Lieferung und Produktion, verbessert.

Die Partnerschaft wird es Glencore ermöglichen, die neuesten von The Logic Factory konfigurierten Algorithmen einzusetzen, um verschiedene Szenarien zu simulieren und dann das effektivste Ergebnis für das Unternehmen zu implementieren.

„ Die Anpassungsfähigkeit der Lösung gepaart mit der Unterstützung durch das Team von The Logic Factory ermöglichte uns eine höhere Effizienz und Flexibilität, die für unser Geschäft entscheidend sind. Dank der Zusammenarbeit konnten wir unsere Planungsprozesse rationalisieren und schnelle, datengestützte Entscheidungen treffen.“

- Jonathan Haynes, Asset Manager, Glencore -

Die Modellierung des physikalischen und chemischen Materialflusses durch das Schmelzanlagen-Netzwerk kann sehr komplex sein. Die Lösung leistete einen wichtigen Beitrag zur Berücksichtigung der einzigartigen Beschränkungen, Vorschriften und Spezifikationen und ermöglicht eine genaue Darstellung des Prozesses. Sie ermöglicht eine genaue Planung des Transports, des mehrstufigen Mischens und des Verbrauchs von Rohstoffen.

Die integrierte Entscheidungsfindung und Projektionen für die Versand- und Produktionspläne gehörten zu den entscheidenden Aufgaben. Glencore verfügt jetzt über eine noch größere Konnektivität in den Zinkschmelzwerken, wodurch den Planern die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen, um die Versand- und Verbrauchspläne sowie die zukünftigen Bewegungen zu analysieren und zu optimieren.

Glencore kann Pläne und Strategien nun schnell anpassen, um die Auswirkungen volatiler Marktbedingungen abzumildern.

„ Ein zentraler Aspekt dieser Zusammenarbeit bestand darin, Einblick in die gesamte Lieferkette von Glencore zu erhalten. Durch die Integration fortschrittlicher Datenanalysen und mit unserer Hilfe gewann Glencore einen noch tieferen Einblick in den Wertstrom, von den Rohstoffen und der Schmelze bis zum Transport und Handel. Die größere Transparenz ermöglicht eine proaktive Entscheidungsfindung, die Identifizierung von Engpässen, eine optimale Ressourcenzuweisung und eine Verringerung von Ineffizienzen in der Lieferkette.“

- Rudi de Loor, Director of Delivery, The Logic Factory -

Die Partnerschaft ist auf die vielschichtigen Komplexitäten des Rohstoffmarktes ausgerichtet. Glencores Expertise als großer Produzent und Vermarkter und die Implementierung fortschrittlicher Lieferkettentechnologien durch The Logic Factory führten zum Aufbau eines robusten Systems. Das Projekt setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die Bewältigung von komplexen Prozessen und die Optimierung der Entscheidungsfindung.

Über Glencore:

Glencore gehört zu den größten diversifizierten Rohstoffunternehmen der Welt und ist ein führender Produzent und Vermarkter von mehr als 60 Rohstoffen, die das tägliche Leben erleichtern. Mit einem weltweiten Netzwerk von Anlagen, Kunden und Lieferanten produzieren, verarbeiten, recyceln, beschaffen, vermarkten und vertreiben wir Rohstoffe, die die Dekarbonisierung unterstützen und den Energiebedarf von heute decken.

Wir beschäftigen rund 140.000 Mitarbeiter und Vertragspartner und sind in mehr als 35 Ländern vertreten, sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Rohstoffregionen. Unsere Marketing- und Industrieaktivitäten werden durch ein globales Netzwerk von über 40 Büros unterstützt.

Die Kunden von Glencore sind industrielle Verbraucher, unter anderem aus den Bereichen Automobil, Stahl, Energieerzeugung, Batterieherstellung und Öl. Außerdem bieten wir Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an.

Glencore ist stolz darauf, Mitglied der Voluntary Principles on Security and Human Rights sowie des International Council on Mining and Metals zu sein. Wir sind ein aktiver Mitstreiter der Extractive Industries Transparency Initiative.

Wir wissen um unsere Verantwortung, einen Beitrag zu den globalen Bemühungen zu leisten, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, indem wir unseren eigenen operativen Fußabdruck dekarbonisieren. Wir sind überzeugt, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen sollten und haben unsere Verpflichtung im Hinblick auf unsere globalen industriellen Emissionen betrachtet. Ausgehend von einer Baseline aus dem Jahr 2019 haben wir uns verpflichtet, unsere industriellen Scope-1-, -2- und -3-Emissionen bis Ende 2026 um 15 % und bis Ende 2035 um 50 % zu reduzieren. Außerdem wollen wir unsere industriellen Emissionen bis Ende 2050 auf Null reduzieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Climate Report 2022 auf der Veröffentlichungsseite unserer Website unter glencore.com/publications.

Über The Logic Factory:

The Logic Factory (TLF) ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für die Planung und Optimierung von Lieferketten, dessen Mission die Unterstützung seiner Kunden bei der dauerhaften Verbesserung ihrer Leistung und der Schaffung von Mehrwert in ihren Betrieben ist. TLF bietet hochwertige Lösungen für die Planung, Disposition und Optimierung in den Bereichen Fertigung und Lieferkette, Logistik und Personalwesen. Unser engagiertes, hochqualifiziertes Beraterteam bietet kontinuierliche, langfristige Dienstleistungen in Form von Hosting, Wartung und Support. TLF ist fest davon überzeugt, dass der Aufbau langfristiger, auf gegenseitigem Vertrauen basierender Beziehungen entscheidend ist. So kann TLF in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit seinen Kunden das Unternehmenswachstum vorantreiben und sicherstellen, dass die betrieblichen Ziele in einem möglichst kosteneffizienten Rahmen erreicht werden. Der Hauptsitz von TLF befindet sich in den Niederlanden, außerdem unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Staaten und Großbritannien und bietet seinen Kunden damit eine weltweite Betreuung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thelogicfactory.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.