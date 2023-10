Al via la collaborazione tra The Logic Factory e Glencore nel settore zinco e piombo per la gestione delle complessità di pianificazione nel settore minerario mirata all’ottimizzazione dei margini

The Logic Factory announces successful go-live at Glencore's Zinc and Lead operations to tackle planning complexities of feed mix in the mining industry to maximize profit. (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--The Logic Factory annuncia l’avvio di un progetto con Glencore, leader mondiale nelle materie prime e nelle risorse naturali.

Glencore sigla una partnership con The Logic Factory per la pianificazione integrata. La collaborazione migliora la pianificazione a tutti i livelli, compresi supply chain e la produzione.

La partnership consentirà a Glencore di sfruttare I più recenti algoritmi configurati da The Logic Factory per simulare diversi scenari e applicare al settore i migliori risultati ottenuti.

“ L’adattabilità della soluzione, unita al supporto fornito dal team di The Logic Factory, ha determinato maggiore efficienza e flessibilità, che si rivelano cruciali per le nostre attività. La collaborazione ci ha consentito di semplificare i processi di pianificazione e prendere decisioni rapide e basate sui dati.”

- Jonathan Haynes, Asset Manager, Glencore -

Modellare il flusso fisico e chimico dei materiali nel settore fondiario può rivelarsi complesso. La soluzione è stata determinante per il rispetto dei vincoli, delle normative e delle specifiche uniche del settore, e inoltre ha consentito di ottenere una rappresentazione accurata del processo. È prevista una precisa pianificazione per il trasporto, per la miscelazione a più fasi e per il consumo delle materie prime.

Un processo decisionale integrato e le proiezioni relative ai piani di spedizione e di produzione rappresentano attività critiche. Nelle operazioni di fusione dello zinco, Glencore dispone ora di una maggiore connettività, poiché è in grado di fornire le informazioni necessarie all’analisi e all’ottimizzazione dei piani relativi alle spedizioni, ai consumi e ai futuri movimenti.

Glencore può ora adattare rapidamente piani e strategie per mitigare l’impatto della volatilità del mercato.

“ Un aspetto chiave di questa collaborazione è stata la possibilità di ottenere maggiore visibilità su tutta la catena di approvvigionamento di Glencore. Integrando analisi avanzate dei dati e grazie al nostro aiuto, Glencore ha ottenuto informazioni approfondite sul flusso del valore, dalle materie prime alla fusione, fino al trasporto e alla commercializzazione. Una maggiore visibilità favorisce decisioni proattive, l’identificazione di colli di bottiglia, un’allocazione ottimizzata delle risorse e minori inefficienze lungo la catena di approvvigionamento.”

- Rudi de Loor, Director of Delivery, The Logic Factory -

La partnership affronta le molteplici complessità del mercato delle materie prime. L’esperienza di Glencore come produttore e venditore, e l’implementazione di tecnologie avanzate per la catena di fornitura di The Logic Factory, hanno dato vita a un partnership solida e proficua. Il progetto ha stabilito nuovi standard per affrontare le complessità e ottimizzare i processi decisionali.

Informazioni su Glencore:

Glencore è una delle più grandi società globali di risorse naturali diversificate e un importante produttore e distributore di oltre 60 materie prime che fanno progredire la vita di tutti i giorni. Attraverso una rete di risorse, clienti e fornitori che si estende in tutto il mondo, produce, tratta, ricicla, procura, commercializza e distribuisce i prodotti che supportano la decarbonizzazione soddisfacendo al tempo stesso il fabbisogno energetico di oggi.

Con circa 140.000 dipendenti e appaltatori e una forte presenza in oltre 35 paesi sia nelle regioni affermate che in quelle emergenti per le risorse naturali, le attività di marketing e industriali di Glencore sono supportate da una rete globale di oltre 40 uffici.

I clienti di Glencore sono consumatori industriali, come quelli del settore automobilistico, dell’acciaio, della produzione di energia, della produzione di batterie e del petrolio. Glencore fornisce anche finanziamenti, logistica e altri servizi a produttori e consumatori di materie prime.

Glencore è orgogliosa di essere membro dei Voluntary Principles on Security and Human Rights e dell’International Council on Mining and Metals. Glencore partecipa attivamente alla Extractive Industries Transparency Initiative.

Glencore riconosce la propria responsabilità nel contribuire allo sforzo globale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi decarbonizzando la propria impronta operativa. Glencore ritiene che dovrebbe adottare un approccio olistico e ha considerato il suo impegno attraverso la lente delle sue emissioni industriali globali. Rispetto al 2019, Glencore si impegna a ridurre le proprie emissioni industriali Scope 1, 2 e 3 del 15% entro la fine del 2026, del 50% entro la fine del 2035 e ha l’ambizione di raggiungere zero emissioni industriali nette entro la fine del 2050. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il Report sul clima 2022 nella pagina dedicata alle pubblicazioni del sito web glencore.com/publications.

Informazioni su The Logic Factory:

The Logic Factory (TLF) è una società che fornisce consulenza sulla pianificazione e l’ottimizzazione delle catene di approvvigionamento. La sua missione è aiutare i propri clienti a migliorare in modo permanente le prestazioni e creare valore dalle loro attività. TLF offre soluzioni di pianificazione e ottimizzazione di qualità nei domini della produzione e della catena di approvvigionamento, della logistica e della forza lavoro. Un team dedicato di consulenti altamente qualificati fornisce servizi continui in sede, di manutenzione e assistenza. Fermamente convinta di voler costruire rapporti a lungo termine basati sulla mutua fiducia, TLF collabora con i propri clienti alla crescita delle attività, garantendo il raggiungimento di obiettivi operativi nel modo più efficiente in termini di costi. TLF ha sede nei Paesi Bassi e ha uffici in India, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per garantire ai propri clienti una copertura a livello globale.

Per maggiori informazioni, visitare www.thelogicfactory.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.