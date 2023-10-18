移遠通信攜手MikroElektronika推出搭載LC29H定位模組的Click boards開發板，為物聯網應用帶來高精定位服務

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，移遠通信與MikroElektronika（以下簡稱“MIKROE”）展開合作，基於移遠LC29H系列模組推出了多款支援即時動態定位（RTK）和慣性導航（DR）技術的Click Boards™ 開發板，為物聯網設備帶來使用簡單、性價比高的釐米級高精定位服務。

開發板上搭載的LC29H是一系列雙頻段、多星座GNSS模組，支持同時接收GPS、BDS、Galileo、GLONASS 和QZSS 衛星信號。與僅能追蹤L1 頻段GNSS 信號的模組相比，LC29H 系列可追蹤多個可見衛星的L1 + L5 頻段信號，從而顯著降低城市峽谷中的多徑效應，提高定位精度。

移遠LC29H系列GNSS模組面向無人機、智慧農機、共用兩輪車等行業應用和消費類市場，具有多重優勢，可助力客戶開發出高精度、小尺寸和低成本的物聯網設備。該系列模組支援L1/L5頻段，與現有支援L1/L2頻段的同類產品相比，具有同樣的精度性能，但由於採用了低功耗管理技術方案，功耗可大大降低，能夠輕鬆滿足功耗敏感型應用和電池供電系統的低功耗需求。同時，LC29H的緊湊設計也可説明客戶終端減小尺寸。

在LC29H的賦能下，此次移遠與MIKROE推出的GNSS RTK 3 Click™開發板可以提供MSM4或MSM7 RTK校正，並與移遠多星多頻高精度天線YEGM011AA一起用作RTK基站。此外，它還可以與移遠雙頻高精度天線YEGB000Q1A組合，用作RTK流動站，實現釐米級精度。上述兩個版本的開發板和天線組合形成的RTK基站與流動站，具有出廠即用、性價比高、釐米級精度等優勢。

移遠通信總裁兼CSO Norbert Muhrer 表示："很高興MIKROE選擇了我們的LC29H系列模組來開發其新款GNSS Click boards開發板。MIKROE以提供一流的Click boards、文檔和開發工具而聞名，可幫助工程師和OEM快速輕鬆地評估設計，高效助推其創新產品投入生產。”

MIKROE的Click開發團隊負責人兼Click開發板產品市場經理Aleksandar Mitrovic表示：“MIKROE與移遠通信合作開發了許多搭載其GNSS、LTE、GSM模組的Click boards™開發板。近期雙方再次攜手帶來了用於流動站和基站應用的mikroBUS™開發板。移遠的產品通信品質佳，各項支援服務專業，令人印象深刻。”

移遠LC29H雙頻段系列模組經過精心設計，達到了卓越的精度。其在自主模式下，能夠實現1米的定位精度，而支持RTK的型號則達到了釐米級精度。此外，LC29H還支援可選的慣性導航（DR）功能，即使在信號較弱或沒有GNSS信號的複雜情況下，也能保證提供出色的定位性能。

在功耗方面，LC29H系列採用先進的低功耗管理技術方案，開創了低功耗GNSS感知和定位的新時代。對於許多使用電池供電的設備來說，功耗表現非常重要，因此LC29H的低功耗特性使其成為這類應用的理想選擇，如割草機器人、電動滑板車、運動追蹤器、無人機以及手持探測器等。

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