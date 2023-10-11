MSCI收購Trove Research以進一步提高碳市場透明度

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為全球投資界提供關鍵任務決策支援工具和服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，已就收購專業性資料、分析和顧問公司Trove Research簽署協議。

Trove Research成立於2015年，是全球知名的碳市場情報機構，將深厚的產業知識與專有資料和尖端模型相結合。自2020年以來，Trove Research專注於追蹤企業氣候承諾，並透過單一而統一的平台提供高品質的資料和對自願性碳市場的見解。

自願性碳市場正迅速成為為低碳轉型融資和幫助企業達成淨零目標的重要一環，帶動了對強大、清晰和有效決策工具的需求增加。

將Trove Research在全球碳權市場的重要地位與MSCI的端到端氣候解決方案整合，將有助於加快達成MSCI的目標，即提供更廣泛的氣候解決方案，並滿足企業、機構投資人和其他資本市場參與者對自願性碳市場透明、可靠見解的明確需求。該交易將使MSCI得以向更廣泛的碳市場生態系統（包括銀行、交易所和發展商）提供更多產品。MSCI將提供有關企業轉型計畫、現有碳權品質以及碳權定價前景的見解。

此次合併將有助於重新定義自願性碳市場的標準和方法，並展示MSCI對透明度的承諾，並為全球投資生態系統帶來全面的氣候資料和見解。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「自願性碳市場在幫助全球實現淨零排放，同時幫助我們的客戶順利轉型方面扮演關鍵角色。Trove Research可就市場如何運作以及如何改進提供獨特的資料和見解。結合這些工具與我們的整合式特許經營、多樣化的客戶群和廣泛的能力，MSCI將強化其為氣候相關投資解決方案一流提供商的地位。」

Trove Research執行長Guy Turner評論道：「Trove的使命一直是利用資料和分析來幫助做出更佳的投資決策。結合Trove深厚的碳市場資料和分析與MSCI的永續性和財務資料的規模和廣度，將令我們能夠創造真正領先全球的氣候解決方案，並為客戶帶來真正的價值。我期待雙方一起締造佳績。」

本次交易的條款未揭露，交易的財務影響預計不會對MSCI產生重大影響。該交易可望於本季完成，唯尚須符合特別成交條件。Trove Research的財務業績將作為MSCI之ESG和氣候報告內容的一部分而公布。

關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策輔助工具及服務的一流公司。憑藉在研究、資料及科技方面逾50年的專業知識，我們幫助客戶理解及分析風險和回報的關鍵驅動因素，令他們有信心建構更有成效的投資組合，從而做出更好的投資決策。我們創建了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可用以深入了解投資過程並改善整個投資過程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。MSCI#IR

前瞻性陳述

本新聞稿含有《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述，包括但不限於與計畫收購Trove Research以及新收購業務的前景有關的陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水準、績效或成就，與這些所陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水準、績效或成就存在重大差異。某些情況下，您可以使用「可能」、「可以」、「期望」、「打算」、「計畫」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。 您不應過度依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出MSCI的控制範圍，並可能對實際結果、活動水準、績效或成就產生重大影響。

其他可能會對實際結果、活動水準、績效或成就產生重大影響的因素，可在2023年2月10日遞交給美國證券交易委員會(SEC)之截至2022年12月31日會計年度的MSCI 10-K表年度報告，以及遞交給美國證券交易委員會的10-Q表季度報告和8-K表當期報告中找到。如果出現這些風險或不確定性中的任何一項，或者如果MSCI的基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與MSCI的預測大相逕庭。本新聞稿中的任何前瞻性陳述都反映了MSCI對未來事件的當前看法，並受到與MSCI的營運、營運結果、成長策略和流動性相關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。除非法律要求，否則MSCI沒有義務出於任何原因而公開更新或修訂這些前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因。

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