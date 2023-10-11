MSCI将通过收购Trove Research提高碳市场的透明度

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为全球投资界提供关键任务决策支持工具和服务的领先提供商MSCI Inc.（NYSE:MSCI）今天宣布，该公司已签署关于收购专业数据、分析和咨询公司Trove Research的协议。

Trove Research成立于2015年，是全球知名的碳市场情报来源，其可将深入的行业知识与专有数据和尖端模型相结合。自2020年以来，Trove Research一直专注于跟踪企业气候承诺，并通过单一、统一的平台为自愿碳市场提供高质量的数据和见解。

自愿碳市场正在迅速成为低碳转型融资以及帮助企业实现净零目标的重要组成部分，这使得对稳健、清晰和有效决策工具的需求增加。

将Trove Research在全球碳信贷市场的重要地位与MSCI的端到端气候解决方案相结合，将有助于加快MSCI实现提供更广泛气候解决方案的目标，并可满足企业、机构投资者和其他资本市场参与者对自愿碳市场透明度、可信见解的明确需求。该协议将使MSCI能够向更广泛的碳市场生态系统提供更多产品，其中包括银行、交易所和开发商。MSCI将能够深入了解相关公司的转型计划、现有碳信贷的质量以及碳信贷定价前景。

这一组合将有助于重新定义自愿碳市场的标准和方法，并展示MSCI对提供透明度，以及为全球投资生态系统带来全面的气候数据和见解的承诺。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“自愿碳市场在帮助世界实现净零排放方面发挥着关键作用，同时还帮助我们的客户实现转型。Trove Research提供了关于市场如何运作以及如何改进市场的独特数据和见解。通过将这些工具与我们的综合特许经营权、多样化的客户群和广泛的能力相结合，MSCI将能够加强其作为气候相关投资解决方案领先提供商的地位。”

Trove Research首席执行官Guy Turner评论道：“Trove的使命一直是利用数据和分析来帮助做出更好的投资决策。将Trove的深度碳市场数据及分析与MSCI可持续发展和金融数据的规模和广度相结合，将使我们能够创造真正意义上的世界领先的气候解决方案，并为客户带来真正的价值。我期待看到我们将会共同取得的成就。”

该交易的条款未披露，预计该交易的财务影响不会对MSCI产生重大影响。根据惯例成交条件，该交易预计将于本季度结束。Trove Research的财务业绩将作为MSCI的ESG和气候可报告分部的一部分进行公布。

关于MSCI Inc.

MSCI是全球投资界关键决策支持工具和服务领域的领先提供商。凭借在研究、数据和技术方面超过50年的专业知识，我们帮助客户理解和分析风险和回报的关键驱动因素，并自信地建立更有效的投资组合，从而推动实现更好的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以使用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高透明度。若要了解更多信息，请访问www.msci.com。MSCI#IR

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性声明，包括但不限于与计划收购Trove Research和新收购业务前景有关的声明。这些前瞻性声明涉及未来事件或未来财务业绩，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些声明明示或暗示的任何未来结果、活动平级、业绩或成果存在重大差异。在某些情况下，您可以通过使用诸如“可能”、“可以”、“期望”、“意图”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语来识别前瞻性陈述，或使用这些词语或其他类似术语的否定词来进行识别。您不应过度依赖前瞻性声明，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了MSCI的控制范围，可能会对实际结果、活动水平、绩效或成就产生重大影响。

其他可能对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响的因素可在2023年2月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的MSCI截至2022年12月31日财年10-K表年度报告、向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和8-K表当前报告中找到。如果出现这些风险或不确定性中的任何一个，或者如果MSCI的基本假设经过证明是不正确的，实际结果可能与MSCI的预测有很大差异。本新闻稿中的任何前瞻性声明都反映了MSCI对未来事件的当前看法，并受到与MSCI的运营、运营结果、增长战略和流动性相关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。MSCI没有义务出于任何原因公开更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因均是如此，除非法律要求。

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