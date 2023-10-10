ExaGrid發表2023年第三季度的強勁業績成果

麻塞諸塞州，馬爾堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 業界唯一的分層備份儲存解決方案廠商ExaGrid®今天宣布，截至2023年9月30日的第三季度締造了該公司史上最強勁的業績。

與2022年第三季度相比，ExaGrid第三季度的成長率幾近20%，創歷史新高。ExaGrid繼續以每年約20%的速度成長。該公司的自由現金流 (FCF)、損益、稅息折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 等三項指標連續11個季度為正。 ExaGrid在2023年第三季度增加了130個新客戶，其中包括兩筆金額高達七位數的新客戶交易。目前有4000多個活躍的中高端市場和大型企業客戶使用ExaGrid的分層備份儲存來保護資料安全。ExaGrid的成長正在加速，並積極招聘人才，擴大其全球銷售團隊。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid不斷開疆擴土，目前在全球30多個國家/地區擁有銷售團隊，其產品已安裝在80多個國家/地區。我們在第三季度達到了4000個活躍客戶安裝量。本公司的現金、損益和EBITDA連續11個季度為正。就美國境外地區而言，加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太地區業務正在迅速增長，目前占總業務量的45%。我們還繼續在全球增加更多的銷售團隊。」

Andrews又表示：「ExaGrid在幾年前意識到沒有供應商構建用於備份的儲存解決方案。他們若不是將昂貴的主要儲存產品當成備份儲存裝置出售，便是出售備份和還原速度較慢、且後續需要付出高昂成本進行升級的內嵌重複資料刪除設備。出於備份作業規模大、備份量不斷增加、合成完整備份、備份輪替、長期保留等方面的原因，備份儲存解決方案別於主要儲存解決方案，有其獨特需求。ExaGrid獨特的分層備份儲存專門為提高備份效能、還原效能、契合資料增長的延展性、安全性、勒索軟體恢復能力、災難復原能力以及備份的經濟性而設計。我們的解決方案前期和長期成本都很低廉。對於大規模備份作業而言，主要儲存裝置不夠快速，通常不可擴展，並且長期保留資料的成本非常高昂，何況這些裝置需要連接網路，容易受到安全攻擊。內嵌重複資料刪除設備的備份和還原較慢，不可擴展，同樣需要連接網路，安全堪慮。」

Andrews表示：「ExaGrid以擁有高度差異化且合適的產品為榮。它名副其實，規模得宜，享有充分的支援服務，並可順利完成給定目標。我們的淨客戶留存率為95%，NPS得分超過81，有94%的客戶啟用勒索軟體恢復保留時間鎖定功能，99.1%的客戶參加了年度維護和支援計劃，足證我們所言為真。」

2023年第三季度亮點：

本季度達成兩筆金額為七位數的新客戶交易

連續11個季度現金、EBITDA及損益均為正

關於ExaGrid

ExaGrid提供分層備份儲存產品，具有獨特的磁片緩存著陸區、長期保留儲存庫和水平擴展架構。ExaGrid的著陸區可提供最快捷的備份和還原速度以及即時VM恢復。儲存庫層大幅降低了長期保留成本。ExaGrid的水平擴展架構包括全套裝置，並確保隨著資料的成長提供固定備份期限，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和產品過時淘汰。ExaGrid提供獨有的兩層備份儲存方法，且具有非面向網路的分層、延遲刪除和不可變物件，可幫助從勒索軟體攻擊中恢復。

ExaGrid在以下國家和地區擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳洲、荷比盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國和其他地區。

請造訪我們的網站：exagrid.com，或是在LinkedIn上與我們聯絡。閱讀我們的客戶成功案例，瞭解客戶對ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份儲存耗時的原因。ExaGrid為獲得+81的淨推薦值 (NPS) 得分而倍感驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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