移远通信携手MikroElektronika推出搭载LC29H定位模组的Click boards开发板，为物联网应用带来高精定位服务

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，移远通信与MikroElektronika（以下简称“MIKROE”）展开合作，基于移远LC29H系列模组推出了多款支持实时动态定位（RTK）和惯性导航（DR）技术的Click Boards™ 开发板，为物联网设备带来使用简单、性价比高的厘米级高精定位服务。

开发板上搭载的LC29H是一系列双频段、多星座GNSS模组，支持同时接收GPS、BDS、Galileo、GLONASS 和QZSS 卫星信号。与仅能追踪L1 频段GNSS 信号的模组相比，LC29H 系列可追踪多个可见卫星的L1 + L5 频段信号，从而显著降低城市峡谷中的多径效应，提高定位精度。

移远LC29H系列GNSS模组面向无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用和消费类市场，具有多重优势，可助力客户开发出高精度、小尺寸和低成本的物联网设备。该系列模组支持L1/L5频段，与现有支持L1/L2频段的同类产品相比，具有同样的精度性能，但由于采用了低功耗管理技术方案，功耗可大大降低，能够轻松满足功耗敏感型应用和电池供电系统的低功耗需求。同时，LC29H的紧凑设计也可帮助客户终端减小尺寸。

在LC29H的赋能下，此次移远与MIKROE推出的GNSS RTK 3 Click™开发板可以提供MSM4或MSM7 RTK校正，并与移远多星多频高精度天线YEGM011AA一起用作RTK基站。此外，它还可以与移远双频高精度天线YEGB000Q1A组合，用作RTK流动站，实现厘米级精度。上述两个版本的开发板和天线组合形成的RTK基站与流动站，具有出厂即用、性价比高、厘米级精度等优势。

移远通信总裁兼CSO Norbert Muhrer 表示："很高兴MIKROE选择了我们的LC29H系列模组来开发其新款GNSS Click boards开发板。MIKROE以提供一流的Click boards、文档和开发工具而闻名，可帮助工程师和OEM快速轻松地评估设计，高效助推其创新产品投入生产。”

MIKROE的Click开发团队负责人兼Click开发板产品市场经理Aleksandar Mitrovic表示：“MIKROE与移远通信合作开发了许多搭载其GNSS、LTE、GSM模组的Click boards™开发板。近期双方再次携手带来了用于流动站和基站应用的mikroBUS™开发板。移远的产品通信质量佳，各项支持服务专业，令人印象深刻。”

移远LC29H双频段系列模组经过精心设计，达到了卓越的精度。其在自主模式下，能够实现1米的定位精度，而支持RTK的型号则达到了厘米级精度。此外，LC29H还支持可选的惯性导航（DR）功能，即使在信号较弱或没有GNSS信号的复杂情况下，也能保证提供出色的定位性能。

在功耗方面，LC29H系列采用先进的低功耗管理技术方案，开创了低功耗GNSS感知和定位的新时代。对于许多使用电池供电的设备来说，功耗表现非常重要，因此LC29H的低功耗特性使其成为这类应用的理想选择，如割草机器人、电动滑板车、运动追踪器、无人机以及手持探测器等。

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