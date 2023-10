FPGA's van Lattice geselecteerd voor Mazda's bestuurderservaring van de volgende generatie

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), de leider op het gebied van laagvermogen programmeerbare systemen, heeft vandaag aangekondigd dat zijn bekroonde Lattice FPGA's nu geavanceerde bestuurderservaringen mogelijk maken op de nieuwe CX-60 en CX-90 modellen van Mazda Motor Corporation. De Mazda crossover SUV's maken gebruik van een geavanceerde interface-bridging oplossing op basis van meerdere laagvermogen Lattice FPGA's voor het leveren van veiligheidskritische ADAS (Advanced Driver Assistance System) zijradartoepassingen van Furukawa Electric, met een groter detectiebereik, verbeterde detectienauwkeurigheid en ruimtelijke herkenningsprestaties, zonder dat dit ten koste gaat van de voertuigprestaties.

"We zijn trots op de samenwerking met Mazda, een toonaangevende innovator voor deze belangrijke veiligheidstoepassingen in de auto-industrie," zegt Jerry Xu, President van APAC, Lattice Semiconductor. "Dit is een geweldig voorbeeld van het soort opwindende nieuwe ervaringen voor bestuurders en passagiers die wij leveren uit onze portefeuille van automotive-grade FPGA-oplossingen. Deze toepassingen zijn de beste in hun klasse op het gebied van laag stroomverbruik, veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties."

"Bij Mazda zetten we ons in voor de rijvreugde van onze klanten en dragen we bij aan de maatschappij. Door gebruik te maken van Lattice's innovatieve FPGA-oplossingen, zijn we ervan overtuigd dat we de mogelijkheden van voertuigen verder zullen verbeteren met de meest geavanceerde en betrouwbare ADAS-functies," zegt Michihiro Imada, Executive Officer verantwoordelijk voor Integrated Control System Development van Mazda Motor Corporation. "Omdat we blijven streven naar uitmuntendheid in het creëren van voertuigen die bestuurders beschermen en kracht geven, kijken we ernaar uit om samen met Lattice de toekomst vorm te geven door onze klanten een veilige en betrouwbare bestuurderservaring te bieden."

Ga voor meer informatie naar:

Over Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) is de leider op het gebied van laagvermogen programmeerbare systemen. Wij lossen netwerkproblemen van klanten op, van de Edge tot de Cloud, in de groeiende communicatie-, computer-, industriële, auto- en consumentenmarkten. Dankzij onze technologie, langdurige relaties en inzet voor ondersteuning van wereldklasse kunnen onze klanten snel en gemakkelijk innovatie invoeren om een slimme, veilige en verbonden wereld te creëren.

Ga voor meer informatie over Lattice naar www.latticesemi.com. U kunt ons ook volgen op LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, of Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) en specifieke productaanduidingen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Lattice Semiconductor Corporation of van haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het gebruik van het woord "partner" impliceert geen wettelijk partnerschap tussen Lattice en enige andere entiteit.

ALGEMENE KENNISGEVING: Andere in dit bericht gebruikte productnamen dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.