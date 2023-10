The Logic Factory annonce un lancement réussi des opérations chez Glencore pour simplifier les complexités de planification du Zinc et du Plomb lié au mélange d’aliments dans l’industrie minière afin de maximiser les profits

The Logic Factory announces successful go-live at Glencore's Zinc and Lead operations to tackle planning complexities of feed mix in the mining industry to maximize profit. (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--The Logic Factory annonce une mise en service chez Glencore, un leader mondial dans le domaine des matières premières naturelles diversifiées.

Glencore s’est associée avec The Logic Factory pour implémenter une solution de planification intégrée. La collaboration améliore la planification dans tous les aspects de l’entreprise, cela comprend également l’approvisionnement et la production.

Le partenariat permettra à Glencore d’utiliser des algorithmes avancées et récentes configurer par The Logic Factory afin de simuler plusieurs scénarios et d’assurer les meilleurs résultats pour l’entreprise.

“L’adaptation de la solution avec le soutien de l’équipe de The Logic Factory, ont permis d’améliorer les aspects d’efficacité et de flexibilité qui sont des points essentiels pour notre business. La collaboration nous a permis de rationaliser les processus de planification et de prendre des décisions rapides basées sur les données”

- Jonathan Haynes, Gestionnaire d’actifs, Glencore -

La modélisation du flux physique et chimique des matériaux via le réseau de fonderies peut être complexe. La solution a été déterminante pour concilier les contraintes, régulations et spécifications. Elle représente avec précision le processus en place. Il y a une planification précise pour le transport, le mélange multi-étapes, et consommation de matières premières.

La prise de décision intégrée et les projections aux niveaux de plans d’expédition et production étaient des taches critiques. Glencore dispose dorénavant d’une connectivité poussée dans l’ensemble des opérations de raffinage du zinc, fournissant aux planificateurs les informations nécessaires pour analyser et optimiser les plans d’expédition, de consommation et de mouvements futurs.

Glencore peut à présent adapter rapidement ses plans et stratégies pour atténuer l’impact des conditions de volatilité du marché.

“Un aspect clé de cette collaboration était l’obtention de la visibilité de tous les chaines d’approvisionnement de Glencore. En intégrant des analyses de données avancées, et, avec notre aide, Glencore bénéficie d’une meilleure vue de sa chaine de valeur, des matières premières et ce de la fonderie au transport et au négoce. Une visibilité detaillée permet une prise de décision proactive, une identification des goulets d’étranglement, une allocation optimale des ressources et une réduction de l’inefficacité dans la chaine d’approvisionnement.”

- Rudi de Loor, Directeur de livraison, The Logic Factory -

Ce partenariat révolutionne les complexités multiformes du marché des matières premières. L’expertise de Glencore en tant que producteur et distributeur majeur et la mise en œuvre par The Logic Factory de technologies avancées de chaîne d’approvisionnement ont permis d’obtenir un système robuste. Le projet a établi de nouvelles normes pour résoudre les complexités et optimiser la prise de décision.

A propos de Glencore:

Glencore est l'une des plus grandes sociétés diversifiées de ressources naturelles au monde et un important producteur et distributeur de plus de 60 produits qui améliorent la vie quotidienne. Grâce à un réseau d’actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, nous approvisionnons, commercialisons et distribuons les produits qui soutiennent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques d’aujourd’hui.

Glencore c’est environ 140 000 employés et sous-traitants et une forte présence dans plus de 35 pays dans des régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, nos activités marketing et industrielles sont soutenues par un réseau mondial de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, de logistique et d'autres services aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.

Glencore est fier d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international des mines et des métaux. Nous participons activement à l’Initiative pour la transparence des industries extractives.

Nous reconnaissons notre responsabilité de contribuer à l’effort mondial visant à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en décarbonisant notre propre empreinte opérationnelle. Nous pensons que nous devrions adopter une approche globale et considérer notre engagement à travers le prisme de nos émissions industrielles mondiales. Par rapport à 2019, nous nous engageons à réduire nos émissions industrielles de scope 1, 2 et 3 de 15 % d'ici fin 2026, de 50 % d'ici fin 2035 et nous avons l'ambition d'atteindre zéro émission industrielle nette d'ici la fin de 2035. 2050. Pour plus de détails, consultez notre Rapport Climat 2022 sur la page de publication de notre site Web à l'adresse glencore.com/publications.

A propos The Logic Factory:

The Logic Factory (TLF) est un cabinet de conseil mondial en planification et optimisation de la chaîne d'approvisionnement dont la mission est d'aider les clients à améliorer durablement leurs performances et à créer de la valeur au sein de leurs opérations. TLF propose des solutions de planification, d'ordonnancement et d'optimisation de haute qualité dans les domaines de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la main-d'œuvre. Une équipe de consultants dédiée et hautement qualifiée fournit des services continus et continus sous forme d’hébergement, de maintenance et de support. Croyant fermement à l'établissement de relations à long terme basées sur la confiance mutuelle, TLF travaille en partenariat avec ses clients pour stimuler la croissance de leur entreprise, en garantissant que les objectifs opérationnels sont atteints dans le cadre le plus rentable. TLF a son siège aux Pays-Bas et possède des bureaux en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, offrant à ses clients une couverture mondiale.

Pour plus d'informations, visitez www.thelogicfactory.com.

