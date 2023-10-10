ExaGrid 2023年第三季度业绩新闻稿

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 本公告原文为官方权威版本。译文仅供参考，并应与原文相互参照，原文是唯一具有法律效力的文本。提供业界唯一分层备份存储解决方案的ExaGrid®今天宣布实现了公司历史上最强劲的第三季度业绩，这一季度截止于2023年9月30日。

ExaGrid在第三季度创下了历史新高，与2022年第三季度相比，增长略低于20%。ExaGrid的增长率一直维持在每年20%左右。公司已经连续11个季度实现现金流、利润表和EBITDA盈利。 在2023年第三季度，ExaGrid新增了130个新客户，其中包括两笔七位数的大额新客户交易。ExaGrid有4000多家活跃的中高端和大型企业客户，这些客户使用ExaGrid的分层备份存储服务来保护他们的数据。ExaGrid正在加速增长，同时招贤纳才以扩充全球销售团队。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在不断扩大其业务范围，现已在全球30多个国家设有销售团队，并在80多个国家为客户部署了产品。我们在第三季度为活跃客户实现了4000次产品部署。ExaGrid已经连续11个季度实现现金流、利润表和EBITDA盈利。 在美国以外，我们在加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区的业务正在迅速增长，现已占到整个业务的45%。我们还在全球各地不断扩张销售团队。”

Andrews表示：“ 多年前，ExaGrid就意识到没有任何供应商专门为备份打造存储设备，他们都在销售作为备份存储目标的主存储产品且售价高昂，或者他们销售的是内联重复数据删除设备，这使得备份和恢复的速度变慢，而且导致高昂的叉车式升级费用。由于大规模备份工作、数据增量、合成全备份、备份轮换、长期保存和许多其他因素，备份存储与主存储有所不同，有其独特的需求。ExaGrid独特的分层备份存储是专为改善备份性能、恢复性能、数据增长的可扩展性、安全性、勒索软件恢复、灾难恢复以及改善备份经济效益而特别构建的，从一开始和长期来看都具有低成本效益。主存储在大规模备份任务中并不迅速，通常也不具备可扩展性，对于数据的长期保留来说非常昂贵。而且它面向网络部署，容易受到安全攻击。内联重复数据删除设备的备份和恢复速度慢，不具备可扩展性，而且面向网络部署，容易受到安全攻击。”

“ ExaGrid引以为傲的是我们拥有一个高度差异化且切实发挥作用的产品，能够实现我们承诺的目标。它尺寸适中，并得到了良好的技术支持，能够胜任各项工作。以下数据证明了我们的实力：95%的净客户保留率、+81的净推荐值(NPS)分数，94%的客户启用了我们的保留时间锁定防勒索软件恢复功能，以及99.1%的客户都选择了我们的年度维护和支持计划。”Andrews说道。

2023年第三季度亮点：

本季度两笔七位数的大额新客户交易

连续第11个季度实现现金流、EBITDA和利润表盈利运营

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和横向扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份窗口，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid在以下国家和地区拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、意大利、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿联酋、英国、美国等地。

请访问我们的网站：exagrid.com，亦可通过LinkedIn联系我们。阅读我们的客户成功案例，了解客户对ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份存储耗时的原因。ExaGrid为获得+81的净推荐值(NPS)得分而倍感自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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