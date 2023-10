Communiqué de presse de présentation des faits marquants du T3 2023 d'ExaGrid

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Le texte en langue originale du présent communiqué de presse en est la seule version officielle faisant foi. Des traductions ne sont fournies qu'à titre indicatif et devraient être confrontées au texte source, qui est la seule version de ce texte ayant un effet juridique. ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir enregistré les résultats de T3 les plus performants de toute son histoire pour le trimestre clos au 30 septembre 2023.

ExaGrid a enregistré un troisième trimestre record et une croissance d'un peu moins de 20 % par rapport au T3 2022. L'entreprise continue de croître de près de 20 % par an et affiche un flux de trésorerie disponible, un BAIIDA et des résultats positifs pour le 11e trimestre consécutif. ExaGrid a gagné 130 nouveaux clients au T3 2023, dont deux contrats d'envergure à sept chiffres. ExaGrid possède plus de 4 000 clients actifs, allant de sociétés de taille moyenne supérieure à de grandes entreprises, qui utilisent son système de stockage de sauvegarde hiérarchisé pour protéger leurs données. La croissance d'ExaGrid s'accélère et l'entreprise recrute en vue de renforcer ses équipes de vente dans le monde entier.

« ExaGrid continue à étendre sa portée et dispose désormais d'équipes de vente dans plus de 30 pays et d'installations client dans plus de 80 pays. Au T3, nous avons atteint le nombre de 4 000 installations client actives et ExaGrid a enregistré un flux de trésorerie, un BAIIDA et des résultats positifs pour le 11e trimestre consécutif. En dehors des États-Unis, nos activités au Canada, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et dans la zone Asie-Pacifique connaissent une croissance rapide et représentent désormais 45 % du total. Nous renforçons également nos équipes de vente dans le monde entier », a déclaré Bill Andrews, président et PDG d'ExaGrid.

« ExaGrid a réalisé il y a des années qu'aucun fournisseur ne concevait de système de stockage spécifiquement réservé à la sauvegarde. Tous vendaient des produits de stockage primaire pour satisfaire des besoins de stockage de sauvegarde, ce qui est très onéreux. Ou bien ils vendaient des appareils de déduplication en ligne, soit des dispositifs trop lents pour les sauvegardes et les restaurations, qui nécessitaient en outre des mises à niveau massives très coûteuses. Le stockage de sauvegarde a ses besoins propres en raison des tâches de sauvegarde volumineuses, des sauvegardes incrémentales, des sauvegardes complètes synthétiques, des rotations de sauvegarde, de la conservation à long terme et de nombreux autres aspects qui différencient le stockage de sauvegarde du stockage primaire. Le système unique de stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid a été spécifiquement conçu pour améliorer les performances de sauvegarde et de restauration, l'évolutivité au fur et à mesure que les données augmentent, la sécurité, la récupération post-attaque au rançongiciel, la récupération post-incident, mais aussi pour améliorer le rendement économique des sauvegardes, à faible coût dès le départ et à long terme », a déclaré M. Andrews. « Le stockage primaire n'est pas aussi rapide pour les tâches d'envergure. Il n'est généralement pas évolutif et la conservation à plus long terme est très coûteuse. Il est en outre exposé au réseau, ce qui en fait une cible de choix pour les cyberattaques. Les appareils de déduplication en ligne sont quant à eux lents lorsqu'il s'agit d'effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration. Ils sont non évolutifs, également exposés au réseau et donc vulnérables aux attaques de sécurité. »

« ExaGrid se targue de proposer un produit hautement différencié qui fonctionne comme il se doit, qui fait ce qu'il est censé faire, et qui est en outre adéquatement dimensionné et bien pris en charge tout en étant très efficace. Notre taux de rétention client de 95 %, notre score NPS de +81, le fait que 94 % de nos clients activent la fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery et que 99,1 % d'entre eux aient aussi opté pour notre plan annuel d'assistance et de maintenance en attestent pleinement », a indiqué M. Andrews.

Faits marquants du T3 2023 :

Deux nouveaux juteux contrats à sept chiffres conclus au cours du trimestre

11e trimestre consécutif caractérisé par une trésorerie, un BAIIDA et des résultats positifs

À propos d'ExaGrid

ExaGrid propose un système de stockage de sauvegarde hiérarchisé doté d'une zone d’application unique sur cache disque, d'un référentiel de conservation à long terme et d'une architecture expansive. La zone d’application d’ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L’architecture expansive d’ExaGrid intègre quant à elle des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi l’obsolescence des produits et la nécessité de procéder à de coûteuses et massives mises à niveau. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après d'éventuelles attaques par rançongiciel.

ExaGrid dispose d’ingénieurs système qui se consacrent aux ventes et préventes physiques dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Royaume-Uni, Scandinavie, Singapour, Turquie et d’autres régions.

Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes en lisant nos témoignages de réussite client. ExaGrid est fière de son score +81 NPS !

ExaGrid est une marque déposée d’ExaGrid Systems Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.