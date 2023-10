Hozon choisit Wind River Linux pour développer sa dernière plate-forme de véhicules intelligents

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents sensibles, a annoncé aujourd'hui que Hozon New Energy Automobile Co. Ltd. a choisi le logiciel Wind River Linux pour développer sa plateforme de véhicules de sécurité intelligents.

« Les logiciels continueront de faire avancer l’industrie automobile et de créer de nouvelles possibilités pour les constructeurs automobiles et les consommateurs », a déclaré Avijit Sinha, CPO, Wind River. « Wind River Linux peut aider des innovateurs comme Hozon à développer des cadres de haute performance conçus pour accélérer le véhicule intelligent. »

Dai Dali, CTO à Hozon, a déclaré : « Hozon repousse les limites de l'innovation en développant ses véhicules. » « Il est important de travailler avec un expert en automobile et en Linux qui possède les plus hauts niveaux de compétences en services professionnels, des capacités de support à long terme et de localisation, y compris une expertise dans les domaines de l'optimisation des performances, de la sécurité et de la sûreté. Nous pensons que Wind River est un excellent partenaire. »

La plateforme de véhicules intelligents de sécurité automobile d’Hozon est un cadre matériel et logiciel pour les passerelles de calcul haute performance et le contrôle des véhicules, prévue pour entrer en production à partir de 2025. La plateforme intègre des cadres et des outils open source, permettant le développement rapide et le déploiement d'applications logicielles. Wind River Linux offre une grande stabilité et sécurité pour répondre aux besoins de haute performance d’Hozon sur les processeurs Arm®. En tant que plateforme Linux la plus avancée de l'industrie embarquée, Wind River Linux aide les équipes à développer, déployer et exploiter des solutions embarquées robustes, fiables et sécurisées fonctionnant sur un système d'exploitation Linux dédié.

La collaboration entre Hozon et Wind River comprend également des travaux sur les logiciels d'infrastructure automobile de nouvelle génération pour permettre des capacités de véhicules intelligents telles que le calcul avancé à haute performance, les connectivités interne et externe entre les véhicules et l'infrastructure (V2X) et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour des systèmes intelligents sensibles. Depuis plus de quatre décennies, l'entreprise a été un innovateur et un pionnier, alimentant des milliards de dispositifs et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River stimulent la révolution numérique dans divers secteurs, dont l'automobile, l'aérospatiale, la défense, l'industrie, la santé et les télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet soutenu par des services professionnels et un support mondial premium, ainsi qu'un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River : www.windriver.com.

À propos de NETA AUTO

Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (« Hozon », en abrégé), fondée en 2014, est une entreprise technologique innovante qui intègre des produits matériels et des services logiciels basés sur l’innovation en R&D, la fabrication intelligente et les services de vente omnicanal.

Neta Auto est une marque automobile affiliée à Hozon. Ayant pour aspiration originelle de « créer des véhicules électriques intelligents pour tous », Neta Auto porte la responsabilité de briser les normes pour rendre l'expérience de conduite plus intelligente et opère en mettant en avant la valeur de « la technologie pour tous ». Axée sur les produits et les technologies avancées, Neta Auto s'engage à promouvoir l'évolution constante des véhicules électriques et à jouer un rôle majeur dans les tendances du développement technologique.

Neta Auto a lancé les modèles Neta GT, Neta X, Neta S, Neta U, Neta V, et d'autres pour couvrir le marché grand public A-B. En 2021, Neta Auto a également dévoilé une plateforme de véhicules intelligents développée en interne, la « Plateforme Shanhai », ainsi que la marque de technologie intelligente Hozon « Haozhi », pour répondre aux nouvelles demandes des utilisateurs et des marchés.

Wind River est une marque déposée ou une marque déposée de Wind River Systems, Inc., et de ses sociétés affiliées. D'autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.